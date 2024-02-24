Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1920
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Böylece ilginç hale geldi, ama ya bu örneği bu adalara göre işaretlersek ve zaten içlerindeki modellerin eğitimini yaparsak.
o zaman örneğin kmeans kümelemeyi veya daha havalı bir şeyi uygulamanız gerekir, bir dakika bekleyin
çalıştır
km <- kmeans(um$layout, centers = 4 )
merkezler, kaç tane küme bulmak istediğinizdir
ve şimdi
hedef yerine koy
burada
burası ne kadar güzel oldu resimler
oku onu!
devam edin beyler süreci çok dikkatli izliyorum
o zaman örneğin kmeans kümelemeyi veya daha havalı bir şeyi uygulamanız gerekir, bir dakika bekleyin
çalıştır
merkezler, kaç tane küme bulmak istediğinizdir
ve şimdi
hedef yerine koy
burada
doğru yapmıyorum :(
doğru yapmıyorum :(
atın, fonksiyon argümanlarının içindeki kodu yorumlayamazsınız
atın,fonksiyon argümanlarının içindeki kodu yorumlayamazsınız
Vay canına, kaldırdım ve ekran görüntüsündeki gibi yaptım.
düşünürken
düşünürken
ne hakkında ilginç))
ne hakkında ilginç))
İşte bunu düşündü, 4 kümeye ayrılmanın mümkün olduğu anlamına mı geliyor?
Şimdi her küme için satır işaretlemesi nasıl kaydedilir?
İşte bunu düşündü, 4 kümeye ayrılmanın mümkün olduğu anlamına mı geliyor?
Evet
Şimdi her küme için satır işaretlemesi nasıl kaydedilir?
umap modelini kaydet
kmeans modelini kaydet
ve tüm..
Başka bir elipsoid ayarla = DOĞRU
havalı olmalı
Evet
Bu ilginç, modelleri ayrı ayrı öğretmeye çalışacağım bakalım ne olacak.
umap modelini kaydet
kmeans modelini kaydet
ve tüm..
Daha detaylı mümkün mü?
kaydetmem gerekiyor:
1. MQL'de kodlamak için okunabilir bir biçimde kümelere bölme kuralları
2. Bir csv dosyasındaki satır kümeleriyle işaretleme
Nasıl yapılır?
1. MQL'de kodlamak için okunabilir bir biçimde kümelere bölme kuralları
Anlamadım, transfer etmek için kurallarla sonuçlanan almak mı istiyorsunuz?