Herhangi bir makine öğrenme algoritması olup olmadığını kimse iş parçacığına tavsiye edebilir mi?
İşlem sayısını azaltmak/ayırmak gerekiyor.
hiçbir şey bulamıyorum
sinyalleri ortalama, daha az işlem olacak
Makine öğrenimi modellerinden daha az olmayan birçok algoritma vardır ve amaç işlevi açıktır - karlılık, doğru tahminci seçimi olmaya devam etmektedir.
Bir zamanlar MT4 teslimatından hareket etme örneğinde, neredeyse bir taş blok alıp gereksiz her şeyi kestikleri bir heykelde olduğu gibi karmaşık bir şey denemedim;)
Önceki ekrandaki zaman kesintisi işe yaradı (büyüme döngüsünün bitmesi gerektiği için), peki, vaktinden önce sattım, ilginç :)
Örneğin, sinyalin üzerine çıkmak - sonra sinyali atlarız .
Ne olmuş?
Bilmenin zamanı ve şerefi olduğunu söylüyor
Kendi ekstrapolatörümü yapmaya çalışacağım, daha iyi
neden test cihazında kontrol etmiyorsun? veya göstergenin çevrimiçi olarak ne çizdiğini kontrol eden başkaları tarafından mı enfekte oldunuz?
)))
test eden kişi anlayana kadar, kendi çıkarımımı yapıyorum, bunu sevmiyorum
Örneğin, sinyalin üzerine çıkmak - sonra sinyali atlarız.
Ne olmuş?
Yakışıklı Maksim! Sonunda, model hakkında değil, dahası, çift beğeniye sahip uyarlanabilir tahmin ediciler hakkında tahmin ediciler hakkında düşünmeye başladım.
Ve evet, Igor Makanu'yu dinler ve aynı testi yapardım.
Bir hafta önce bir yerde, sadece "ssa", ayrıca döngüler, ayrıca kesintiler kullanan spektral analiz yöntemiyle çok benzer bir şey yaptım, gözle çalışıyor, ama sonra hikayelere baktım ve .... :( ...
Bu arada, ağın döngüleri nasıl bulduğunu duymak ilginç, algoritma genel olarak nasıl çalışıyor?
evet, hepsi saçmalık, bazen "gözle" ticaret yapabilirsiniz, makinede sürekli tahmin edemezsiniz +
Başka bir benzer algoritmaya baktım - matringale olmadan +'ya dışa aktarmıyor. Her türlü hareketli ortalamaya olağan gerileme veya sadece gerileme, yazdım