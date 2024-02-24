Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1160

Yeni yorum
[Silindi]  
ilvic :

Herhangi bir makine öğrenme algoritması olup olmadığını kimse iş parçacığına tavsiye edebilir mi?

İşlem sayısını azaltmak/ayırmak gerekiyor.

hiçbir şey bulamıyorum

sinyalleri ortalama, daha az işlem olacak

 
ilvic :

Herhangi bir makine öğrenme algoritması olup olmadığını kimse iş parçacığına tavsiye edebilir mi?

İşlem sayısını azaltmak/ayırmak gerekiyor.

hiçbir şey bulamıyorum

Makine öğrenimi modellerinden daha az olmayan birçok algoritma vardır ve amaç işlevi açıktır - karlılık, doğru tahminci seçimi olmaya devam etmektedir.

Bir zamanlar MT4 teslimatından hareket etme örneğinde, neredeyse bir taş blok alıp gereksiz her şeyi kestikleri bir heykelde olduğu gibi karmaşık bir şey denemedim;)

[Silindi]  

Önceki ekrandaki zaman kesintisi işe yaradı (büyüme döngüsünün bitmesi gerektiği için), peki, vaktinden önce sattım, ilginç :)


 
Philipp Negreshniy :

Makine öğrenimi modellerinden daha az olmayan birçok algoritma vardır ve amaç işlevi açıktır - karlılık, doğru tahminci seçimi olmaya devam etmektedir.

Bir zamanlar MT4 teslimatından hareket etme örneğinde karmaşık bir şey denemedim, neredeyse bir taş blok alıp gereksiz her şeyi kestikleri bir heykelde olduğu gibi;)

Örneğin, sinyalin üzerine çıkmak - sonra sinyali atlarız .

Ne olmuş?

 
Maksim Dmitrievski :

Bilmenin zamanı ve şerefi olduğunu söylüyor

Kendi ekstrapolatörümü yapmaya çalışacağım, daha iyi


neden test cihazında kontrol etmiyorsun? veya göstergenin çevrimiçi olarak ne çizdiğini kontrol eden başkaları tarafından mı enfekte oldunuz?

)))

[Silindi]  
Igor Makanu :

neden test cihazında kontrol etmiyorsun? veya göstergenin çevrimiçi olarak ne çizdiğini kontrol eden başkaları tarafından mı enfekte oldunuz?

)))

test eden kişi anlayana kadar, kendi çıkarımımı yapıyorum, bunu sevmiyorum

 
ilvic :

Örneğin, sinyalin üzerine çıkmak - sonra sinyali atlarız.

Ne olmuş?

Hareket oranları ve/veya fiyat kümeleri girdi olarak verilebilir, böylece ağ bu kalıpların eğitim sırasında ve çıktıda ticaretin karlılığı ile bağlantısını bularak daha sonra sıralanabilecekleri bir gösterge verir.
 
"Karlılık" hedefi berbat. Bir tane daha bul ve iyi olacaksın. (Teşekkür etme)
 
Maksim Dmitrievski :

Yakışıklı Maksim! Sonunda, model hakkında değil, dahası, çift beğeniye sahip uyarlanabilir tahmin ediciler hakkında tahmin ediciler hakkında düşünmeye başladım.

Ve evet, Igor Makanu'yu dinler ve aynı testi yapardım.

Bir hafta önce bir yerde, sadece "ssa", ayrıca döngüler, ayrıca kesintiler kullanan spektral analiz yöntemiyle çok benzer bir şey yaptım, gözle çalışıyor, ama sonra hikayelere baktım ve .... :( ...

Bu arada, ağın döngüleri nasıl bulduğunu duymak ilginç, algoritma genel olarak nasıl çalışıyor?

[Silindi]  
mytarmailS :

Yakışıklı Maksim! Sonunda, model hakkında değil, dahası, çift beğeniye sahip uyarlanabilir tahmin ediciler hakkında tahmin ediciler hakkında düşünmeye başladım.

Ve evet, Igor Makanu'yu dinler ve aynı testi yapardım.

Bir hafta önce bir yerde, sadece "ssa", ayrıca döngüler, ayrıca kesintiler kullanan spektral analiz yöntemiyle çok benzer bir şey yaptım, gözle çalışıyor, ama sonra hikayelere baktım ve .... :( ...

Bu arada, ağın döngüleri nasıl bulduğunu duymak ilginç, algoritma genel olarak nasıl çalışıyor?

evet, hepsi saçmalık, bazen "gözle" ticaret yapabilirsiniz, makinede sürekli tahmin edemezsiniz +

Başka bir benzer algoritmaya baktım - matringale olmadan +'ya dışa aktarmıyor. Her türlü hareketli ortalamaya olağan gerileme veya sadece gerileme, yazdım

1...115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167...3399
Yeni yorum