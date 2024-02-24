Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1926

Maksim Dmitrievski :

ve sıralar ve yaratır ve yarattıklarından ayırır)) ve başından geçenlerden yaratır) ve Mgua'ya ve her türlü şeye göre yaptı)

ve sonra seçim ve yeniden düzenleme, vb., vb. yoluyla en iyilerini seçer.

iyi, harika, harika, ama yine de ilkel işlevsel numaralandırma ve ben tam bir rastgele aramadan bahsediyorum....


Örneğin, jeneratörünüz böyle bir özellik oluşturmayacaktır -

saat 6'daki mum beyazsa ve saat 12'den önce fiyat saat 6'daki mumun fiyatından düşükse, o zaman saat 12'deki fiyattan oturdu

neden bahsettiğimi anlıyor musun? İşlevleri birer birer çarpmaktan bahsetmiyorum, her şeyle, tıkaç olmadan, her şeyin tam bir rastgele numaralandırmasını oluşturmaktan bahsediyorum.


HER ŞEYİ düşünenler! zaman, fiyatlar, seviyeler, kalıplar, sıraları her şey, her şey, her şey ve bak, bak, bak

mytarmailS :

böyle çalıştığını sanmıyorum

 
Maksim Dmitrievski :

sorunu nerede görüyorsunuz? kombinatoryal patlama?

mytarmailS :

böyle, sonsuz sayıda kural var

 
Maksim Dmitrievski :

iki kelime - boyutluluk azaltma

işte bunun için yapıldı.

Sadece bağımlı olduğumu mu düşünüyorsun?)

Potansiyel olduğunu zaten ilkel testlerle görüyorum

mytarmailS :

Yaklaşımımdaki sövenin ne olduğunu anladım.

kriterleri yeniden düşünmelisin

dene, Th .. Bir şekilde henüz çok tembelim)

 
Maksim Dmitrievski :

hiçbir şeyi değiştirmeyecek, ama iyi eğlenceler, cho)

Maksim Dmitrievski :

dene, Th .. Bir şekilde henüz çok tembelim)

Nasıl olduğunu bilmiyorum...


=================================

umap sınıfları tarafından eğitildi, sınıfları görselleştirdi, zamanla sınıfların, özellikle güçlü bir konsantrasyonun ("düzenlilik") olduğu yerlerde birbirinin yerini aldığı açıktır, bu sistemler sadece zamanla ölmekle kalmaz, hatta daha hızlı çalışır.


 
Aliaksandr Hryshyn :
Nasıl yapılacağına dair bir fikriniz var mı?

tam olarak ne?

 
mytarmailS :

tam olarak ne?

Genel olarak, özellik üretme ilkesi.
 
Aliaksandr Hryshyn :
Genel olarak, özellik üretme ilkesi.

rastgele...

Bir özellik bir günlük olarak temsil edilebilir. düzenlemeler..

kural boyutu - rastgele

kuralın içeriği rastgele

1000 kural oluşturuldu - MO'ya 1000 özellik olarak gönderildi

1-5 iyi özellik varsa seçildi, değilse her şeyi attı.

seçilen özellikler "iyi özelliklerin temeline" atıldı

ve yine 1000 özellik üretiyoruz, vb.


"İyi özelliklerin temelinde" 1000'den fazla özellik olduğunda, bunlar üzerinde yeni bir model eğitebilir ve orada neler olduğunu görebilirsiniz.

