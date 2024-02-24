Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1924
Biliyorum)) son sayfada yazdım veri taraması )
Ama aynı zamanda bir güçlük de olacak, ilki için kümelerle hala oynanması gerekecek; ikincisi için, yeni verileri çılgınca yavaş tanıyor.
Bir yerde okudum - eğer paketin r-studio'da yapılması planlanmışsa, çip görünmeliydi - kümenin manuel olarak fare ile seçilebileceğini, bununla ilgili bir şey duydunuz mu?
icat etmeye gerek yok. Bu, R'de hdbscan'ın en hızlı uygulamasıdır. Ve oynamanıza gerek yok, parametreleri bulmanız ve kullanmanız gerekiyor. Bir yerde okudum, dedi bir adam - bu MO için değil.
İyi şanlar
Aynı veriler ancak üç sınıfla hedef
Sırayla:
ilk kodda
Nasıl başa çıkılır bununla? )
Parametreleri ayarlamak oynamak dediğim şey, ilk seferde kesinlikle ihtiyacın olan o kümelere girmeyecek ama bu böyle...
Bana ne oldu
Valla gerçekten çok ilginç. Bahşiş için teşekkürler
Fakat bu dönüşümler
umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, verbose = TRUE) -> test1.sumapBu standart öngörücü yerine mi? yeni veriler buraya gönderilmeli mi?
Merhaba!
Birisi bana söyleyebilir mi - Rusya Federasyonu'ndaki tek bir komisyoncunun MT5'te python (alfa-forex, BCS, FINAM, just2trade) kullanarak işlem açmaya izin vermediği bir sorunla karşılaştım. Tüm brokerler bir hata veriyor: " yorum=Desteklenmeyen doldurma modu". Aynı zamanda, MT5 geliştiricisi tarafından MetaQuotes demosunda fırsatlar mükemmel bir şekilde açılır.
Lütfen bununla nasıl başa çıkacağınızı tavsiye edin? Python ile ticarete izin veren güvenilir bir komisyoncu bulan var mı?
Merhaba!
order_send örneğini deneyin, yalnızca
'ORDER_FILLING_FOK' veya 'ORDER_FILLING_IOC' kullanın
Vladimir,
yardımcı oldu, teşekkürler!!!
Fakat bu dönüşümlerBu standart öngörücü yerine mi? yeni veriler buraya gönderilmeli mi?
Evet, bu bir tür öngörü. Ve bu, bu paketin ana avantajıdır.
Eh, "umap" paketinde, tahmin yoluyla tahminlerde bulunabilirsiniz, ancak bir hedef eklemek için bunu duymadım. Her durumda, yeni deneyim için teşekkürler.
Genel olarak sonuçlar nasıl? Bu paketi sınıflandırmak daha mı iyi?
Girdilerin en iyi nasıl normalleştirileceğine dair çalışmalara hiçbir yerde rastlamadım: artışlar, ma çıkarma, kayan pencere?
https://github.com/philipperemy/fractional- Differentiation-time-series
ADF testini geçmeye başlayana kadar ayırt etmek gerekir, yani. artışlar durağan hale gelmez. Ama biraz kısaltabilirsin.
bir yandan verilerin bilinen sinir ağı aralığının ötesine geçmemesi, diğer yandan mümkün olduğunca az bilgi kaybetmesi mantıklıdır.