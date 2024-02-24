Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1918
tutmak
hala umap parametreleriyle oynayabilirsiniz, metrikler, yakınlık, k-komşular var
Vinette bak, bir sürü şey var
İlginç, teşekkürler! Resme bakılırsa - çöp mü? :)
kendimi fırlatamıyorum
R'nin benim için modası geçmiş olduğunu anlıyorum - nasıl güncellenir? :)
evet güncellemen lazım
yol boyunca, evet, çöp :))
Milyonlarca özellik oluşturmak, ardından bazı özellik seçimine ve bir klasöre ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 1000 önemli işaretle bir araya geldiğinde bir şeyler yapabilirsin
Herkese selam. İşte hesabımın izlenmesi. Orada herkesi sonsuza kadar susturmak için her şey görünür. Hayatta kaybeden biriysen, çeneni kapa ve başkalarının işini yapmasına izin ver. Sinir ağları çalışıyor, çalışmayan beyniniz, aksini iddia ediyorsunuz!
Github'daki kaynağa bağlantı verebilir misiniz? belki bir teori vardır
İlginç, teşekkürler! Resme bakılırsa - çöp mü? :)
2B uzayda bazı desen kümelerini görebilirsiniz
ama bu bir tesadüf olabilir, daha fazla veriye ihtiyaç var
Farklı yıllar için örnekleri deneyebilirsiniz.
Bana önerildiği gibi R'nin 4. versiyonunu indirdim ve şimdi beni bir çeşit dördüncü argümanla bitiriyor.
Yeniden yüklendi, yükleme girişimleri oldu, ancak yine bu sürüm için paket olmadığını yazıyorRStudio değil, R üzerinden kurulum gibi gitti.
Başlamış görünüyor, ancak bu modelleri tekrar saymamak için kurtarmak mümkün mü?
Tabii ki, tam olarak neyin kurtarılması gerekiyor?
bu arada, bende R-3.6.3 var))) Zaten olduğunu bile bilmiyordum 4)
Diyelim ki ayrı bir pencerede açılan ve ekran yapmanın bir yolu bile olmayan bir 3D model diyelim, bu şekilde kaydedip sonra boş bir sayfadan yükleyin ve model görünecektir?
İşte böyle bir leke nasıl yorumlanır?
Bu arada, sınıflara zorla renkler nasıl ayarlanır - Ne olduğunu anlamıyorum?