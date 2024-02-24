Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1920

Yeni yorum
 
Alexey Vyazmikin :

Böylece ilginç hale geldi, ama ya bu örneği bu adalara göre işaretlersek ve zaten içlerindeki modellerin eğitimini yaparsak.

o zaman örneğin kmeans kümelemeyi veya daha havalı bir şeyi uygulamanız gerekir, bir dakika bekleyin

çalıştır 

km <- kmeans(um$layout, centers = 4 )

merkezler, kaç tane küme bulmak istediğinizdir

ve şimdi 

as.factor(km$cluster)

hedef yerine koy


burada

 

burası ne kadar güzel oldu resimler

oku onu!

devam edin beyler süreci çok dikkatli izliyorum

 
mytarmailS :

o zaman örneğin kmeans kümelemeyi veya daha havalı bir şeyi uygulamanız gerekir, bir dakika bekleyin

çalıştır

merkezler, kaç tane küme bulmak istediğinizdir

ve şimdi

hedef yerine koy


burada

doğru yapmıyorum :( 

> way <- "F:\\FX\\R\\2020_04_11_Pred_New_Full\\Pred_New_Fu ..." ... [TRUNCATED] 

> dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";" ) # читаем файл

> target <- dt$Target_100 # целевую в отдельную переменную

> #target <- km$cluster # целевую в отдельную переменную
> 
> dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
+             #           c( "Target_100_Buy" , "Target_100 ..." ... [TRUNCATED] 

> km <- kmeans(um$layout, centers = 4 )           

> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> #install.packages(c( "rgl" , "car" , "umap" ))
> 
> 
> 
> # про um .... [TRUNCATED] 

> um <- umap(dt,n_components= 3 )   

> # n_components= 3   во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
> # можно 333 , но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас  .... [TRUNCATED] 

> #тут все настройки по пакету  car
> # http: //www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
> lib .... [TRUNCATED] 

> target <- as .factor(target)   #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

> scatter3d(x = um.res[, 1 ], 
+           y = um.res[, 2 ], 
+           z = um.res[, 3 ],
+           #groups = target,
+           groups = km$cluster,
+ .... [TRUNCATED] 
Error in scatter3d. default (x = um.res[, 1 ], y = um.res[, 2 ], z = um.res[,  : 
  groups variable must be a factor
 
Alexey Vyazmikin :

doğru yapmıyorum :( 

scatter3d(x = um.res[, 1 ], 
+           y = um.res[, 2 ], 
+           z = um.res[, 3 ],
+           #groups = target,
+           groups = km$cluster,

atın, fonksiyon argümanlarının içindeki kodu yorumlayamazsınız

 
mytarmailS :

atın,fonksiyon argümanlarının içindeki kodu yorumlayamazsınız

Vay canına, kaldırdım ve ekran görüntüsündeki gibi yaptım. 

scatter3d(x = um.res[, 1 ], 
          y = um.res[, 2 ], 
          z = um.res[, 3 ],
          groups = as .factor(km$cluster),
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black" )

düşünürken

 
Alexey Vyazmikin :

düşünürken

ne hakkında ilginç))

 
mytarmailS :

ne hakkında ilginç))


İşte bunu düşündü, 4 kümeye ayrılmanın mümkün olduğu anlamına mı geliyor?

Şimdi her küme için satır işaretlemesi nasıl kaydedilir?

 
Alexey Vyazmikin :

İşte bunu düşündü, 4 kümeye ayrılmanın mümkün olduğu anlamına mı geliyor?

Evet

Alexey Vyazmikin :

Şimdi her küme için satır işaretlemesi nasıl kaydedilir?

umap modelini kaydet

kmeans modelini kaydet

ve tüm..



Başka bir elipsoid ayarla = DOĞRU

havalı olmalı

 
mytarmailS :

Evet

Bu ilginç, modelleri ayrı ayrı öğretmeye çalışacağım bakalım ne olacak.


mytarmailS :

umap modelini kaydet

kmeans modelini kaydet

ve tüm..

Daha detaylı mümkün mü?

kaydetmem gerekiyor:

1. MQL'de kodlamak için okunabilir bir biçimde kümelere bölme kuralları

2. Bir csv dosyasındaki satır kümeleriyle işaretleme

Nasıl yapılır?

 
Alexey Vyazmikin :


1. MQL'de kodlamak için okunabilir bir biçimde kümelere bölme kuralları


Anlamadım, transfer etmek için kurallarla sonuçlanan almak mı istiyorsunuz?

1...191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927...3399
Yeni yorum