Vladimir Perervenko :

Vladimir, ama TTR paketinden ZZ'de neyin yanlış olduğunu bilmiyorsun

bazen çok yetersiz çekiyor

zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009 ,percent = F)
Ve genel olarak, ona ne kadar çok bakarsam, o bana o kadar yetersiz görünüyor.
 
Bu bir zikzak ile MT'de aynıdır
 
Evgeny Chumakov :
Bu bir zikzak ile MT'de aynıdır

Bunlar iyi mi?

 
mytarmailS :

Bunlar iyi mi?

Tabii ki değil
 
Evgeny Chumakov :
Tabii ki değil

o zaman bu neden oluyor?

 
mytarmailS :

o zaman bu neden oluyor?


Görünüşe göre algoritmada tüm durumlar dikkate alınmıyor, başka ne söylenebilir?

 

Model için TF değişmez normalizasyonu ile ilgili olarak ..

bir dizi alıyoruz, önemli dönüm noktalarını vurguluyoruz

sadece uç noktaları bırakıyoruz, geri kalan her şey siliniyor

normalleştirmek

şimdi ilk satırdaki kesme noktaları arasındaki mesafeleri alıp onlardan yeni bir satır oluşturup normalize ediyoruz

böylece hem aralıkta (genliklerde) hem de zamanda (frekanslarda) normalleştirilmiş bir seri elde ederiz.


Tek gereken, desende çift sayıda ekstrem gözlemlemek, diğer her şey normalleştirildi


Böylece dakika veya haftalık veriler bile modele beslenebilir, onu aynı şey olarak görecek, TF'ye değişmez olacaklardır.

Bir modeli aynı anda tüm TF'lerde eğitebilirsiniz

Ne olduğunu ve nedenini anlamayanlar için

Model için bu aynı model olacaktır, çünkü bu aynı modeldir.

mytarmailS :

çalışmıyor

 
Maksim Dmitrievski :

çalışmıyor

ne çalışmıyor? normalleşme?? Yeterince uyuyamadın ya da ne)

 
Evgeny Chumakov :

Bu ZZ'yi Ulusal Meclise sürün

bu sürgülü bir pencerede yapılmalıdır, ancak n ekstremumlar ve tüm bunlar için ilk değil

ikincisi ise yazdığım her şey trend çizgisinin tahmin edilebilmesi için yapıldı, sadece böyle değil...

tüm bu dönüşümler belirli bir görev için yapıldı

