Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2135
Numara. Her zaman Kâse'yi düşünüyorum, ama işteyken beni iş hakkında düşündürüyorlar.
Yani tikleri inceltin mi?
Belki Millet Meclisi'nin yardımıyla tiklerin nasıl inceltileceğini belirlemek mümkün olacaktır.
Kene serisini yükleyin ve bazı koşulları karşılayana kadar sinir ağının akışı inceltmesine izin verin.
Mümkün olup olmadığını uzmanlar söylesin...
...
Piyasa modeli göstergelere göre inşa edilemez.
modeli sadece noktaların uzaydaki konumuna göre inşa edilebilir.
Bizim durumumuzda, grafik düzlemindeki noktaların konumuna göre.
Tabii ki yapabilirsiniz, ancak görevi doğru bir şekilde ayarlamanız gerekir.
grafiğin bir düzlemi var mı?
grafiğin bir düzlemi var mı?
Düz grafikli düz ekran monitörüm var. Belki seninki bir küre gibi yuvarlaktır, o zaman kıskanırım))).
Aşağıda, bir düzlemde 8 nokta kullanan bir makine tarafından piyasa modelinin tanınmasına ilişkin basit bir örnek verilmiştir.
Makine, pazarın imajını tanır ve net ve kesin bir cevap verir. "1837". Mevcut 4 saat.
Bu en basit örnek.
Bu kıyafetleri seviyorum....
Bu düşünceden, noktalarının bir düzlemde yatmadığı için göstergelerin çalışmadığı sonucu çıkar.
yatmıyorlar mı? veya göstergeler için ayrı bir yuvarlak monitörünüz var mı?
Aslında söylemek istediğini anladım ama düşüncen doğru formüle edilmemiş..
Şunu söylemek gerekliydi: Modelimi aşırı fiyatlara göre oluşturuyorum, uçların birbirlerine göre konumlarının kombinasyonları bir kalıp oluşturuyor.
TÜMÜ!!
Bu rakamlar size bir şey söylemiyor. Bu, uzaydaki noktaların konumu hakkında makineye verilen bilgidir. Onlara dayanarak, bir pazar modeli inşa edilir. Çok az basit model var. Periyodik olarak değişirler, ancak sürekli tekrarlanırlar. Bu, finansal olanlar gibi grafiklerin bir düzenliliğidir.
Doğru analiz için piyasanın davranışının en küçük ayrıntılarını görebileceğiniz karmaşık bir yapı oluşturabilirsiniz.
Ben bir programcı değilim, bu yüzden karmaşık yapılar inşa edemem. Her şeyi yüzeyde yaparım. Genel iş için layık bir insan bulamıyorum.
Ve işte değişim?
Piyasa modeli göstergelere göre inşa edilemez. NOKTA .
"Model" kelimesinin açık olduğunu düşünüyorum.
Osilatörleri kullanarak bir modelin nasıl oluşturulacağı bana hiç açık değil.
Göstergenin, daha doğrusu filtrenin ne olduğunu anlamıyorsunuz...
Gösterge, orijinal bilgiyi daha iyi bir bilgiye (filtrelenmiş) dönüştüren matematiksel bir formüldür (filtre) .
Bazı olayları vurgulamak (sığdırmak) için ekstremumlara dayalı eğilim çizgileri oluşturduğunuzda , matematiksel bir dönüşüm (filtre) == gösterge oluşturursunuz
Ve sonra, anlama eksikliğiniz nedeniyle, bunun işe yaramadığını bağırıyorsunuz)) paradoks))
Daha spesifik olarak, kalıplaşmış düşünme sorunu ..
NOKTA ))
Her şey bir filtre olabilir, ticaret sisteminin kendisi, mevcut tüm bilgilere göre bir seçim (filtreler) satın alma / satma / dinlenme yapan bir filtredir.