Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2129
Gündüz ve gece uykusuz ve dinlenmeden çalışırsınız))))
Saat dilimleri ... ama yine de etkileyici))))
7 karakter yeterli
İşte denge histogramı - mavi yeni modeller, kırmızı eski modeller.
Tüm ayarlar aynıdır.
tahmin edicilerin önemi
Modeller zamanlarını en iyi şekilde kullanırlar. İyi mi kötü mü olduğunu söylemek zor, ancak analoglara benzerliği nedeniyle herhangi bir tahmincinin avantaj elde etmesi kötü gibi görünüyor.
Hatırlamak
kesinlik
Sonunda - elbette büyük değil, ama yine de bir fark var.
Denge iyi.
Eski sürümde dakika veriyor musunuz? Değilse, uygun bir karşılaştırma için gönderin. Sinüs + kosinüs versiyonunda bunlar dikkate alınır. Daha hızlıysa, dakikaları mavi + örgüden çıkarın.
Yani zamanın sinüs + kosinüsü sayılardan daha mı iyidir?
katbust yaptın mı Rastgele bir tahmin edici seçimi olmamalıdır. Tüm tahmin ediciler, takviyelerde kullanılır, ancak sığ ağaçlar.
Rastgele bir ormanda - evet. Örneğin ayarla
En iyi bölünmeyi ararken göz önünde bulundurulması gereken özelliklerin sayısı:
Rastgeleliğe gelince - yeterince var.
Hem sinüs hem de kosinüs ile ayrı zamanım olmasına şaşırmadınız, ama şimdi anladığım kadarıyla bir tane olmalı, ancak sinüs veya kosinüs kullanılıyor?
Dolayısıyla soru, buf nedir ve neden sıfıra eşit olduğunda kosinüsü alıyoruz?
Bu yüzden başlangıçta her şeyi doğru yaptım - ne yaptığımı hatırlamıyorum ...
Pazartesiden bu yana geçen dakika sayısı 0:00 = Kötü bir fikir olmasına rağmen. Örneğin, her saatin ilk 10 dakikasına ulaşmak için çok sayıda bölme yapmanız gerekecek.
Muhtemelen senden daha iyi - sadece günler, saatler. Belki dakikalar.
Ya da belki 4 yerine bir girişle idare edebilirsin?
Dakikalar olmadan antrenmana başladım - göreceğiz.
Ayrıca 1/4 bar zamanı kullanıyorum - saat, 4 saat, gün.