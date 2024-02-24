Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2136
Tabii ki yapabilirsiniz, ancak görevi doğru bir şekilde ayarlamanız gerekir.
Alexander'ın keneleri olan bir dosya vermesine izin verin (sanırım filtrelenmemiş keneleri var) ve inceltilmiş bir satırın karşılaması gereken kriterleri açıklayın.
Uzaydaki noktalara (kalıplara) göre antrenman yapabiliyorsanız, neden düzinelerce MO göstergesini antrenman için itin. Program hatasız bir çözüm yayınlayacaktır.
Pekala, bir çocuk gibi çiçeklerle bir göstergenin ne olduğunu zaten ortaya koydum ve yulaf ezmesine müdahale etmeye devam ediyorsunuz.
doğru kararlar vermeyi biliyorsanız, neden MO'ya ihtiyacınız var?
Alexander'ın keneleri olan bir dosya vermesine izin verin (sanırım filtrelenmemiş keneleri var) ve inceltilmiş bir satırın karşılaması gereken kriterleri açıklayın.
İlgilenmiyorum...
Göstergenin, daha doğrusu filtrenin ne olduğunu anlamıyorsunuz...
Gösterge, orijinal bilgiyi daha iyi bir bilgiye (filtrelenmiş) dönüştüren matematiksel bir formüldür (filtre) .
Bazı olayları vurgulamak (sığdırmak) için ekstremumlara dayalı eğilim çizgileri oluşturduğunuzda , matematiksel bir dönüşüm (filtre) == gösterge oluşturursunuz
Ve sonra, anlama eksikliğiniz nedeniyle, bunun işe yaramadığını bağırıyorsunuz)) paradoks))
Daha spesifik olarak, kalıplaşmış düşünme sorunu ..
NOKTA ))
Bilimsel formülasyonlar sizi başarıya daha fazla yaklaştırmayacaktır.))
Bunu yapmak için piyasayı anlamanız gerekir.
İşte nokta.
Bunlar bilimsel formalizasyonlar değil, genel kabul görmüş kavramlardır...
Bu, insanların aynı dili konuşması için gereklidir, ancak o zaman ve ancak o zaman birbirlerini anlama şansları vardır ...
Piyasa modeli göstergelere göre inşa edilemez.
modeli sadece noktaların uzaydaki konumuna göre inşa edilebilir.
Bizim durumumuzda, grafik düzlemindeki noktaların konumuna göre.
Göstergenin yaratıcısına göre, önemli bilgileri vurgulayarak piyasanın durumunu tanımlamak için göstergeler oluşturulur. Bazen dönüşüm yoluyla vurguladığı bilgiler piyasa katılımcıları için gerçekten önemliyse, gösterge ticaret modelini (piyasa modelini değil) iyileştirecektir.
Genel olarak, osilatörleri anladığım için neden birdenbire sadece göstergeleri kullandığıma karar verdiğinizi anlamıyorum. Makalemde standart teslimattan gelen göstergelerin faydalı olabileceğini gösterdim, bunu inkar mı ediyorsunuz?
Göstergelere dayalı bir piyasa modeli oluşturulamaz.
modeli yalnızca noktaların uzaydaki konumuyla oluşturulabilir.
Bizim durumumuzda, noktaların grafik düzlemindeki konumuna göre.
Yanlış ve çelişkili görüş.
Grafikteki noktaların göstergenin noktaları olamayacağını kim söyledi?
Bu arada, grafiğin yüzeyini oluşturan göstergeler en kullanışlı olanlardır.
Yanlış ve çelişkili görüş.
Grafikteki noktaların göstergenin noktaları olamayacağını kim söyledi?
Bu arada, grafiğin yüzeyini oluşturan göstergeler en kullanışlı olanlardır.
Ve nasıl anlaşılır?
Aslında, tahmin edilmesi gereken tek şey, son iki uç noktadan oluşturulan ipliğin üst ve alt çizgilerinin hızıdır,
Hızla, trendin öngörücü ışınlarını oluşturmak (ekstrapolasyon yapmak) mümkündür
Numara. Göstergelerin, hatta osilatörlerin yararlılığını inkar etmiyorum. Ancak, puanlardaki gerçek fiyat değişimini hesaba katacak, bunlara dayalı bir makine modeli oluşturamazsınız. Bu, satın alma veya satma kararı verirken önemlidir. Bir sinyal olacak. Ancak yaşam beklentisi büyük bir sorudur.
Piyasa modeli belirli fiyatlara ve zamana dayanmalıdır. Makine tanıma, zamanla bulanıklaşan bir türevi değil, bir fiyat biçimindeki karakteristik özellikleri ifade eder.
Oldukça doğru. Grafiğin kendisi fiyat değişikliklerinin bir göstergesidir.
İşte aynı şey, MO için bir nokta kullanmak daha karlı Fiyatlar , bir tür Macdi veya Stokastik sisinden daha zamanında.
Aslında, tahmin edilmesi gereken tek şey, ipliğin üst ve alt çizgilerinin son iki uçtan itibaren hızıdır,
Hızla, trendin öngörücü ışınlarını oluşturmak (ekstrapolasyon yapmak) mümkündür
Seninle konuşmaya olan ilgimi kaybettim.