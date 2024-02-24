Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2139
Piyasa modeli oluşturma şeklinde bir hedef koymuyorum, sadece fiyat hareketlerinden gelir elde etme hedefi koyuyorum...
En Gerçek Hedef! Ve benim için - gelir, modelleri / yaklaşımları, herhangi bir şeyi, istikrarlı bir geliri değerlendirmek için en kesin kriterdir.
kilometre taşlarının hepsiyle basit bir mantıksal karşılaştırması, ilkel ve çıkmaz sokak
ilkel çünkü daha kesin olarak tanımlanabilir
çıkmaz çünkü ters dönüşümü yapamazsınız
Sadece marakas. Şimdiye kadar, Williams'a göre, birinci dereceden maksimum-min'den, ikinci dereceden maksimum-min'den ve üçüncü dereceden maksimum-min'den saf çubukların eğilimlerini tanımladım. ve hız sayısı. TrUpB_1 tipini kodladım TrDnEx1_0 düz. İkinci dereceden bir trend, ikinci dereceden ekstremumların ortaya çıkmasından sonra trendin yönünü değiştirmemesidir.
Ayrıca bireysel durumlar, koridorun daralması ve genişlemesidir, aynı düzenin uç noktaları arasındaki hızlarla belirlerim. Başka bir JumpUp atlama ve bir çubuk çit, bu, birinci dereceden alçak ve yüksek değerlerin bir çubuktan diğerine geçiş yaptığı zamandır. Onunla ilgili bir sorun var, onu tespit etmek zor değil gibi ama veriler çok farklı. Genel olarak, bu, birkaç çubuğun bir çit gibi olduğu zamandır, yani. normal bir koridordan daha kalındır.
Eğilim ayrıca, çok doğru olmasa da, gövde (koridor) aralığının minimum maksimuma oranı ile belirlenir. İnce bir düz koridor olabilir ve uzunluğu ancak varoluş zamanı ile belirlenebilir, görünüşe göre çubukların sayısını saymak gerekecektir. Burada gerçekten zor, puanlar ve zaman... Bunu henüz düşünmedim. Görünüşe göre, koridorun genişliği bir sıra için normalse, bu bir düzdür ve birkaç kat daha genişse, o zaman bu bir çit.
Eh, genel olarak, 132 barda böyle ilginç bir küçük dünya elde edilir)))) Satırın durumuna ve önceki durumlara bağlı olarak kanalı kırma mantığını planlıyorum.
Yönünüzdeki kişisel mesajlar kapalı, kendiniz yazın.
Arkadaşlara açıktırlar.
Kanal bozulduğunda, ticaret kanalın içine mi yoksa dışına mı?
dışarı. İçerisi daha zor. Her şey devletten olmasına rağmen. Bu sadece bariz bir algoritma. Ve içeride düşünmek zorundasın)))
hiçbir şey anlamadı)
Soru, VR durumunun kodlanmasıyla ilgiliydi. İlk başta sayıları kullanmak istedim, ancak her şeyi hatırlayamayacağımı fark ettim, bu yüzden kısaltılmış metinle sabit bölümleri belirlemeye karar verdim. Evet, Williams'la arkadaş mısınız? kısa vadeli orta vadeli uç noktalar? Birinci, ikinci üçüncü siparişim var. Kısacası, kodun yorumlarını yazın. Ve Williams'a göre, ZZ'ye göre daha bilgilendirici çıkıyor.
Ben arkadaş değilim, biraz başka bir şeyden bahsettim, Williams'ın buraya binmesi pek olası değil
Williams'tan bahsetmiyorum, örnek olarak, kendini kaptırdı. Kodlama hakkında konuşmak. Lan, görünüşe göre sonuna kadar anlamadı. Farklı ölçeklerdeki zikzak verilerinin nasıl oluşturulacağı, verilerin ilgili birimlerde nasıl hazırlanacağı konusunda yardımcı olabilir ve yardımcı olacaktır.
Ahhh, hayır, bu kesinlikle yardımcı olmayacak, neden zz'ye ihtiyacım var? bir stratejiyi trend çizgileriyle test etmek, ancak her şeyi sembollere dönüştürmek ve ne olmuş yani? )))
Ayrıca, nasıl yapılacağını biliyorum, sadece daha fazla seçenek duymak merak ettim ..
karoch, bilmiyorum .. algoritmanın ilk taslağını aceleyle bitirdim, tabiri caizse, genelleme pek iyi değil, ama bazen bir şeyler tahmin ediyor
Birisi bununla dalga geçecekse, o zaman AMO'nun bir şeyi anlaması için verilerin nasıl sunulacağını tartışabilirsiniz, normalleştirme olmadan denemedim bile, böyle çalışabilir.