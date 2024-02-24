Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2142

Yeni yorum
 
Evgeny Chumakov :


Bu ZZ'yi Ulusal Meclise sürün

ne tahmin etmemi istiyorsun zaman normalleştirildi mi yoksa fiyat normalleştirildi mi?

 
Evgeny Chumakov :

İstenen fiyat, ek satır olarak süre (tahmini etkiler mi etkilemez mi)

Genel olarak, NN bu iki diziden ilginç bir şey ortaya çıkaracak mı, göstermeyecek mi?

özelliklerin önemi

dikey çizgiden sonraki tahminler

mavi tahmin


 
Evgeny Chumakov :


onlar. zaman serisi tahminleri etkilemez mi?

Ve bir dizi kez tahmin et


mavi tahmin - yani normal tahmin mi değil mi?

Bu sefer sıranın yönünü karıştırdın mı?

MUHTEŞEM öngörüyor!!

ama kafayı açalım, bir dizi tepe ve çukur sunarsak, o zaman zirveden sonra bir çukur olacağını anlamak zaman alır mı ??, ama aynı şeyi anlamak için AMO'ya ihtiyaç var mı?

 

zaman


 
Evgeny Chumakov :

Gönderdiğim gibi bir dosya yapabilir misin, sadece ona bir tahmin sütunu ekleyebilir misin?

Normalleştirmeyi nasıl yaptın?

ve işte dosyayı okumaktan, modeli eğitmekten yazmaya kadar tüm kod 

dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt" ,sep = "," ,header = F)

x1 <- dt$V4
x2 <- dt$V5   # time

X <- cbind(  hank(x1, 10 ) , hank(x2, 10 ) )
Y <- c(diff(x1), 0 )

tr <- 100 : 5000
ts <- 5001 :length(x1)

rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree= 100 )
pr <- predict(rf,X[ts,])

DT <- tail(dt,length(PR1))
dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2)
dt2<- dt2[,- 6 ]

write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv" )

Her şey o kadar karmaşık değil mi...

Dosyalar:
ddd.csv  54 kb
 
Evgeny Chumakov :

Evet, burada daha da kolaydı https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494

yakalandı )))) kabul edildi )

 
Evgeny Chumakov :


Dosyanızdaki bir şey tahmin edilen satırla eşleşmiyor (+ - değerler)

resim göster

 
mytarmailS :

Vladimir, ama TTR paketinden ZZ'de neyin yanlış olduğunu bilmiyorsun

bazen çok yetersiz çekiyor

Ve genel olarak, ona ne kadar çok bakarsam, o bana o kadar yetersiz görünüyor.

Normal, yeterli ZZ. 9 puanlık bir diz ile EURUSD üzerinde ZZ nasıl oluşturulur - ? Uzun zamandır böyle eserlere sahip değildim. 

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009 ,percent = F)

1. HL sınıfını kontrol edin. Matris veya xts olmalıdır. İsmin sonundaki bu noktalar ne? d$X.YÜKSEK.

2. Uzun süredir bu sembol için 25 puandan (4 karakter) az bir diz kullanmadım. Diz ölçünüzle oynayın.

 
Vladimir Perervenko :

Normal, yeterli ZZ. 9 puanlık bir diz ile EURUSD üzerinde ZZ nasıl oluşturulur - ? Uzun zamandır böyle eserlere sahip değildim.

1. HL sınıfını kontrol edin. Matris veya xts olmalıdır. İsmin sonundaki bu noktalar ne? d$X.YÜKSEK.

2. Uzun süredir bu sembol için 25 sayfadan (4 karakter) daha az diz kullanmadım. Diz ölçünüzle oynayın.

tamam çözeceğim..

Ve sadece txt'den okuduğumda R-ka değişkenlerimi çağırıyor


Evgeny Chumakov :

Mavi sıra, kırmızı tahmin

Pekala, tahmin bu noktada daha önce biliniyor


dikkate alınarak kaydedilmesi gerekirken, xs ..

 
Vladimir Perervenko :

144'ten daha iyi.

Belki. Mantık yaklaşık olarak birkaç saat, bir gün, bir hafta, bir ay, bir çeyrek, bir yıl, 10 yıldır.

1...213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149...3399
Yeni yorum