Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1922

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

Altay .. ama sonuncuya gitmedim. an, fazla istenen)

Bu arada, artılarda mısın?

Catbust modellerini ayrıştırmak için yalnızca sürekli değişkenler için kod paylaşabilirim. C++ kodunun okunması, MQL dizilerine dönüştürülmesi ve çalıştırılması. Tüm olası parametrelerle çalışacağını söyleyemem, belirli bir format için yaptım.
[Silindi]  
Aliaksandr Hryshyn :
Catbust modellerini ayrıştırmak için yalnızca sürekli değişkenler için kod paylaşabilirim. C++ kodunun okunması, MQL dizilerine dönüştürülmesi ve çalıştırılması. Tüm olası parametrelerle çalışacağını söyleyemem, belirli bir format için yaptım.

peki ya ayrıştırma? python'da her şeye sahibim

orada bu formatta dışarı tükürür. İkili Sınıflandırıcı

 #include < string >
#include <vector>

/* Model data */
static const struct CatboostModel {
     unsigned int FloatFeatureCount = 24 ;
     unsigned int BinaryFeatureCount = 149 ;
     unsigned int TreeCount = 38 ;
     unsigned int TreeDepth[ 38 ] = { 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 };
     unsigned int TreeSplits[ 152 ] = { 111 , 141 , 18 , 122 , 100 , 119 , 14 , 81 , 123 , 46 , 70 , 33 , 137 , 63 , 95 , 12 , 136 , 61 , 56 , 27 , 135 , 98 , 78 , 44 , 138 , 80 , 147 , 36 , 142 , 125 , 65 , 92 , 94 , 55 , 77 , 112 , 113 , 120 , 58 , 17 , 133 , 35 , 16 , 71 , 130 , 117 , 76 , 68 , 103 , 99 , 54 , 29 , 110 , 64 , 41 , 3 , 116 , 140 , 106 , 88 , 127 , 87 , 118 , 69 , 128 , 105 , 8 , 45 , 148 , 79 , 121 , 109 , 102 , 124 , 62 , 131 , 146 , 66 , 5 , 104 , 86 , 139 , 93 , 11 , 20 , 67 , 4 , 89 , 59 , 143 , 51 , 32 , 30 , 144 , 42 , 53 , 2 , 40 , 19 , 25 , 90 , 115 , 50 , 75 , 7 , 129 , 82 , 73 , 79 , 24 , 49 , 0 , 114 , 38 , 97 , 31 , 37 , 72 , 126 , 107 , 47 , 96 , 43 , 23 , 22 , 34 , 26 , 15 , 86 , 10 , 28 , 84 , 39 , 74 , 9 , 57 , 145 , 83 , 132 , 134 , 52 , 101 , 108 , 21 , 126 , 91 , 1 , 48 , 13 , 60 , 85 , 6 };
     unsigned int BorderCounts[ 24 ] = { 0 , 2 , 7 , 5 , 5 , 2 , 5 , 6 , 3 , 4 , 6 , 2 , 9 , 8 , 6 , 9 , 7 , 5 , 7 , 6 , 5 , 8 , 8 , 24 };
     float Borders[ 149 ] = {- 0.000455000001 f, - 0.000224999996 f, - 0.00365500012 f, 0.000404999999 f, 0.000615000026 f, 0.000675000018 f, 0.00104500004 f, 0.00156 f, 0.00159500004 f, - 0.00115499995 f, - 0.000969999994 f, - 0.000215000007 f, - 1.49999996 e- 05 f, 0.000854999991 f, - 0.00139999995 f, - 6.50000002 e- 05 f, 0.000375000003 f, 0.000615000026 f, 0.000905000023 f, 0.000555000035 f, 0.000864999951 f, - 0.000505000004 f, - 0.000364999985 f, 0.000264999981 f, 0.000385000021 f, 0.001085 f, - 0.00156500004 f, - 0.000914999982 f, - 0.000415000017 f, - 7.50000036 e- 05 f, 0.000705000013 f, 0.000864999951 f, - 4.99999987 e- 06 f, 0.000224999996 f, 0.000274999999 f, - 0.00166499999 f, - 0.00149499997 f, - 0.000364999985 f, 0.0014500001 f, - 0.00346500007 f, - 0.00191999995 f, - 0.00103499996 f, 0.000224999996 f, 0.00164999999 f, 0.00318 f, - 0.00142500002 f, - 0.00111499999 f, - 0.00681000017 f, - 0.00107500004 f, 0.000104999999 f, 0.000185000012 f, 0.000505000004 f, 0.000564999995 f, 0.00059499999 f, 0.00116500002 f, 0.00246499991 f, - 0.00215499988 f, - 0.0020349999 f, 0.000155000002 f, 0.00059499999 f, 0.000725000049 f, 0.00143499998 f, 0.00159500004 f, 0.00461499998 f, - 0.00113500003 f, - 5.49999968 e- 05 f, 6.50000002 e- 05 f, 7.50000036 e- 05 f, 0.000735000009 f, 0.00431500003 f, - 0.000439999974 f, - 0.000224999996 f, - 0.000155000002 f, - 0.000135000009 f, 0.000325000001 f, 0.000534999999 f, 0.000714999973 f, 0.001605 f, 0.0020349999 f, - 0.00679500028 f, - 0.00156500004 f, - 0.00130999996 f, - 0.000815000036 f, - 0.000484999997 f, 0.000274999999 f, 0.00126500009 f, - 0.00630000001 f, - 0.000965000014 f, - 0.000914999982 f, 0.000944999978 f, 0.001085 f, - 0.00104500004 f, - 0.000570000033 f, - 0.000135000009 f, 0.000415000017 f, 0.000774999964 f, 0.00129000004 f, 0.00136499992 f, - 0.00214500003 f, - 0.00078500004 f, 0.000564999995 f, 0.000969999994 f, 0.00129500008 f, 0.00171500002 f, - 0.00109499996 f, - 0.000665 f, - 0.000505000004 f, - 0.000455000001 f, 0.00092000002 f, - 0.00078500004 f, - 0.00033000001 f, 0.000375000003 f, 0.000754999986 f, 0.000944999978 f, 0.000974999974 f, 0.00135000004 f, 0.00179500005 f, - 0.000735000009 f, - 0.000195000001 f, - 0.000140000004 f, - 4.50000007 e- 05 f, 2.49999994 e- 05 f, 0.000549999997 f, 0.000729999971 f, 0.00175000005 f, - 0.000645000022 f, - 0.000404999999 f, - 0.000390000001 f, - 0.00033000001 f, - 0.000315000012 f, - 0.000204999989 f, - 0.000195000001 f, 4.99999987 e- 05 f, 6.50000002 e- 05 f, 0.000109999994 f, 0.000230000005 f, 0.000245000003 f, 0.000354999996 f, 0.00046499999 f, 0.000484999997 f, 0.000495000044 f, 0.00059499999 f, 0.000684999977 f, 0.000705000013 f, 0.000725000049 f, 0.00109999999 f, 0.00122500001 f, 0.00124499993 f, 0.00194999995 f, };

     /* Aggregated array of leaf values for trees. Each tree is represented by a separate line: */
     double LeafValues[ 608 ] = {
         0.2730029119914884 , 0.03364653273046463 , - 0.2371262400839919 , 0.1081843550866285 , 0.1343627920272425 , - 0.1126874256586927 , - 0.1126874256586927 , - 0.1126874256586927 , - 0.06059264820464742 , 0.06930028482667829 , 0 , - 0.249182516740322 , 0 , - 0.04043442721784622 , 0.1126874256586928 , - 0.246778769760217 ,
         0.3055616697384914 , 0 , 0 , 0 , 0.3295134099067072 , 0 , - 0.001400906528597944 , 0.1109887188810945 , 0.3268369286843394 , 0.09915101998784448 , 0.1058842186334935 , - 0.2170923208654514 , 0.2805477815282972 , 0.1585452078030638 , 0.04581636331023499 , - 0.1482988821054673 ,
         0.2661001303798985 , 0 , 0.2465781759237509 , - 0.1025474154359036 , 0.1236081969018748 , - 0.1513185903680103 , 0.09970504556623555 , - 0.1329324554655258 , 0.1311330854183022 , 0 , 0.1102178581205619 , - 0.09318782033023576 , 0 , 0 , 0.0984009666714989 , - 0.2078721521946149 ,
         0.2318376125278687 , - 0.1062335532728426 , 0 , 0 , 0.08412564157842428 , - 0.1469343266107289 , 0 , - 0.08357104102221358 , 0.1653044215102119 , - 0.03314292702875558 , 0 , 0 , 0.003358906412990077 , - 0.1912230767439488 , 0 , - 0.2522267340231065 ,
         0.1973025375909275 , 0 , 0 , 0 , 0.4228820616711522 , - 0.07638314839084562 , 0 , 0 , 0.2694211287720111 , 0 , 0 , 0 , 0.1652145942168661 , - 0.08206648374492893 , - 0.1450852254716266 , - 0.1363614260665522 ,
         0.2270555010525044 , 0 , 0.1627207525378816 , - 0.06377453863892701 , 0 , 0 , - 0.1357966649842286 , - 0.2427437659214983 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 0.1803912820573122 ,
         0.1804444671623995 , - 0.1017902080898772 , 0.2133898509109472 , 0.2517605145878034 , 0 , 0 , 0 , 0.0667661734515297 , 0.2610915548565391 , 0 , 0.1052820435018607 , - 0.04560350655907942 , 0 , 0 , 0 , - 0.3270645727235584 ,
         0.3575664582748267 , 0 , - 0.0134804607394401 , - 0.04992725827315483 , 0.2020647226798946 , 0 , - 0.03385866654059267 , 0 , 0.2644495544004545 , 0 , 0.05182748809759461 , - 0.1768682974102572 , 0.2407016500831285 , 0 , 0.04550057548317996 , - 0.119019763974849 ,
         0.08658245310355768 , - 0.02639731363946828 , 0 , 0 , - 0.07937732361985407 , 0.2547371055272361 , 0 , 0 , 0.02587599274452583 , - 0.05393875649408716 , 0 , 0 , 0 , - 0.1657068825017175 , 0 , - 0.2049254584747038 ,
         0.1440498437609123 , 0.1101736004819604 , 0.005464554800258488 , - 0.03812379875242829 , 0.1819257725985174 , 0 , 0.02309394186822163 , - 0.08799582858720537 , 0.08924300136100559 , 0 , - 0.1587820248277704 , 0 , 0.07685524153284377 , 0 , 0.03664203213434057 , - 0.1531993322169632 ,
         0.09806057100343098 , - 0.09888524364037948 , 0.2135150121698442 , - 0.09009400810853242 , 0.07220208574561482 , 0 , 0.06638832682433267 , - 0.08176789304081045 , 0.0580997781754348 , 0.2757911650361233 , 0.2520388352390843 , - 0.03558969703545899 , 0 , 0 , 0.05616828900715019 , - 0.05996334853624528 ,
         0.3034312237500126 , - 0.3295604473826144 , 0.1887070939415764 , - 0.01674053821735176 , 0.04203126063490011 , 0 , 0.06936231294655706 , - 0.04128791044025015 , 0 , 0 , 0.1230751670630003 , - 0.02722926856756647 , 0.03326065080614352 , 0 , 0.06968005579997801 , - 0.05689069395020619 ,
         0.1144715475069234 , 0 , 0.01532939962304299 , - 0.09842006335636103 , 0 , 0 , 0.3532831730583329 , - 0.1424529047285753 , 0.1130693244873004 , 0 , - 0.001413815681729 , - 0.1730902495689088 , 0 , 0 , - 0.003744815582707896 , - 0.2340067817777089 ,
         0.0582716295838749 , 0.05887691806098397 , 0.1830039055150205 , 0.1275695040047543 , 0.2265370556123239 , 0.05865002066522316 , 0.1412030624760486 , - 0.04465374880604451 , 0.1016168407643287 , - 0.1696982846816441 , 0.0168802138361802 , - 0.09464076746916356 , 0.118358865381315 , 0.07766416051208853 , - 0.004086300252646373 , 0.01145464025038506 ,
         0.09893204118662431 , 0 , 0 , 0 , - 0.1771744077440305 , 0 , - 0.08956662944160931 , 0 , 0.06459969382272165 , 0 , - 0.09920331948638744 , 0 , 0.06208790080353844 , - 0.06391545778445595 , - 0.03815083591344838 , - 0.193220691727352 ,
         0.2084212418556134 , - 0.2711170554066691 , 0.3287662064308552 , 0.04618819791309881 , 0.02295062367871115 , 0.06903818051790414 , 0.06785880462261525 , - 0.01900550327916934 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 0.1379757023193675 ,
         0.1277198477469503 , - 0.1045845285066445 , 0.06646719763990752 , - 0.006328728989568992 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.2991650315125301 , - 0.1609657699217688 , 0.1807990380964121 , - 0.02247201152624968 , 0.06039630602452812 , 0 , 0.07323877669092338 , 0.1041619957787472 ,
        - 0.1701607137827854 , 0 , 0.08119342965694411 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.02263621203523299 , 0 , 0 , 0 , 0.001461819609651068 , - 0.3310861822552173 ,
         0.1708582471998724 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 0.08085455495800464 , 0 , 0 , - 0.02242709602120458 , - 0.01626809043535743 , - 0.08378843901194441 , - 0.1314392215326333 , 0.1670789581203374 , - 0.03477863896354667 , - 0.02057073074698931 , - 0.132977812589716 ,
         0.01576995464742881 , 0 , 0.05788166290521737 , 0 , 0.1155558453551253 , 0 , 0 , 0 , 0.009175549226526487 , - 0.09285703148627725 , 0.0170554478209398 , - 0.1704207949809702 , - 0.1872038714907393 , 0 , 0.1259508080010625 , - 0.1193817874448983 ,
        - 0.1624959866223847 , 0.03397677382231543 , 0 , - 0.01337295631517065 , 0 , 0.1165918182388884 , 0 , - 0.04635935471889165 , 0 , 0.012563032729967 , 0 , - 0.1185940873147897 , 0 , 0.02522877097419614 , 0 , - 0.02570582073728468 ,
         0.002633980002093404 , 0.0725570801392979 , 0.03442625637449047 , 0.001037481484499863 , - 0.04931529849937184 , - 0.2105671840353762 , 0.1489911821071239 , 0.2202194677045035 , 0.1810528663002426 , 0 , - 0.08188791865647969 , - 0.124584203103273 , 0 , 0.03156045615123341 , 0.05563213612263092 , - 0.04578705044003427 ,
         0.01165640797726642 , - 0.1810863968750629 , - 0.1089920493861719 , 0.05654669419619869 , 0.05301303138076533 , 0.1259240607012236 , - 0.1400660470693698 , 0.06632028296608294 , 0.02792682995145789 , - 0.1631488652519533 , - 0.1472788242094764 , 0.02141183442530574 , 0.284237301261878 , - 0.001197458738763785 , 0.05972702215452129 , - 0.0586075718789894 ,
         0.02490937469062505 , 0.01810224834922746 , - 0.1092925911367815 , - 0.1197570696964759 , 0.008067995573721135 , - 0.1023547665228953 , - 0.09294834637942173 , 0.231300348695698 , 0.2206397515352709 , 0 , - 0.03762173512827768 , 0 , 0.102636146583814 , - 0.04563726647379882 , - 0.0298583349638738 , - 0.03244852061992397 ,
        - 0.1794615195377556 , 0.01921769229013687 , 0 , 0.01044638539736725 , 0 , 0.02781136690266 , 0 , 0.001867775508010755 , 0 , 0.1067785434424472 , 0 , - 0.2932442639776253 , 0 , 0 , 0 , - 0.03241018659571911 ,
        - 0.006510415667175931 , 0.07059931629954573 , - 0.05002576775584883 , 0 , 0.02889911804947202 , 0.1366522086842556 , 0.1459606096328157 , - 0.07315994927835844 , - 0.1602705507235337 , 0.1878187897030766 , - 0.04626610184165392 , - 0.09837710067806367 , 0.05397003977271773 , - 0.04858868406475466 , 0.0649201842045576 , - 0.06524393947925287 ,
         0.1459267556026626 , 0.01372089516811126 , - 0.1001303921089584 , 0 , 0.2092093674681419 , 0.01930448166419142 , - 0.04972139914274094 , 0 , 0.03545870984455322 , 0 , - 0.07554900451460518 , 0 , 0.2137989937258072 , 0.0008411572827327659 , - 0.00117214692641536 , 0.09422976943966678 ,
        - 0.1641700048226127 , 0.07641634809302257 , 0.01054185317373139 , 0.1341178828759175 , 0 , - 0.04019050552180111 , 0 , 0.1596324334341981 , 0 , 0.006806725110812047 , 0 , - 0.1081606151666887 , 0 , 0.01822843651581126 , 0 , - 0.01720619226968497 ,
         0.009025394520361704 , - 0.00389494343189025 , 0.2311406287627894 , - 0.083367208305538 , 0.1730715229027212 , - 0.1114791940489316 , 0 , - 0.1028046654549743 , - 0.07334162028427468 , 0.04581415665697729 , 0.09898474179992452 , 0.1365328178250054 , - 0.04325183693301483 , - 0.002210798573244916 , - 0.1387629807152628 , - 0.08980091117790198 ,
         0.1201356461649662 , 0.1758279743860605 , 0.04350349009977216 , 0.1134402521456353 , - 0.06435518652676646 , - 0.2395731049930946 , 0.08878547365332778 , - 0.03259992777530323 , 0.04016967881155449 , 0.05586731905591313 , 0.02231616278420573 , 0.06715298880059364 , - 0.02931637068858008 , - 0.02727342673220743 , 0.07981966823218006 , - 0.00736687454594985 ,
        - 0.1523999096887992 , 0.01066390065885025 , 0 , - 0.007937651487390564 , 0 , 0.05838570541522675 , 0 , - 0.01764599778668323 , 0.00926922900423862 , - 0.01462296480325223 , 0 , - 0.1231100245909153 , 0 , 0.2071885095206176 , 0 , - 0.07553876970469377 ,
        - 0.007509531863847287 , - 0.03821554347886918 , 0 , 0 , 0.04539951031452136 , - 0.03237816844587264 , 0.1489237277306394 , - 0.06858743023508017 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 0.02197724937765806 , - 0.009927643925657297 , 0.1075288047240592 , 0.007583049665065472 ,
        - 0.1438530341047301 , 0.08211619188336085 , 0.009520674504357616 , - 0.035052444268162 , 0 , - 0.2209655809626173 , 0 , 0.02928893608785839 , 0 , 0.2307562221331639 , 0 , 0.004914926553117083 , 0 , - 0.04531825623377965 , 0 , - 0.01478427605905595 ,
        - 0.07585048830556372 , 0.06213280806503956 , 0 , 0 , - 0.2460691271464409 , 0.1587981422466466 , 0 , 0 , 0 , - 0.01873021929806146 , 0 , 0.1355384701582952 , - 0.06505176113152071 , 0.006237844209643408 , 0 , - 0.01139845636090814 ,
         0.03344525515709466 , 0 , 0.05456132700219524 , 0 , - 0.3220774353233821 , 0 , 0.09756717225728033 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 0.05013487401906989 , - 0.1004156738161951 , 0.01006705311047576 , - 0.06297947180380781 ,
         0.03125880796992506 , 0.1620757216856216 , 0.02218793960373364 , 0 , - 0.05510500531128774 , 0 , - 0.1305668615108228 , 0.09175301826776584 , - 0.02241534935432258 , 0.06091737602659867 , 0.1959961615001555 , - 0.08945488952436154 , - 0.1297656911182584 , - 0.0327910998454452 , 0.04823531757180094 , - 0.0451880914096086 ,
        - 0.03549878434185903 , - 0.05751707772342768 , 0.03023724321196803 , - 0.03668922584353116 , 0.1446378062221211 , - 0.1558238670878492 , 0.0440168187902071 , - 0.07335968350547692 , 0.05992982442842611 , 0 , 0.1297678384005503 , 0.001564747370113251 , 0.1215230794033289 , - 0.237198658134785 , 0.1200964187472702 , - 0.003075362232407817 ,
         0.009596007555535021 , - 0.02731003882847802 , - 0.03313751244478664 , 0.2002494267502239 , - 0.00142054347110939 , 0 , - 0.07476518666658544 , 0.06964401248797676 , - 0.1775794863889658 , - 0.02635446781295587 , - 0.04719524974954924 , 0.1681250432344917 , 0 , 0 , 0.08871226782186471 , - 0.01856541295695367
    };
     double Scale = 1 ;
     double Bias = 0 ;
} CatboostModelStatic;

/* Model applicator */
double ApplyCatboostModel(
     const std::vector< float >& features
) {
     const struct CatboostModel& model = CatboostModelStatic;

     /* Binarise features */
    std::vector< unsigned char > binaryFeatures(model.BinaryFeatureCount);
     unsigned int binFeatureIndex = 0 ;
     for ( unsigned int i = 0 ; i < model.FloatFeatureCount; ++i) {
         for ( unsigned int j = 0 ; j < model.BorderCounts[i]; ++j) {
            binaryFeatures[binFeatureIndex] = ( unsigned char )(features[i] > model.Borders[binFeatureIndex]);
            ++binFeatureIndex;
        }
    }

     /* Extract and sum values from trees */
     double result = 0.0 ;
     const unsigned int * treeSplitsPtr = model.TreeSplits;
     const double * leafValuesForCurrentTreePtr = model.LeafValues;
     for ( unsigned int treeId = 0 ; treeId < model.TreeCount; ++treeId) {
         const unsigned int currentTreeDepth = model.TreeDepth[treeId];
         unsigned int index = 0 ;
         for ( unsigned int depth = 0 ; depth < currentTreeDepth; ++depth) {
            index |= (binaryFeatures[treeSplitsPtr[depth]] << depth);
        }
        result += leafValuesForCurrentTreePtr[index];
        treeSplitsPtr += currentTreeDepth;
        leafValuesForCurrentTreePtr += ( 1 << currentTreeDepth);
    }
     return model.Scale * result + model.Bias;
}

double ApplyCatboostModel(
     const std::vector< float >& floatFeatures,
     const std::vector<std:: string >&
) {
     return ApplyCatboostModel(floatFeatures);
}
 
MQL
mql dizileri alın
[Silindi]  
Aliaksandr Hryshyn :
MQL

sakıncası yoksa paylaş

belki işe yarar bir şeyler alırım

 
Maksim Dmitrievski :

sakıncası yoksa paylaş

belki işe yarar bir şeyler alırım

Sadece daha sonra eve geldiğimde
 
Alexey Vyazmikin :

Bu tür kümelemenin kural oluşturmadığını fark etti,

Evet, kuralları oluşturan kümeleme algoritmasını hiç bilmiyorum

Bir soru olduğu anlamına gelir - csv'de her sınıfa bir satırın aksesuarını nasıl kaydedebilirim? 

write.csv(myfile, file = "C:\\Users\\......\\myfile.csv" , sep = ";" ,row.names = F,col.names = T)

Garip olmasına rağmen, neden aptalca mevcut verilerle kümelemeye devam etmek ve sınıflardan birinde yeni bir satır tanımlamak imkansız, yoksa mümkün mü?

Tabii ki yapabilirsiniz, ancak mikrolitre olarak değil!

Alexey Vyazmikin :
Ama R hakkında bir kitap buldum.

Okumak, harika bir kitap

Alexey Vyazmikin :

Ve sonuçları belirli bir sütuna nasıl alacağımı anlamıyorum?

gerçekten ne istediğini anlamıyorum

Alexey Vyazmikin :

Bu resimde daha önce olduğu gibi aynı tahmin ediciler var, ancak örneklem boyutu farklı ve en önemlisi yeni tahmin ediciler eklendi.

Ve işte nasıl yorumlanacağı - yeniden eğitim eğilimi?

Daha önce söyledim, aletin amacına göre yorumlayın ve bir çiçekle çivi çakmaya çalışıyorsunuz.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0 %B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#:~:text=%D0%B5%D0 %B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0 %B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0 %BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.-,%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%%89D0%B5% D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F% 20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,%D1%82 %D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%202D%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%203D.


Özellik seçimi [ düzenle ]   |   kodu düzenle ]

Ana makale:   Öznitelik Seçimi

Yöntem   Öznitelik Seçimi   orijinal değişkenlerin (özellikler veya nitelikler olarak adlandırılan) bir alt kümesini bulmaya çalışır. Üç strateji vardır - strateji   filtre   (Örneğin,   özelliklerin toplanması [tr] ), strateji   Vücut sarımı   (örneğin, doğruluğa göre arama) ve strateji   yatırımlar   (model tahmin hatalarına dayalı olarak oluşturulduğu için özellikler eklenecek veya kaldırılacak şekilde seçilir). Ayrıca bkz. görevler   kombinatoryal optimizasyon .

Bazı durumlarda, regresyon veya sınıflandırma gibi veri analizi , küçültülmüş uzayda orijinal uzaydan daha doğru bir şekilde gerçekleştirilebilir [3] .

Özellik projeksiyonu [ düzenle ]   |   kodu düzenle ]

Özellik projeksiyonu, verileri   yüksek boyutlu uzaylar   düşük boyutlu uzaya. Veri dönüşümü aşağıdaki gibi doğrusal olabilir:   ana bileşen yöntemi   (MGK), ancak çok sayıda teknik var   doğrusal olmayan boyutsallık indirgemesi [tr] [4] [5] . Çok boyutlu veriler için kullanılabilir   tensör   aracılığıyla boyutsallık azaltma gösterimi   altuzayların çok doğrusal öğrenilmesi [tr] [6] .


dün ne yaptık

Boyut azaltma [ değiştir ]   |   kodu düzenle ]

Yüksek boyutlu veri kümeleri için (yani, 10'dan fazla boyuta sahip) , boyutsallık azaltma genellikle k-en yakın komşular uygulanmadan önce gerçekleştirilir.   ( İngilizce k-en yakın komşu algoritması , k-NN) etkisinden kaçınmak için   boyutluluğun lanetleri [16] .


Boyut azaltmanın faydaları [ değiştir ]   |   kodu düzenle ]

  1. Gerekli süreyi ve hafızayı azaltır.
  2. Çoklu bağlantının kaldırılması, bir makine öğrenimi modelinin hızını artırır.
  3. 2D veya 3D gibi çok düşük boyutlara indirildiğinde verileri görsel olarak temsil etmek daha kolaydır.


 

Önemli piyasa geri dönüşlerine bakmaya karar verdim. Hedef Olarak Önemli Geri Dönüşler. Kaos olacağını düşünmüştüm ama hayır..

yeşil

kırmızı dönüş

gri tersine çevrilmez

2D olarak bir şekilde daha net


daha fazla veri eklendi, ne derse desin, satın alma başına 4 küme ve 4 köy tahsis edildi, şimdi muhtemelen gerekli kümeleri seçmeniz ve her birinde bir tür sınıflandırıcı ile dönüşü olmayandan ayırmaya çalışmanız gerekiyor.


Kahretsin, verilerde ne kadar çöp olduğunu hayal edin, tüm bunlar bir şekilde gerekli bilgilerden ayrılmalıdır.


Burada sıradan kümeleme yapamazsınız


Daha ciddi bir şey denemeniz gerekiyor, örneğin DBscan veya bir şekilde manuel olarak seçebilirsiniz, böyle bir teknolojiyi duyduğum bir yerde

 
mytarmailS :

Önemli piyasa geri dönüşlerine bakmaya karar verdim. Hedef Olarak Önemli Geri Dönüşler. Kaos olacağını düşünmüştüm ama hayır..

yeşil

kırmızı dönüş

gri tersine çevrilmez

2D olarak bir şekilde daha net


daha fazla veri eklendi, ne derse desin, satın alma başına 4 küme ve 4 köy tahsis edildi, şimdi muhtemelen gerekli kümeleri seçmeniz ve her birinde dönüşü bir tür sınıflandırıcı ile dönüşsüzden ayırmayı denemeniz gerekiyor


Kahretsin, verilerde ne kadar çöp olduğunu hayal edin, tüm bunlar bir şekilde gerekli bilgilerden ayrılmalıdır.


Burada sıradan kümeleme yapamazsınız


Daha ciddi bir şey denemeniz gerekiyor, örneğin DBscan veya bir şekilde manuel olarak seçebilirsiniz, böyle bir teknolojiyi duyduğum bir yerde

Belirli bir küme içindeki işaretleri bir şekilde görebilir miyim?

 
Rorschach :

Belirli bir küme içindeki işaretleri bir şekilde görebilir miyim?

ne demek kümelerin özellikleri yoktur, özelliklerin parçalarını deyim yerindeyse benzerlikle birleştirirler.

 
mytarmailS :

ne demek kümelerin özellikleri yoktur, özelliklerin parçalarını deyim yerindeyse benzerlikle birleştirirler.

Kümedeki özelliklerin değerleri ilgi çekicidir.

1...191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929...3399
Yeni yorum