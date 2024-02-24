Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1924

mytarmailS :


Biliyorum)) son sayfada yazdım   veri taraması )

Ama aynı zamanda bir güçlük de olacak, ilki için kümelerle hala oynanması gerekecek; ikincisi için, yeni verileri çılgınca yavaş tanıyor.

Bir yerde okudum - eğer paketin r-studio'da yapılması planlanmışsa, çip görünmeliydi - kümenin manuel olarak fare ile seçilebileceğini, bununla ilgili bir şey duydunuz mu?

icat etmeye gerek yok. Bu, R'de hdbscan'ın en hızlı uygulamasıdır. Ve oynamanıza gerek yok, parametreleri bulmanız ve kullanmanız gerekiyor. Bir yerde okudum, dedi bir adam - bu MO için değil.

Aynı veriler ancak üç sınıfla hedef

Vladimir Perervenko :

Sırayla:

ilk kodda 

Error in evalq({ : object 'env' not found

Nasıl başa çıkılır bununla? )

Vladimir Perervenko :

icat etmeye gerek yok. Bu, R'de hdbscan'ın en hızlı uygulamasıdır.

Ben icat etmiyorum, ama pratikten konuşuyorum ve "dbscan" paketinden bahsediyorum, onu büyük bir veri setinde eğitmeye çalışın ve sonra diyelim ki sadece 5k yeni veriyi tanımaya çalışın ve göreceksiniz


Vladimir Perervenko :

Ve oynamanıza gerek yok, parametreleri bulmanız ve kullanmanız gerekiyor. Bir yerde okudum, dedi bir adam - bu MO için değil.

Parametreleri ayarlamak oynamak dediğim şey, ilk seferde kesinlikle ihtiyacın olan o kümelere girmeyecek ama bu böyle...


Bana ne oldu

Valla gerçekten çok ilginç. Bahşiş için teşekkürler



Fakat bu dönüşümler

 umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, 
                 verbose = TRUE) -> test1.sumap
Bu standart öngörücü yerine mi? yeni veriler buraya gönderilmeli mi?
 

Merhaba!

Birisi bana söyleyebilir mi - Rusya Federasyonu'ndaki tek bir komisyoncunun MT5'te python (alfa-forex, BCS, FINAM, just2trade) kullanarak işlem açmaya izin vermediği bir sorunla karşılaştım. Tüm brokerler bir hata veriyor: " yorum=Desteklenmeyen doldurma modu". Aynı zamanda, MT5 geliştiricisi tarafından MetaQuotes demosunda fırsatlar mükemmel bir şekilde açılır.

Lütfen bununla nasıl başa çıkacağınızı tavsiye edin? Python ile ticarete izin veren güvenilir bir komisyoncu bulan var mı?

 
Elvin Nasirov :

Merhaba!

Biri bana söyleyebilir mi - Rusya Federasyonu'ndaki tek bir komisyoncunun MT5'te python (alfa-forex, BCS, FINAM, just2trade) kullanarak işlem açmaya izin vermediği bir sorunla karşılaştım.

Tüm brokerler bir hata veriyor: " yorum=Desteklenmeyen doldurma modu". Aynı zamanda, MT5 geliştiricisi tarafından MetaQuotes demosunda fırsatlar mükemmel bir şekilde açılır.

Lütfen bununla nasıl başa çıkacağınızı tavsiye edin.

order_send örneğini deneyin, yalnızca 

     "type_filling" : mt5. ORDER_FILLING_RETURN ,

'ORDER_FILLING_FOK' veya 'ORDER_FILLING_IOC' kullanın

Vladimir Karputov :

order_send örneğini deneyin, yalnızca

'ORDER_FILLING_FOK' veya 'ORDER_FILLING_IOC' kullanın

Vladimir,

yardımcı oldu, teşekkürler!!!

 
mytarmailS :



Fakat bu dönüşümler

Bu standart öngörücü yerine mi? yeni veriler buraya gönderilmeli mi?

Evet, bu bir tür öngörü. Ve bu, bu paketin ana avantajıdır.

 
Vladimir Perervenko :

Evet, bu bir tür öngörü. Ve bu, bu paketin ana avantajıdır.

Eh, "umap" paketinde, tahmin yoluyla tahminlerde bulunabilirsiniz, ancak bir hedef eklemek için bunu duymadım. Her durumda, yeni deneyim için teşekkürler.

Genel olarak sonuçlar nasıl? Bu paketi sınıflandırmak daha mı iyi?

 
Girdilerin en iyi nasıl normalleştirileceğine dair çalışmalara hiçbir yerde rastlamadım: artışlar, ma çıkarma, kayan pencere?
Rorschach :
Girdilerin en iyi nasıl normalleştirileceğine dair çalışmalara hiçbir yerde rastlamadım: artışlar, ma çıkarma, kayan pencere?

https://github.com/philipperemy/fractional- Differentiation-time-series

ADF testini geçmeye başlayana kadar ayırt etmek gerekir, yani. artışlar durağan hale gelmez. Ama biraz kısaltabilirsin.

bir yandan verilerin bilinen sinir ağı aralığının ötesine geçmemesi, diğer yandan mümkün olduğunca az bilgi kaybetmesi mantıklıdır.

