Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2142
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu ZZ'yi Ulusal Meclise sürün
ne tahmin etmemi istiyorsun zaman normalleştirildi mi yoksa fiyat normalleştirildi mi?
İstenen fiyat, ek satır olarak süre (tahmini etkiler mi etkilemez mi)
Genel olarak, NN bu iki diziden ilginç bir şey ortaya çıkaracak mı, göstermeyecek mi?
özelliklerin önemi
dikey çizgiden sonraki tahminler
mavi tahmin
onlar. zaman serisi tahminleri etkilemez mi?
Ve bir dizi kez tahmin et
mavi tahmin - yani normal tahmin mi değil mi?
Bu sefer sıranın yönünü karıştırdın mı?
MUHTEŞEM öngörüyor!!
ama kafayı açalım, bir dizi tepe ve çukur sunarsak, o zaman zirveden sonra bir çukur olacağını anlamak zaman alır mı ??, ama aynı şeyi anlamak için AMO'ya ihtiyaç var mı?
zaman
Gönderdiğim gibi bir dosya yapabilir misin, sadece ona bir tahmin sütunu ekleyebilir misin?
Normalleştirmeyi nasıl yaptın?
ve işte dosyayı okumaktan, modeli eğitmekten yazmaya kadar tüm kod
Her şey o kadar karmaşık değil mi...
Evet, burada daha da kolaydı https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494
yakalandı )))) kabul edildi )
Dosyanızdaki bir şey tahmin edilen satırla eşleşmiyor (+ - değerler)
resim göster
Vladimir, ama TTR paketinden ZZ'de neyin yanlış olduğunu bilmiyorsun
bazen çok yetersiz çekiyorVe genel olarak, ona ne kadar çok bakarsam, o bana o kadar yetersiz görünüyor.
Normal, yeterli ZZ. 9 puanlık bir diz ile EURUSD üzerinde ZZ nasıl oluşturulur - ? Uzun zamandır böyle eserlere sahip değildim.
пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009 ,percent = F)
1. HL sınıfını kontrol edin. Matris veya xts olmalıdır. İsmin sonundaki bu noktalar ne? d$X.YÜKSEK.
2. Uzun süredir bu sembol için 25 puandan (4 karakter) az bir diz kullanmadım. Diz ölçünüzle oynayın.
Normal, yeterli ZZ. 9 puanlık bir diz ile EURUSD üzerinde ZZ nasıl oluşturulur - ? Uzun zamandır böyle eserlere sahip değildim.
1. HL sınıfını kontrol edin. Matris veya xts olmalıdır. İsmin sonundaki bu noktalar ne? d$X.YÜKSEK.
2. Uzun süredir bu sembol için 25 sayfadan (4 karakter) daha az diz kullanmadım. Diz ölçünüzle oynayın.
tamam çözeceğim..
Ve sadece txt'den okuduğumda R-ka değişkenlerimi çağırıyor
Mavi sıra, kırmızı tahmin
Pekala, tahmin bu noktada daha önce biliniyor
dikkate alınarak kaydedilmesi gerekirken, xs ..
144'ten daha iyi.
Belki. Mantık yaklaşık olarak birkaç saat, bir gün, bir hafta, bir ay, bir çeyrek, bir yıl, 10 yıldır.