Maksim Dmitrievski :

Gmdh mantığı - çok yardımcı olacak, sonra kitaplığım için değiştirebilirim

Lütfen bana MQL5'e dönüştürmeye çalıştığınız GDMH formülünü verebilir misiniz? Yani çok çeşit var ve hanginiz deniyorsunuz ve uyguluyorsunuz ve nasıl uygulamaya çalışıyorsunuz?

Ayrıca, " Her anlaşmadan sonra, politikaları güncelleyin, yakın takas-güncelleme ödülü (TD, geçici fark RL) " den bahsettiniz.

CANLI ticarette de oluyor mu?

Yoksa sadece test sırasında mı oluyor?
FxTrader562 :

Tüm özellik kombinasyonları için polinom kullanmamız gerektiğini düşünüyorum, örneğin ilk satır: (x - özellik değeri) x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3.... xn+xm burada x0,xn - farklı tahmin değerleri

ikinci satır x0^2+x1^2...

üçüncü satır x0^3+x1^3...

önceki satırlarda en iyi n sonuçların seçimi ile ("seviyeler" daha iyi). Ama nasıl çalıştığından emin değilim, sadece öğreniyorum

...sadece test sırasında

 

seviyeler....

seviyeler çalışıyor...

Ben biraz daha bitireyim, siz de üstüne bir nöronu filtre olarak asabilirsiniz)

 
Maksim Dmitrievski :

2 çift dizi almanız gerekir.Biri ağırlıklar için ve diğeri gösterge kolları için

ardından, ağırlıkların ve gösterge tutamaçlarının çarpımının toplamı için bir for döngüsü çalıştırın

Ardından, yukarıdaki tüm toplamları eklemek için özellik sayısı için başka bir iç içe for döngüsü...

Her neyse, koda eklemeye çalışacağım ve işim bittiğinde size haber vereceğim ...

Ayrıca, ticaret sırasında da optimizasyonu bir şekilde gerçekleştirmenizi tekrar rica edeceğim..Aksi takdirde, sadece bir test yapıp sonrasında ticarete başlamak faydasız olacaktır.R ve FANN kütüphanesini kullanan başka bir Mt4 EA olduğunu düşünüyorum, ancak optimize edilmiş verileri her günün sonunda kaydeder ve bu nedenle aynısını uygulayabileceğinizi düşünüyorum. Bunu da yapmaya çalışacağım.. Aynı değerleri CANLI alım satım sırasında da yakalayabilirsek ve aynısını dosyaya kaydedebilirsek gerçekten çok basit olacak.

Ayrıca, "Öğren"i yanlıştan doğruya ve tekrar doğruyu yanlışa değiştirmek yerine, bir önceki doğrudan tek tıklama testi makalenizde kullanılan benzer bir yöntemi uygulamak mümkün değil. düğmesine her gün bir kez basın, ancak muhtemelen değerleri değiştiremez mi?

FxTrader562 :

bunun için sanal bir test cihazına ihtiyacımız var

her neyse, bence iyi özellikler/dönüşümler enönemli şey ve daha önce yapılmalı

 
Maksim Dmitrievski :

Evet katılıyorum.

Optimize edilmiş sonuçları otomatik olarak kaydetmesi için "Öğren"i yanlıştan doğruya ve tekrar doğrudan yanlışa değiştirmek yerine, bir önceki doğrudan tek tıklama testi makalenizde kullanılan benzer bir yöntemi uygulamak mümkün değil mi? Her gün bir kez "Başlat" düğmesini tıklamak için yazılım, ancak muhtemelen değerleri doğrudan yanlışa ve yanlıştan doğruya değiştiremez.

FxTrader562 :

Evet katılıyorum.

hayır, ancak 2 terminali kolayca kullanabilir - 1'i öğrenme için, 1'i ticaret için, çünkü modelleri ortak klasöre kaydeder

ancak aynı zamanda ticaret terminalinde EA'yı yeniden yüklemeniz veya yeni öğrenme sürecinin olup olmadığını kontrol etmek için ek dosya eklemeniz gerekir.

veya sadece 1 terminali kullanmak ve istediğiniz zaman öğrenmek için, EA on chart, bazı değişikliklerden sonra modelleri güncelleyebilir.

 
Maksim Dmitrievski :

Tamam, sanırım anladım.

1. İlk olarak, "Öğren" ile aynı EA terminali doğru. İlk çalıştırma için.

2. İkinci terminal, yanlış olarak "Öğren" ile aynı EA. İkinci koşu için.

3.Üçüncü, üçüncü terminal aynı EA, ticaret için Mt5 çizelgesine eklenmiştir. Adım 1 ve 2 bittikten sonra bu terminali yeniden başlatın.

Yani bu 3 adımı her gün tekrarlamak, optimize edilmiş sonuçları her gün otomatik olarak kaydedecektir. değil mi?

 
Burada RTS endeksinde vadeli işlemler için hacim kullanımı hakkında yazdılar. Peki ya bir düşünürsen? RTS endeksi sentetik bir araçtır. Nasıl bir analizden bahsedebiliriz. Genel olarak, işi ticaret yapmak için şüphelidir. Hastanedeki ortalama vücut sıcaklığıdır. Vadeli işlemler de bir türev enstrümandır. Vadeli işlemler, işlem gören hacimlerden bağımsız olarak dayanak varlığın hareketini tekrarlar. Bu nedenle, vadeli işlemlerde hacim kullanımı tahmine dayalıdır. Hisse senetlerinde bunlar geçerli olabilir. Orada hareketlerini kıskanabilirler.
FxTrader562 :

2. koşuya ihtiyacınız yok, bu sadece EA'nın nasıl çalıştığını kontrol etmek için

Grafikte 1 EA ve test cihazında aynı terminalde öğrenin

