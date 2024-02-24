Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2330

mytarmailS :

Musk 4 gün önce bitcoin aldı, harika bir haber

Google Trendler'de, insanların bilgileri google'da nasıl aramaya başladığını net bir şekilde görebilirsiniz.

Ve "bitcoin'e olan ilgi" grafiğini ve bitcoin fiyatını karşılaştırırsak, çıplak gözle bağlantıyı ve kantitatif korelasyonu > 0,6 görebilirsiniz.

Mavi isteka topu fiyatı, kırmızı g.trend

Eminim twitter analizi de aynıdır..

Bu iyiye işaret...
 
denis.eremin :

Belirli bir örnek olmadan net değil - çiftler halinde göster

rastgele ile analoji ile, dolar çaprazları arasındaki korelasyon 0,5 olmalıdır. Örneğin, logaritma eurusd ve gbpusd'nin artışları arasında

 
Musk Ocak ayında satın aldı, asit altındaki taşçı bunu anlattı

 

umut verici

yığına

Yani 10 fark bulun)

isteka topunun bir piyasa yapıcı olmadan tamamen piyasa ilkelerine göre tamamen özgürce hareket ettiği ortaya çıktı

korelasyon 0.7222562



Ve sıraları oynaklıkla normalleştirirsek, isteka topunun asla gerçekten düşmediği ortaya çıkar. Mutlak fiyata değil, göreceli fiyata bakmak oldukça ilginç.


 
mytarmailS :

... isteka topunun asla gerçekten düşmediği ortaya çıktı.


Aynen öyle"!

 

Bu arada, oynaklıkla normalleştirilen bir serinin daha iyi tahmin edildiğine dair güçlü bir şüphe var.


 

Sistemde ne kadar çok para olursa, bitcoin neden o kadar pahalı olur sorusu kimsenin umurunda değil.

Piramitteki matematik ilginç, ilginç.

Yakında dünyadaki tüm insanlar sisteme girecek, tüm parayı yatıracak ve cennet gelecek.) Bitcoin trilyonlarca dolar değerinde olacak. Ve herkes robotların çalışacağı, otopilottaki arabaların ürün teslim edeceği ve insanların kendilerinin kumsalda yatıp tekrar bitcoin alacağı kendi fabrikasını satın alabilecek. Sonuçta, yatırılan doların fiyatı bitcoin'de birçok kez artacaktır.

Harika değil mi? Ama laleleri hatırlıyorum ;)

 
Uladzimir Izerski :

Bitcoin trilyonlarca dolar değerinde olacak. Ve herkes robotların çalışacağı, otopilottaki arabaların ürün teslim edeceği ve insanların kendilerinin kumsalda yatıp tekrar bitcoin alacağı kendi fabrikasını satın alabilecek. Sonuçta, yatırılan doların fiyatı bitcoin'de birçok kez artacaktır.

şimdilik bu şekilde görünüyor. gemide olmayanlar geride kalıyor

Rorschach :

rastgele ile analoji ile, dolar çaprazları arasındaki korelasyon 0,5 olmalıdır. Örneğin, logaritma eurusd ve gbpusd artışları arasında

böyle bir bilgiyle sadece DSP'de

