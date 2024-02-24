Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 957
Evet, işte burada. Su su. "Büyülenmiş" ya da başka bir şey gibi...?
Verimlilik burada kalmanın %0,0001'i. Yani sohbet etmek ve iş için değil, sohbet etmek için zamana yazık.
Hadi kızlar ve erkekler arivederchi, arevoir, chao, güle güle, genel olarak, güle güle ....)
İşte buradasın. Pek çok örnek, train=>validation'ın ne zaman yapıldığını gösterir. Ve train=>validation=>test(algoritmanın hiç görmediği, ancak yalnızca eğitilmiş modelden, trende, doğrulamadan tahmin ettiği test verileri) gerekir.
Yani tren sonuçlarının gösterildiği ve ardından doğrulama hakkında hiçbir şey söylenmediği örnekler. Doğrulamada hedeflerin% 95'ini tahmin etmenin ortaya çıktığı birçok örneğim var.
Demek istediğim tam olarak bu. Eğitimin dışında bir dosya üzerinde bir çalıştırmaya ihtiyacımız var. Aptal tarihler. Sağladığınız grafikler tam olarak bunu gösteriyor. Model yeniden eğitilmezse, grafik dahil her şey her yerde aynı görünür.
İlgilenen olursa, daha önce yayınlanan testler, eğitim örneğinin dışında böyle bir sonuçla bir ağaç üzerinde yapıldı.
Görünüşe göre, stratejinin kendisi doğru tahıla sahipse,% 99'luk göstergelere ulaşmak her zaman gerekli değildir.
devam etmek.
Bir demonuz mu yoksa sadece bir testçiniz mi var?
Neye sahip olduğunun ne önemi var? Kimse sizi okumaya zorlamıyor. Düşünür - su, su anlamına gelir. Kao, çok kao.
Alyosha'ya bir soru sordum - VR ile nasıl çalışıyor. Cevabını okudum (elbette zaten silindi). Eee ne diyeyim...
Ve Alyoshenka, öyle görünüyor ki, bir dahi! Büyücü gibi ona itaat etmek gerekir. Sadece - tssssssssssss... bundan kimseye bahsetme.
Alyoshenka, tiklerle çalışmakla ilgili birçok kitap olduğunu, ancak kişisel olarak tek bir tanesini düşürmediğini söyledi.
çıldırıyorum .. tiklerle çalışmak üzerine koca bir kitap
Evet. Okuduğum cevap bu. Hayır, içinde bir şey var. Orada ne okuduğunu bilmiyorum - ama karıştırıyormuş izlenimi veriyor. yanılıyor olabilirim.
fxsaber hiç yok :D
Öyle ya da böyle, ancak şube, her yerde bulunan Asaulenko ve SanSanych'in (benimki gibi, ama kendi karakterleri var) çabaları sayesinde başka bir çıkmaza getirildi.
Falsetto'da haykırmanın zamanı geldi: "Alyoşa, Büyücü, peki, acı bize zavallılar! Kâseden içelim! Ruh yanıyor."