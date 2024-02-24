Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1763
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden halka açık hedefin hedefiniz olacağına karar verdiniz?
Hedefin zikzak olması gerektiğini düşünüyorum çünkü -
1) ZZ, pozisyonun yönü ile ilgili ideal kararların karşılığıdır, bu ideal için çaba sarf edilmelidir.
2) Sorunuzu öngörüyorum, peki ya diğer hedefler? Gerçek şu ki, AP hiyerarşik olarak diğer tüm hedeflerden daha yüksektir, bunlara "yerel" ve TP "küresel" denilebilir.
Yerel hedef nedir? tek düşünebildiğiniz bu - stchastik>0,8 iken satın almayın veya 16:00'da satın almayın, TT tüm bu yerel hedefleri kendi içinde birleştiriyor ve bunun tersi doğru değil.
Küresel hedefin tahminini yerel hedeflerle iyileştirmek mümkündür, ancak bunları karşılaştırmayın, çok daha az karşılaştırın.
Ben de nedenini açıkladım 33, daha iyi bir çözümün varsa duymak isterim
Dikkatlice okuyabilirsiniz - daha önce hedefin her çubukta kaldırılmayabileceğini yazmıştım, bu da CSV dosyasından ara veri alınmasını engelliyor.
Evet, günde en az bir kez ateş edin
Bu sadece yerel bir hedefi olan bir işaret
Çözümünüzü bir işaret / gösterge şeklinde sarın ve genel veri kümesine ekleyin, eğer küresel hedefin tahminini iyileştiriyorsa, o zaman iyidir, değilse, o zaman çöptür!
Hedefin zikzak olması gerektiğini düşünüyorum çünkü -
1) ZZ, pozisyonun yönü ile ilgili ideal kararların karşılığıdır, bu ideal için çaba sarf edilmelidir.
2) Sorunuzu öngörüyorum, peki ya diğer hedefler? Gerçek şu ki, AP hiyerarşik olarak diğer tüm hedeflerden daha yüksektir, bunlara "yerel" ve TP "küresel" denilebilir.
Yerel hedef nedir? tek düşünebildiğin bu - stchastik>0,8 olduğunda satın alma veya 16:00'da satın alma, TT tüm bu yerel hedefleri kendi içinde birleştiriyor ve bunun tersi doğru değil.
Küresel hedefin tahminini yerel hedeflerle iyileştirmek mümkündür, ancak bunları karşılaştırmayın, çok daha az karşılaştırın.
Ben de nedenini açıkladım 33, daha iyi bir çözümün varsa duymak isterim
Henüz bir şey anlamadım. Hedefi nasıl tanımladığınızı özellikle yazın. Her çubukta bir ZZ vektörü mü? Bir sonraki çubukta vektör değişikliği? Lütfen belirtin, orada bunun iyi mi kötü mü olduğunu tartışalım.
Henüz bir şey anlamadım. Hedefi nasıl tanımladığınızı özellikle yazın. Her çubukta bir ZZ vektörü mü? Bir sonraki çubukta vektör değişikliği? Lütfen belirtin, orada bunun iyi mi kötü mü olduğunu tartışalım.
normal sınıflandırma "1" al "0" sat. Yanlış anlamanıza içtenlikle şaşırdım, Vladimir Perervenok'un MO hakkında en az bir makalesini okudunuz mu?
normal sınıflandırma "1" al "0" sat. Yanlış anlamanıza içtenlikle şaşırdım, Vladimir Perervenok'un MO hakkında en az bir makalesini okudunuz mu?
R kodunu anlamıyorum. Şimdilik kelimelerle açıklayalım - ZZ'yi tarih üzerine kurduğunuzu ve ZZ segmentinin vektörüne göre bir sınıflandırma yaptığınızı doğru anlıyor muyum? Yoksa bir geçiş var mı?
Satır rastgele değilse boşuna zorluyorsunuz - botum bir desen çıkarır (varsa herhangi bir döngü çıkarır)
aksi halde - mevcut trende göre ayarlanan TS, artık yok
R kodunu anlamıyorum. Şimdilik kelimelerle açıklayalım - ZZ'yi tarih üzerine inşa ettiğinizi ve ZZ segmentinin vektörüne göre bir sınıflandırma yaptığınızı doğru anladım mı? Yoksa bir geçiş var mı?
Evet, ZZ'nin eğimi sınıflandırma için bir işarettir, ZZ 1 puan geriye kaydırılır, bunlar ZZ'nin tahminini bir adım ileri gider
Evet, ZZ'nin eğimi sınıflandırma için bir işarettir, ZZ 1 puan geriye kaydırılır, bunlar ZZ'nin tahminini bir adım ileri gider
Hangi ZZ'yi kullanıyorsunuz?
En doğru sınıflandırmanın segmentin ortasına daha yakın olduğuna inanıyorum?
1) Ne tür bir ZZ kullanıyorsunuz?
2) Sanırım en doğru sınıflandırma segmentin ortasına daha yakın mı?
1) evet, normal ZZ, hangi ZZ'nin kullanılacağı AMO açısından hiçbir fark yoktur.
2) evet, tam olarak, AMO, tüm filtreler gibi geç kalan bir dijital filtre (dijital filtre) gibi bir şey oluşturmaya çalışıyor, çünkü ortada tahmin her zaman kenarlardan daha iyidir
Satır rastgele değilse boşuna zorluyorsunuz - botum bir desen çıkarır (varsa herhangi bir döngü çıkarır)
aksi halde - mevcut trende göre ayarlanan TS, artık yok
seri rastgele değil))) bölmek zordur veya daha doğrusu mümkünse, yalnızca belirli bir doğruluk veya olasılıkla.
Hacim oranı açısından, fiyat bir fraktal ile benzerdir.
bir şey çıkarmayı başardın mı? ve soru şu ki, ama geri dönüp karşılaştırın dizi, sıkıştırmanın olduğu yerlerde büyük bir değişiklik oldu mu?