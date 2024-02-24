Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2131

Kalıplar için "tam bir arama" yapmayı düşünüyorum, her zamanki formda hedefi olmayanlar - "bir sonraki mumda ne olacak" ve benzerleri ...

Arama, sadece kalıpları arayacağım gerçeğinden oluşur, hedef bir kalıp bulmaktır, değil.   "Bir sonraki mumda ne olacak", örneğin bugün "olay 1" olsaydı ve sonra kalıplar zaman içinde uzatılabilir.   "olay 2" ve ardından   "etkinlik 3" o zaman yarın saat 14:05'te büyüyen bir mum olacak, bunun gibi bir şey))

Nasıl görünmesi gerektiğini ve hangi algoritmanın uygulanacağını az çok hayal ediyorum, ancak muhtemelen orada olmayan bilgi işlem gücü gerektirecek (


Bu arada, böyle bir soru, bir olayı bir kalıp olarak kabul etmek için kaç tekrara ihtiyaç var?

 
elibrarius :

Teorik olarak, aynı olmalıdır.
Gün, saat ve dakika cinsinden farklı seçeneklerin sayısı sinüs ve kosinüslerdeki seçeneklerin sayısına eşittir. Ve orada ve orada 7 gün içinde dakikada bir değişiklikle 10080 farklı değer var.
Eğitim sırasında bir çeşit randomizasyon varsa, bu fark nedeniyle mümkündür.

Ne öğrettiler, katbust?

Tecrübe her zaman daha önemlidir.

İlk öngörücü T1'e (Den_Nedeli_S) veya daha doğrusu ızgarasına bakın

T2


Ve zaman dönüşümü olmayan haftanın günleri

Görüyorsunuz, ızgaralar farklı, arıza ayarları aynı olmasına rağmen sayılar arasında farklı deltalar var: 

catboost- 0.24 . 1 .exe fit  --learn- set train.csv   --test- set test.csv     --column-description %%a        --has-header    --delimiter ;   --model-format CatboostBinary,CPP       --train-dir ..\Rezultat\RS_208\result_4_%%a     --depth 6        --iterations 1000        --nan-mode Forbidden    --learning-rate 0.03     --rsm 1          --fold-permutation-block 1       --boosting-type Plain   --l2-leaf-reg 6          --loss-function Logloss         --use-best-model        --eval-metric Logloss   --custom-metric Logloss         --od-type Iter  --od-wait 100    --random-seed 0          --random-strength 1      --auto- class -weights SqrtBalanced       --sampling-frequency PerTreeLevel       --border-count 208       --feature-border-type MinEntropy        --output-borders-file quant_4_00208.csv         --bootstrap-type Bayesian       --bagging-temperature 1          --leaf-estimation-method Newton         --leaf-estimation-iterations 10         

Ve bu, sonuçta bir uyum veya iyileşmeye yol açabilecek bir bölünmeyi daha doğru bir şekilde seçebileceğiniz anlamına gelir ...

 
Kriteri kullanıyorum - tüm örneğin en az %1'i ve aynı sonuca sahip bir olayın tekrarının "sıklığı" önemlidir. Burada "frekans" nasıl ölçüleceğini bilmiyorum.

 
Alexey Vyazmikin :

Tecrübe her zaman daha önemlidir.

İlk öngörücü T1'e (Den_Nedeli_S) veya daha doğrusu ızgarasına bakın

T2


Ve zaman dönüşümü olmayan haftanın günleri

Görüyorsunuz, ızgaralar farklı, arıza ayarları aynı olmasına rağmen sayılar arasında farklı deltalar var:

Ve bu, sonuçta bir uyum veya iyileşmeye yol açabilecek bir bölünmeyi daha doğru bir şekilde seçebileceğiniz anlamına gelir ...

İyi. Sinüs + kosinüs sadece NN için değil, ağaçlar için de daha iyidir.

 
elibrarius :

İyi. Sinüs + kosinüs sadece NN için değil, ağaçlar için de daha iyidir.

Bu tür sonuçlara acele etmem - şimdiye kadar sonucun aynı olmadığını söyleyebiliriz.

Zaman Çarkı


.

 
mytarmailS :

Tam bir arama yapmayı düşünüyorum...

Sadece haftanın saatini ve gününü ve mumun rengini attım ...

veriler ayrı bir hafta şeklinde, toplamda kırk hafta, içlerinde kalıp aranmıştır.


Cuma_18:20_dw Cuma anlamına gelir - 18:20 - düşen mum


güven - kural 1'in yüzdesi %100'dür

say - toplamda bu tür kaç kural bulundu

 lhs                          rhs           support confidence coverage lift     count
[ 1 ]  {Пт_18: 20 _dw}             => {Чт_1: 0 _up}   0.500    1            0.500      1.290323 20    
[ 2 ]  {Пт_16: 15 _up}             => {Пт_5: 0 _dw}   0.500    1            0.500      1.290323 20    
[ 3 ]  {Пн_21: 0 _dw}              => {Пт_5: 0 _dw}   0.500    1            0.500      1.290323 20    
[ 4 ]  {Ср_12: 50 _dw}             => {Чт_22: 55 _up} 0.525    1            0.525      1.538462 21    
[ 5 ]  {Пт_18: 40 _dw,Ср_22: 15 _dw} => {Пн_14: 50 _up} 0.500    1            0.500      1.290323 20    
[ 6 ]  {Пн_0: 0 _dw,Пн_9: 20 _dw}    => {Пн_23: 55 _dw} 0.500    1            0.500      1.428571 20    
[ 7 ]  {Вт_20: 40 _up,Пн_0: 0 _dw}   => {Вт_21: 5 _up}   0.500    1            0.500      1.481481 20    
[ 8 ]  {Вт_9: 40 _dw,Пн_14: 50 _up}  => {Чт_1: 0 _up}   0.500    1            0.500      1.290323 20    
[ 9 ]  {Пн_0: 0 _dw,Чт_1: 10 _dw}    => {Чт_2: 55 _dw}   0.500    1            0.500      1.379310 20    
[ 10 ] {Пт_9: 25 _up,Ср_2: 5 _dw}    => {Пн_14: 50 _up} 0.500    1            0.500      1.290323 20    
[ 11 ] {Пн_14: 50 _up,Пт_9: 25 _up}  => {Ср_2: 5 _dw}   0.500    1            0.500      1.538462 20    
[ 12 ] {Вт_13: 0 _dw,Ср_2: 5 _dw}    => {Пн_14: 50 _up} 0.500    1            0.500      1.290323 20    
[ 13 ] {Чт_23: 55 _dw,Чт_4: 20 _dw}  => {Пн_0: 0 _dw}   0.500    1            0.500      1.250000 20    
[ 14 ] {Вт_18: 55 _dw,Пт_1: 0 _up}   => {Пн_14: 50 _up} 0.500    1            0.500      1.290323 20    
[ 15 ] {Вт_18: 55 _dw,Чт_1: 0 _up}   => {Пн_14: 50 _up} 0.525    1            0.525      1.290323 21    
[ 16 ] {Вт_2: 45 _up,Пн_9: 50 _dw}   => {Пн_0: 0 _dw}   0.500    1            0.500      1.250000 20    
[ 17 ] {Вт_2: 45 _up,Ср_20: 40 _up}  => {Пн_0: 0 _dw}   0.500    1            0.500      1.250000 20   


bu kural 

[ 1 ]  {Пт_18: 20 _dw}             => {Чт_1: 0 _up}   0.500    1            0.500      1.290323 20   

Perşembe günü saat 1'de büyüyen bir mum varsa, o zaman Cuma günü 18:20'de düşen bir mum olacak, bu tür 20 kural bulundu, kural bulunan 20'den 20 kez çalıştı

VB...

 
Alexey Vyazmikin :


Kriteri kullanıyorum - tüm örneğin en az %1'i ve aynı sonuca sahip bir olayın tekrarının "sıklığı" önemlidir. Burada "frekans" nasıl ölçüleceğini bilmiyorum.

Özdeş olaylar, aynı sonucu olan olaylardır.

%100 örnekleme / % tekrarlama. %1 sıklıktır, ancak düzenlilik yoktur. Ama onunla daha zor. Dönemlere ayırın ve olayların düzenliliğini izleyin. Sadece periyottaki minimum sayıyı ve maksimumu yapabilir ve minimumu maksimuma bölebilirsiniz, göreceli düzenlilik elde edersiniz ve feng shui kök ortalama karesini kullanabilirsiniz)

 
Oleg otomatı :

Zaman Çarkı

başka bir dakika harmoniği ekleyebilir ve sinüzoidleri toplayabilirsiniz, üç işareti tanımlayan bir eğri elde edersiniz

Bu sadece hafta sonları ve tatillerde yapılması gereken şey, tüm bunları hesaba katmanız gerekiyor, bu genellikle gerekli olan şey nedir?
 
mytarmailS : Bu arada, soru şu ki, bir etkinliği düzenli olarak kabul etmek için kaç tekrara ihtiyacınız var?

Kendi metriğimi oluşturmaya çalıştım, ancak bu yalnızca SL=TP için çalışıyor, diğer oranlar için Hurst dikkate alınmalıdır.

