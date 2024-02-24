Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2137
Seninle konuşmaya olan ilgimi kaybettim.
sorun değil)
Numara. Göstergelerin, hatta osilatörlerin yararlılığını inkar etmiyorum. Ancak, puanlardaki gerçek fiyat değişimini hesaba katacak, bunlara dayalı bir makine modeli oluşturamazsınız. Bu, satın alma veya satma kararı verirken önemlidir. Bir sinyal olacak. Ancak yaşam beklentisi büyük bir sorudur.
Piyasa modeli belirli fiyatlara ve zamana dayanmalıdır. Makine tanıma, zamanla bulanıklaşan bir türevi değil, bir fiyat biçimindeki karakteristik özellikleri ifade eder.
Hedefi bir piyasa modeli oluşturma şeklinde belirlemiyorum, sadece fiyat hareketinden gelir elde etme hedefini koyuyorum.
Makaleden sadece osilatörler üzerinde modeller denemedim ve makaleyi okursanız ne olacağını bilmiyorum, orada sadece osilatörlerin kullanılmadığını biliyordunuz. Ancak, kullanışlılıkları son derece yüksekti.
Modelin ömrü, olayların sıklığına bağlıdır ve osilatörler, mutlak değerlerdeki fiyat ölçeği göstergelerinden bağımsız olarak olayları mükemmel bir şekilde toplayabilirler, esas olarak göstergelerdeki nispi değişime odaklanırlar, bu nedenle puanlardaki önemli bir fiyat değişikliği bile izin verir. onların olasılık bölgesinde kalmaları, bu da öğrenmeye katkıda bulunur. Sonuç olarak, osilatörlerin doğası, kararlı modellerin yaratılmasına katkıda bulunur.
Aslında, tahmin edilmesi gereken tek şey, son iki uç noktadan oluşturulan ipliğin üst ve alt çizgilerinin hızıdır,
Hızla, trendin öngörücü ışınlarını oluşturmak (ekstrapolasyon yapmak) mümkündür
Bu yüzden regresyon modellerine ihtiyacımız var. Üst (şapel hattı) ile daha zor.
Pazar modeli oluşturma şeklinde bir hedef koymuyorum.....
Evet, neyin stresini atıyorsun))
Robot gibi, bugün üçüncü kez ya da zaten dördüncü kez tekrarlanan algoritmayı takip ediyor...
Başından beri burada hepimizin çöplük olduğunu söylüyor, sonra MO'yu anlamadığını söylüyor ve sonra - "Ne yapıyorsun ve nasıl" diye sorduğunda, "gibi derin bir felsefi düşünceyi ateşliyor" diyor. su akar / ateş yanar" ve kaybolur, sonra her şey bire bir tekrarlanır ...))
Bu yüzden regresyon modellerine ihtiyacımız var. Üst (şapel hattı) ile daha zor.
evet, bunu yıllar önce yapmaya çalıştım, ilginç bir şey çıkmadı, yatay seviyelerde daha iyi, ama sonra hiç deneyimli değildim, belki verileri kötü bir şekilde önişlemden geçirdim
=====
Biraz düşündüm, şimdi kesinlikle tüm veri hazırlığını eskisinden tamamen farklı bir şekilde görüyorum .... peki, deneyebilirsiniz
===========
Bu arada, bir fantezi bilmecesi
AMO'nun bunun aynı model olduğunu anlaması için verilerin nasıl önişlemden geçirileceğini bilen var mı, AMO'nun kalıbın boyutuna göre nasıl değişmez hale getirileceğini.
evrişimsel ağları dikkate almıyoruz.
Bu ilginç, kimse biliyor mu?
Gergin değilim :) Bazen, bir rakibinki gibi beklenmedik sorular ve ifadeler, bir cevap için düşüncelerinizi yapılandırmanıza izin verir, bu da yararlıdır.
evet, bunu yıllar önce yapmaya çalıştım, ilginç bir şey çıkmadı, yatay seviyelerde daha iyi, ama sonra hiç deneyimli değildim, belki verileri kötü bir şekilde önişlemden geçirdim
=====
Biraz düşündüm, şimdi kesinlikle tüm veri hazırlığını eskisinden tamamen farklı bir şekilde görüyorum .... peki, deneyebilirsiniz
Denemeye değer.
Aramanız gereken metrik ile karar vermeniz gerekiyor, farklı volatilite nedeniyle hız çalışmayacaktır. SCO türüne ve segmenti karakterize edebilecek başka bir şeye ihtiyacınız var.
Bu ilginç, kimse biliyor mu?
Tahmincilerimde, bitişik köşelerin göreli konumlarını tanımlarım. N değerlerinin çıktısında böyle bir vektör ortaya çıkıyor.
Denemeye değer.
Aramanız gereken metrik ile karar vermeniz gerekiyor, farklı volatilite nedeniyle hız çalışmayacaktır. SCO türüne ve segmenti karakterize edebilecek başka bir şeye ihtiyacınız var.
değişmezlik sorunu çözülürse bir yolculuk
Yani tikleri inceltin mi?
Belki Millet Meclisi'nin yardımıyla tiklerin nasıl inceltileceğini belirlemek mümkün olacaktır.
Kene serisini yükleyin ve bazı koşulları karşılayana kadar sinir ağının akışı inceltmesine izin verin.
Öyleyse bırakın uzmanlar mümkün olup olmadığını söylesin...
Belki tikler hala gelecektedir, onları M1'de topluyorum.