Alexey Vyazmikin :

tutmak 

way <- "C:\\Users\\TARAS\\Desktop\\Test_Pred_2019.csv"  # ваш путь
dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";" ) # читаем файл
target <- dt$Target_100 # целевую в отдельную переменную

dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
           c( "Target_100_Buy" , "Target_100_Sell" ,
             "Time" , "Target_100" )  ] # удаляем не нужные колонки


# роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
# install.packages(c( "rgl" , "car" , "umap" ))


# про umap
#https: //cran.r-project.org/web/packages/umap/vignettes/umap.html
#https: //github.com/ropenscilabs/umapr

library (umap)
um <- umap(dt,n_components= 3 )   
# n_components= 3   во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
# можно 333 , но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас n_comp= 3
um.res <- um$layout # наши три вектора выход 



#тут все настройки по пакету  car
# http: //www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
library (car)   # 3 d

target <- as .factor(target)   #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

scatter3d(x = um.res[, 1 ], 
          y = um.res[, 2 ], 
          z = um.res[, 3 ],
          groups = target,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black" )






 #===============================
# ирисы фишера как пример

data(iris)
head(iris)
sep.l <- iris$Sepal.Length
sep.w <- iris$Sepal.Width
pet.l <- iris$Petal.Length

scatter3d(x = sep.l, 
          y = sep.w, 
          z = pet.l,
          groups = iris$Species,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
          bg.col = "black" )



hala umap parametreleriyle oynayabilirsiniz, metrikler, yakınlık, k-komşular var 

um <- umap(dt,n_components= 3 ,
           n_neighbors= 30 ,
           min_dist= 0.5 )

Vinette bak, bir sürü şey var

 
mytarmailS :

tutmak




hala umap parametreleriyle oynayabilirsiniz, metrikler, yakınlık, k-komşular var

Vinette bak, bir sürü şey var

İlginç, teşekkürler! Resme bakılırsa - çöp mü? :)

kendimi fırlatamıyorum 

Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available ( for R version 3.5 . 0 )

R'nin benim için modası geçmiş olduğunu anlıyorum - nasıl güncellenir? :)

 
Alexey Vyazmikin :

İlginç, teşekkürler! Resme bakılırsa - çöp mü? :)

kendimi fırlatamıyorum

R'nin benim için modası geçmiş olduğunu anlıyorum - nasıl güncellenir? :)

evet güncellemen lazım

yol boyunca, evet, çöp :))



Milyonlarca özellik oluşturmak, ardından bazı özellik seçimine ve bir klasöre ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 1000 önemli işaretle bir araya geldiğinde bir şeyler yapabilirsin

Sinir Ağı :
Herkese selam. İşte hesabımın izlenmesi. Orada herkesi sonsuza kadar susturmak için her şey görünür. Hayatta kaybeden biriysen, çeneni kapa ve başkalarının işini yapmasına izin ver. Sinir ağları çalışıyor, çalışmayan beyniniz, aksini iddia ediyorsunuz!

Github'daki kaynağa bağlantı verebilir misiniz? belki bir teori vardır

 
Alexey Vyazmikin :

İlginç, teşekkürler! Resme bakılırsa - çöp mü? :)

2B uzayda bazı desen kümelerini görebilirsiniz

ama bu bir tesadüf olabilir, daha fazla veriye ihtiyaç var

 
mytarmailS :

2B uzayda bazı desen kümelerini görebilirsiniz

ama bu bir tesadüf olabilir, daha fazla veriye ihtiyaç var

Farklı yıllar için örnekleri deneyebilirsiniz.

Bana önerildiği gibi R'nin 4. versiyonunu indirdim ve şimdi beni bir çeşit dördüncü argümanla bitiriyor. 

> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c( "rgl" , "car" , "umap" ))
Error in install.packages : 3 arguments passed to .Internal(unlink) which requires 4
 

Yeniden yüklendi, yükleme girişimleri oldu, ancak yine bu sürüm için paket olmadığını yazıyor 

> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c( "rgl" , "car" , "umap" ))
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https: //cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https: //cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available ( for R version 4.0 . 2 )
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https: //cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
RStudio değil, R üzerinden kurulum gibi gitti.
 
Başlamış görünüyor, ancak bu modelleri tekrar saymamak için kurtarmak mümkün mü?
 
Alexey Vyazmikin :
Başlamış görünüyor, ancak bu modelleri tekrar saymamak için kurtarmak mümkün mü?

Tabii ki, tam olarak neyin kurtarılması gerekiyor?

bu arada, bende R-3.6.3 var))) Zaten olduğunu bile bilmiyordum 4) 


my.file <- модель или что угодно


save(  my.file ,  file = "C:\\Users.........\\myfile.RDat"

load( file =  "C:\\Users.........\\myfile.RDat)
 
mytarmailS :

Tabii ki, tam olarak neyin kurtarılması gerekiyor?

bu arada, bende R-3.6.3 var))) Zaten olduğunu bile bilmiyordum 4)


Diyelim ki ayrı bir pencerede açılan ve ekran yapmanın bir yolu bile olmayan bir 3D model diyelim, bu şekilde kaydedip sonra boş bir sayfadan yükleyin ve model görünecektir?

İşte böyle bir leke nasıl yorumlanır?

Bu arada, sınıflara zorla renkler nasıl ayarlanır - Ne olduğunu anlamıyorum?

