Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1065
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gmdh mantığı - çok yardımcı olacak, sonra kitaplığım için değiştirebilirim
Lütfen bana MQL5'e dönüştürmeye çalıştığınız GDMH formülünü verebilir misiniz? Yani çok çeşit var ve hanginiz deniyorsunuz ve uyguluyorsunuz ve nasıl uygulamaya çalışıyorsunuz?
Ayrıca, " Her anlaşmadan sonra, politikaları güncelleyin, yakın takas-güncelleme ödülü (TD, geçici fark RL) " den bahsettiniz.
CANLI ticarette de oluyor mu?Yoksa sadece test sırasında mı oluyor?
Lütfen bana MQL5'e dönüştürmeye çalıştığınız GDMH formülünü verebilir misiniz? Yani çok çeşit var ve hangisini deniyorsunuz ve nasıl uygulamaya çalışıyorsunuz?
Ayrıca, " Her anlaşmadan sonra politikaları günceller, yakın ticaret olduğunda - güncelleme ödülü (TD, geçici fark RL) " den bahsettiniz.
CANLI ticarette de mi oluyor yoksa sadece bakteri testi sırasında mı oluyor?
Tüm özellik kombinasyonları için polinom kullanmamız gerektiğini düşünüyorum, örneğin ilk satır: (x - özellik değeri) x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3.... xn+xm burada x0,xn - farklı tahmin değerleri
ikinci satır x0^2+x1^2...
üçüncü satır x0^3+x1^3...
önceki satırlarda en iyi n sonuçların seçimi ile ("seviyeler" daha iyi). Ama nasıl çalıştığından emin değilim, sadece öğreniyorum
...sadece test sırasında
seviyeler....
seviyeler çalışıyor...
Ben biraz daha bitireyim, siz de üstüne bir nöronu filtre olarak asabilirsiniz)
Bence tüm özellikler için polinom kullanmalıyız, örneğin ilk satır: (x-özellik değeri) x0 + x1, x0 + x2, ...., x2 + x3 .... xn + xm
ikinci satır x0^2 + x1^2 ...
üçüncü satır x0^3 + x1^3 ...
en iyi sonuçların seçimi ile
...sadece test sırasında
2 çift dizi almanız gerekir.Biri ağırlıklar için ve diğeri gösterge kolları için
ardından, ağırlıkların ve gösterge tutamaçlarının çarpımının toplamı için bir for döngüsü çalıştırın
Ardından, yukarıdaki tüm toplamları eklemek için özellik sayısı için başka bir iç içe for döngüsü...
Her neyse, koda eklemeye çalışacağım ve işim bittiğinde size haber vereceğim ...
Ayrıca, ticaret sırasında da optimizasyonu bir şekilde gerçekleştirmenizi tekrar rica edeceğim..Aksi takdirde, sadece bir test yapıp sonrasında ticarete başlamak faydasız olacaktır.R ve FANN kütüphanesini kullanan başka bir Mt4 EA olduğunu düşünüyorum, ancak optimize edilmiş verileri her günün sonunda kaydeder ve bu nedenle aynısını uygulayabileceğinizi düşünüyorum. Bunu da yapmaya çalışacağım.. Aynı değerleri CANLI alım satım sırasında da yakalayabilirsek ve aynısını dosyaya kaydedebilirsek gerçekten çok basit olacak.
Ayrıca, "Öğren"i yanlıştan doğruya ve tekrar doğruyu yanlışa değiştirmek yerine, bir önceki doğrudan tek tıklama testi makalenizde kullanılan benzer bir yöntemi uygulamak mümkün değil. düğmesine her gün bir kez basın, ancak muhtemelen değerleri değiştiremez mi?
Ayrıca, ticaret sırasında da optimizasyonu bir şekilde gerçekleştirmenizi tekrar rica edeceğim..Aksi takdirde, sadece bir test yapıp sonrasında ticarete başlamak faydasız olacaktır.R ve FANN kütüphanesini kullanan başka bir Mt4 EA olduğunu düşünüyorum, ancak optimize edilmiş verileri her günün sonunda kaydeder ve bu nedenle aynısını uygulayabileceğinizi düşünüyorum. Bunu da yapmaya çalışacağım.. Aynı değerleri CANLI alım satım sırasında da yakalayabilirsek ve aynısını dosyaya kaydedebilirsek gerçekten çok basit olacak.
bunun için sanal bir test cihazına ihtiyacımız var
her neyse, bence iyi özellikler/dönüşümler enönemli şey ve daha önce yapılmalı
bunun için sanal bir test cihazına ihtiyacımız var
her neyse, bence iyi özellikler/dönüşümler enönemli şey ve daha önce yapılmalı
Evet katılıyorum.
Optimize edilmiş sonuçları otomatik olarak kaydetmesi için "Öğren"i yanlıştan doğruya ve tekrar doğrudan yanlışa değiştirmek yerine, bir önceki doğrudan tek tıklama testi makalenizde kullanılan benzer bir yöntemi uygulamak mümkün değil mi? Her gün bir kez "Başlat" düğmesini tıklamak için yazılım, ancak muhtemelen değerleri doğrudan yanlışa ve yanlıştan doğruya değiştiremez.
Evet katılıyorum.
Optimize edilmiş sonuçları otomatik olarak kaydetmesi için "Öğren"i yanlıştan doğruya ve tekrar doğrudan yanlışa değiştirmek yerine, bir önceki doğrudan tek tıklama testi makalenizde kullanılan benzer bir yöntemi uygulamak mümkün değil mi? Her gün bir kez "Başlat" düğmesini tıklamak için yazılım, ancak muhtemelen değerleri doğrudan yanlışa ve yanlıştan doğruya değiştiremez.
hayır, ancak 2 terminali kolayca kullanabilir - 1'i öğrenme için, 1'i ticaret için, çünkü modelleri ortak klasöre kaydeder
ancak aynı zamanda ticaret terminalinde EA'yı yeniden yüklemeniz veya yeni öğrenme sürecinin olup olmadığını kontrol etmek için ek dosya eklemeniz gerekir.
veya sadece 1 terminali kullanmak ve istediğiniz zaman öğrenmek için, EA on chart, bazı değişikliklerden sonra modelleri güncelleyebilir.
hayır, ancak 2 terminali kolayca kullanabilir - 1'i öğrenme için, 1'i ticaret için, çünkü modelleri ortak klasöre kaydeder
ancak aynı zamanda ticaret terminalinde EA'yı yeniden yüklemeniz veya yeni öğrenme sürecinin olup olmadığını kontrol etmek için ek dosya eklemeniz gerekir.
veya sadece 1 terminali kullanmak ve istediğiniz zaman öğrenmek için, EA on chart, bazı değişikliklerden sonra modelleri güncelleyebilir.
Tamam, sanırım anladım.
1. İlk olarak, "Öğren" ile aynı EA terminali doğru. İlk çalıştırma için.
2. İkinci terminal, yanlış olarak "Öğren" ile aynı EA. İkinci koşu için.
3.Üçüncü, üçüncü terminal aynı EA, ticaret için Mt5 çizelgesine eklenmiştir. Adım 1 ve 2 bittikten sonra bu terminali yeniden başlatın.
Yani bu 3 adımı her gün tekrarlamak, optimize edilmiş sonuçları her gün otomatik olarak kaydedecektir. değil mi?
Tamam, sanırım anladım.
1. İlk olarak, "Öğren" ile aynı EA terminali doğru. İlk çalıştırma için.
2.İkinci, ikinci terminal aynı EA ile "Öğren" yanlış olarak. İkinci koşu için.
3.Üçüncü, üçüncü terminal aynı EA, ticaret için Mt5 çizelgesine eklenmiştir. Adım 1 ve 2 bittikten sonra bu terminali yeniden başlatın.
Yani bu 3 adımı her gün tekrarlamak, optimize edilmiş sonuçları her gün otomatik olarak kaydedecektir. değil mi?
2. koşuya ihtiyacınız yok, bu sadece EA'nın nasıl çalıştığını kontrol etmek için
Grafikte 1 EA ve test cihazında aynı terminalde öğrenin