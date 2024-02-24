Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1757
folyo şapkanın hayalet varlıklara karşı koruduğunu söylüyorlar
Ben de açıklasaydım sonunda fiyat olmazdı b)))))
İşe yarayabilir:
Kod tabanı, beklenen dalganın trigonometrik fazını (derece olarak) hesaplayan göstergelere sahiptir. MT4 , MT5 .
Sayısallaştırılmış sinüs dalgasının taşınması daha kolaydır (faz seçin)
Alexey, gösterge çok karmaşık yazıldığından bu konuda çok bilgili olduğunuzu görüyorum ..
Standardizasyon ile "fiyatı standartlaştırma" fırsatı olup olmadığını söyleyin, yani
gerçek zaman modunda, genlikleri uyarlanabilir bir şekilde modüle edin ve frekansları değiştirin, böylece zaman serisi her zaman aynı özelliklere sahip olur, bir spektrum, bir yerde genişler, bir yerde grafiğin hem genliğini hem de frekansını daraltır, böylece sonunda her zaman aynı özellikler
1. Abartmayın. Konuyu okuyun: Fark hesabı, örnekler . Her şey oldukça basit.
2. Bir sürü yabancı harf.
Ama genel olarak, her şeyi yapabilirsiniz. Sadece uzun bir süre ve birçok yol var.
Örneğin, geçenlerde bir teklifte bulundum.
Değer artan sırada değişir. Çubuk kesme adımı, faz farkı ile belirlenebilir.
"Eşit Delta Trigonometrik Faz Grafiği" . Aniden yeni bir makalenin konusuyla mı ilgileniyorsunuz?
.
Durağan olmama ile başa çıkma yöntemlerini DSP'de (durağan sinüzoidler gibi) okumak ilginçtir. Burada serinin logaritmasından bahsedilmiştir.
Bunu ekonometrideki yöntemlerle karşılaştırmak ilginçtir.
2. Bir sürü yabancı harf.
Yani, gerçek zamanlı modda frekansta, genlikte ve muhtemelen fazda sabit bir normalizasyon vardır.
Bunu hiç yapıyorlar mı? Eğer öyleyse, hangi görevlerde ve hangi amaçlarla?
)))
Teyit edemem ama muhtemelen öyledirler. Ve seçenek bir önceki mesajda önerildi.
Bunun üstesinden gelemiyorum, ancak bir sinüzoid üzerinde uzanan grafiğin nasıl göründüğünü görmek istiyorum. :)
Kod tabanı, beklenen dalganın trigonometrik fazını (derece olarak) hesaplayan göstergelere sahiptir. MT4 , MT5 . Değer artan sırada değişir. Çubuk kesme adımı, faz farkı ile belirlenebilir.
"Eşit Delta Trigonometrik Faz Grafiği" . Aniden yeni bir makalenin konusuyla mı ilgileniyorsunuz?
sadece değil, oldukça ilkel ve her zaman geç kalıyorsun, araba takas etmek gibi
zincirleme reaksiyonun hesaplanması da ilkel, onu çarpmış ve güçlü bir bomba yapmışlar)))) İlkellerde Fourier açılımı da yapılıyor, regresyon analizi, hareketli ortalamalar sadece çarpıyor, ekliyor.... peki, bazen biz diferansiyelin logaritmasını entegre edin, ancak bu sadece bazen .... ve iyi, sinüsleri unuttum ....
bir veya beş dakika geç kalmak bir saat veya bir ay kadar korkutucu değil))))
iyi o zaman devam et))
evet, tek soru, yüksek frekanslı verilerin düşük frekanslı fenomenlere ve mona ileride nasıl bağlanacağıdır)))))
evet, tek soru, yüksek frekanslı verilerin düşük frekanslı fenomenlere ve mona ileride nasıl bağlanacağıdır)))))
Peki, soru formüle edilmişse, belki yardım edebilecek biri vardır.