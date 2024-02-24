Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1926
ve sıralar ve yaratır ve yarattıklarından ayırır)) ve başından geçenlerden yaratır) ve Mgua'ya ve her türlü şeye göre yaptı)ve sonra seçim ve yeniden düzenleme, vb., vb. yoluyla en iyilerini seçer.
iyi, harika, harika, ama yine de ilkel işlevsel numaralandırma ve ben tam bir rastgele aramadan bahsediyorum....
Örneğin, jeneratörünüz böyle bir özellik oluşturmayacaktır -
saat 6'daki mum beyazsa ve saat 12'den önce fiyat saat 6'daki mumun fiyatından düşükse, o zaman saat 12'deki fiyattan oturdu
neden bahsettiğimi anlıyor musun? İşlevleri birer birer çarpmaktan bahsetmiyorum, her şeyle, tıkaç olmadan, her şeyin tam bir rastgele numaralandırmasını oluşturmaktan bahsediyorum.
HER ŞEYİ düşünenler! zaman, fiyatlar, seviyeler, kalıplar, sıraları her şey, her şey, her şey ve bak, bak, bak
böyle çalıştığını sanmıyorum
sorunu nerede görüyorsunuz? kombinatoryal patlama?
böyle, sonsuz sayıda kural var
iki kelime - boyutluluk azaltma
işte bunun için yapıldı.
Sadece bağımlı olduğumu mu düşünüyorsun?)
Potansiyel olduğunu zaten ilkel testlerle görüyorum
Yaklaşımımdaki sövenin ne olduğunu anladım.
kriterleri yeniden düşünmelisin
dene, Th .. Bir şekilde henüz çok tembelim)
hiçbir şeyi değiştirmeyecek, ama iyi eğlenceler, cho)
Nasıl olduğunu bilmiyorum...
=================================
umap sınıfları tarafından eğitildi, sınıfları görselleştirdi, zamanla sınıfların, özellikle güçlü bir konsantrasyonun ("düzenlilik") olduğu yerlerde birbirinin yerini aldığı açıktır, bu sistemler sadece zamanla ölmekle kalmaz, hatta daha hızlı çalışır.
Nasıl yapılacağına dair bir fikriniz var mı?
tam olarak ne?
Genel olarak, özellik üretme ilkesi.
rastgele...
Bir özellik bir günlük olarak temsil edilebilir. düzenlemeler..
kural boyutu - rastgele
kuralın içeriği rastgele
1000 kural oluşturuldu - MO'ya 1000 özellik olarak gönderildi
1-5 iyi özellik varsa seçildi, değilse her şeyi attı.
seçilen özellikler "iyi özelliklerin temeline" atıldı
ve yine 1000 özellik üretiyoruz, vb.
"İyi özelliklerin temelinde" 1000'den fazla özellik olduğunda, bunlar üzerinde yeni bir model eğitebilir ve orada neler olduğunu görebilirsiniz.