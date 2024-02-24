Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2131
Kalıplar için "tam bir arama" yapmayı düşünüyorum, her zamanki formda hedefi olmayanlar - "bir sonraki mumda ne olacak" ve benzerleri ...
Arama, sadece kalıpları arayacağım gerçeğinden oluşur, hedef bir kalıp bulmaktır, değil. "Bir sonraki mumda ne olacak", örneğin bugün "olay 1" olsaydı ve sonra kalıplar zaman içinde uzatılabilir. "olay 2" ve ardından "etkinlik 3" o zaman yarın saat 14:05'te büyüyen bir mum olacak, bunun gibi bir şey))
Nasıl görünmesi gerektiğini ve hangi algoritmanın uygulanacağını az çok hayal ediyorum, ancak muhtemelen orada olmayan bilgi işlem gücü gerektirecek (
Bu arada, böyle bir soru, bir olayı bir kalıp olarak kabul etmek için kaç tekrara ihtiyaç var?
Teorik olarak, aynı olmalıdır.Ne öğrettiler, katbust?
Gün, saat ve dakika cinsinden farklı seçeneklerin sayısı sinüs ve kosinüslerdeki seçeneklerin sayısına eşittir. Ve orada ve orada 7 gün içinde dakikada bir değişiklikle 10080 farklı değer var.
Eğitim sırasında bir çeşit randomizasyon varsa, bu fark nedeniyle mümkündür.
Tecrübe her zaman daha önemlidir.
İlk öngörücü T1'e (Den_Nedeli_S) veya daha doğrusu ızgarasına bakın
T2
Ve zaman dönüşümü olmayan haftanın günleri
Görüyorsunuz, ızgaralar farklı, arıza ayarları aynı olmasına rağmen sayılar arasında farklı deltalar var:
Ve bu, sonuçta bir uyum veya iyileşmeye yol açabilecek bir bölünmeyi daha doğru bir şekilde seçebileceğiniz anlamına gelir ...
Aa bende aynısını yapacağım :)
Kriteri kullanıyorum - tüm örneğin en az %1'i ve aynı sonuca sahip bir olayın tekrarının "sıklığı" önemlidir. Burada "frekans" nasıl ölçüleceğini bilmiyorum.
İyi. Sinüs + kosinüs sadece NN için değil, ağaçlar için de daha iyidir.
Bu tür sonuçlara acele etmem - şimdiye kadar sonucun aynı olmadığını söyleyebiliriz.
Zaman Çarkı
Tam bir arama yapmayı düşünüyorum...
Sadece haftanın saatini ve gününü ve mumun rengini attım ...
veriler ayrı bir hafta şeklinde, toplamda kırk hafta, içlerinde kalıp aranmıştır.
Cuma_18:20_dw Cuma anlamına gelir - 18:20 - düşen mum
güven - kural 1'in yüzdesi %100'dür
say - toplamda bu tür kaç kural bulundu
bu kural
Perşembe günü saat 1'de büyüyen bir mum varsa, o zaman Cuma günü 18:20'de düşen bir mum olacak, bu tür 20 kural bulundu, kural bulunan 20'den 20 kez çalıştı
VB...
Kriteri kullanıyorum - tüm örneğin en az %1'i ve aynı sonuca sahip bir olayın tekrarının "sıklığı" önemlidir. Burada "frekans" nasıl ölçüleceğini bilmiyorum.
Özdeş olaylar, aynı sonucu olan olaylardır.
%100 örnekleme / % tekrarlama. %1 sıklıktır, ancak düzenlilik yoktur. Ama onunla daha zor. Dönemlere ayırın ve olayların düzenliliğini izleyin. Sadece periyottaki minimum sayıyı ve maksimumu yapabilir ve minimumu maksimuma bölebilirsiniz, göreceli düzenlilik elde edersiniz ve feng shui kök ortalama karesini kullanabilirsiniz)
başka bir dakika harmoniği ekleyebilir ve sinüzoidleri toplayabilirsiniz, üç işareti tanımlayan bir eğri elde edersinizBu sadece hafta sonları ve tatillerde yapılması gereken şey, tüm bunları hesaba katmanız gerekiyor, bu genellikle gerekli olan şey nedir?
Kendi metriğimi oluşturmaya çalıştım, ancak bu yalnızca SL=TP için çalışıyor, diğer oranlar için Hurst dikkate alınmalıdır.