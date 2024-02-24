Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1921
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anlamadım, elde edilen proebrazovaniya kurallarında transfer etmek mi istiyorsunuz?
Elbette, yoksa daha sonra modeli nasıl uygulayacağım? :)
Elbette, yoksa daha sonra modeli nasıl uygulayacağım? :)
)))))) peki, tüm algoritmaları µl olarak P ile yeniden yazın ve sonra kurallardaki tüm dönüşümleri µl olarak alacaksınız))
)))))) peki, tüm algoritmaları µl olarak P ile yeniden yazın ve sonra kurallardaki tüm dönüşümleri µl olarak alacaksınız))
Bu tür bir kümelemenin, kümelemeyi tekrarlamadan sonucu yeniden üretebilecek kurallar oluşturmadığını fark ettim. Ve kümeleme çok yavaş. Bu nedenle, kümeleme sonuçlarını bazı kriterlere göre ilgili sınıflara bölecek bir ağaç oluşturarak kurallar oluşturmanız gerekir.
Bir soru olduğu anlamına gelir - csv'de her sınıfa bir satırın aksesuarını nasıl kaydedebilirim?
Garip olmasına rağmen, neden zaten var olan verilerle kümelemeye devam edemiyor ve sınıflardan birinde yeni bir satır tanımlamıyorsunuz, yoksa bu mümkün mü?
k = kmeans(data, centers = 7 ) data = k$cluster
data(mtcars) mt.k <- kmeans(mtcars, centers = 4 ) mt.k$centers
Ve sonuçları belirli bir sütuna nasıl alacağımı anlamıyorum?
Bu resimde daha önce olduğu gibi aynı tahmin ediciler var, ancak örneklem boyutu farklı ve en önemlisi yeni tahmin ediciler eklendi.
Ve işte nasıl yorumlanacağı - yeniden eğitme eğilimi?
kümeleme kullanarak herhangi bir eğriye zarif bir şekilde sığdırın. İletişim
neden böyle kaba bir algoritma neredeyse anında yeni veriler yağmaya başlıyor - asla bilemeyeceğim
Yeniden öğrenme ağacını suçluyorum. Boost kullanmak istiyorum ama hızlı bir şekilde mql'ye aktaramıyorum
Phah.. işte cevap
modeli bir süre için eğitirseniz ve ardından verilerdeki akuralara birbiri ardına bakarsanız (yine kümelenmiş), o zaman ağaç için şöyle olacaktır:
tren bir eğitim veri seti + doğrulamadır
yeni tarih genellikle yeni kümelerdeki yeni verilerdir. Ağaç doğrulama üzerinde iyi çalıştı, ancak yeni başarısız oldu.
Catboost'a aynı verilere bakıyoruz:
TRAIN DATA: 0.9304589707927677 0.8916666666666667 NEW DATA: 0.8528265107212476
ne oluyor be? böyle bir fark?
her şeyi adım adım kontrol edene kadar şakanın ne olduğunu hemen anlamayacaksın
Doğru, ağacı suçladım. Bu kadar basit bir şey yapabileceğini düşündüm, ama hayır.
parsim kesme...
Phah.. işte cevap
modeli bir süre için eğitirseniz ve ardından verilerdeki akuralara birbiri ardına bakarsanız (yine kümelenmiş), o zaman ağaç için şöyle olacaktır:
tren bir eğitim veri seti + doğrulamadır
yeni tarih genellikle yeni kümelerdeki yeni verilerdir. Ağaç doğrulama üzerinde iyi çalıştı, ancak yeni başarısız oldu.
Catboost'a aynı verilere bakıyoruz:
ne oluyor be? böyle bir fark? parsim kesme...
her şeyi adım adım kontrol edene kadar komik olanı hemen durdurmayacaksındoğru, ağacı suçladım
Şimdi slayt resimlerine geçelim. Bu arada, dağlarda durum nasıl? Neredeydi?
Altay .. ama sonuncuya gitmedim. an, fazla istenen)
Bu arada, artılarda mısın?