Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1061
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve sana hiçbir şey vermeyeceğim. MAX'ı unutmadıysan henüz arkadaş olmadık!!!! BE'siz arkadaşım olurmusun yani ..... selyavi ....
Dikkat çekici bir şekilde. Klasikleri severim ama bu seni haklı çıkarmaz...
Dikkat çekici bir şekilde. Klasikleri severim ama bu seni haklı çıkarmaz...
Sen bir çaylaksın, gerekirse bulacağım, ancak bu neredeyse hiçbir şey vermeyecek, çünkü Tüm algoritmalar zaten belirtilmiştir ve çok basittirler. Sadece yaklaşımla ilgileniyordum ve şu anda bana uyuyor.
ve hiçbir şey anlamıyorsun
Merhaba Maxim,
Dolayısıyla GMDH'de temel işlev bileşenleri, Sinir ağına giriş için kullandığınız göstergelerin sayısıdır. haklı mıyım?
Kaç farklı gösterge kullanmayı planlıyorsunuz?
Merhaba Maxim,
Dolayısıyla GMDH'de temel işlev bileşenleri, Sinir ağına giriş için kullandığınız göstergelerin sayısıdır. haklı mıyım?
Kaç farklı gösterge kullanmayı planlıyorsunuz?
GDMH, özellikleri polinomlar aracılığıyla dönüştürür ve ardından bunu RDF ile öğreniriz, örneğin 100 veya 1000 yinelemehttp://www.gmdh.net/articles/
Gelecekte bulmak için bu tür yoğunlukları programlı olarak nasıl tanımlayacağını bilen seviyelerle denemeler yapmak
Gelecekte bulmak için bu tür yoğunlukları programlı olarak nasıl tanımlayacağını bilen seviyelerle denemeler yapmak
Resme bakılırsa, histogram. Genel olarak, her yerde hazır olanlar var - hiçbir şey yazmanıza gerek yok. MT'de bilmiyorum.
MT'de değilse, DLL aracılığıyla. Hızlı bir şekilde değişmiyorsa ve sık sık gerekmiyorsa, dosya paylaşımı yeterli olacaktır.
Resme bakılırsa, histogram. Genel olarak, her yerde hazır olanlar var - hiçbir şey yazmanıza gerek yok. MT'de bilmiyorum.
MT'de değilse, DLL aracılığıyla. Hızlı bir şekilde değişmiyorsa ve sık sık gerekmiyorsa, dosya paylaşımı yeterli olacaktır.
Histogram dağılımını mı kastediyorsunuz?veya yatay hacimlerin türü?
Histogram dağılımını mı kastediyorsunuz?
Evet. Bu durumda, W'ye göre dağılım.
GDMH sadece polinomlar aracılığıyla dönüştürülür ve ardından bunu RDF ile öğreniriz, örneğin 100 veya 1000 yinelemehttp://www.gmdh.net/articles/
Tamam, sanırım bir dereceye kadar anladım. MQL5 kodunu zaten uyguladınız ve test ettiniz mi?
Asıl sorunum, önceki makalenize dayanarak bulanık mantık olmadan gösterge değerleri dışında ham fiyat verisini RDF'ye nasıl besleyeceğim konusunda hala %100 net değilim.
Bulanık mantık kullanmadan ham fiyat verilerini nasıl besleyeceğimi söylerseniz harika olur. Bulanık mantık olmadan "CalculateMamdani()" işlevini kastediyorum. Aksi takdirde, bir sonraki makalenizi yayınlayana kadar beklemek zorundayım.