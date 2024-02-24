Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1756

Valeriy Yastremskiy :

bu anlaşılabilir, ancak bu bir ortalama veya daha doğrusu inceltme içindir, soru tüm TF için aynı algoritmanın nasıl yapılacağıdır.

Bu oldukça karmaşık bir soru, kendim sürekli düşünüyorum, sadece doğru yönün spektral analiz olduğunu söyleyebilirim.

Valeriy Yastremskiy :

nasıl karar verilir. 5 dakika yerine hedef 15 dakika oldu ve sonra saate baktık, sonra saat bitti ve bir dakikalığına geri döndük.

Burada doğru cevabın bir simülasyon olduğunu düşünüyorum, kimse nasıl doğru yapılacağını bilmiyor, bu yüzden tüm eylemleri simüle etmeniz ve ortaya çıkan istatistikleri almanız gerekiyor.

Ayrıca, pazarın özelliklerine bağlı olarak uyarlanabilirlik hemen mevcut olmalı, karar verme parametrelerini değiştirmek gerekir.

Valeriy Yastremskiy :

Hedef eylemler, birlikte bir şey yaptığımızda insanların, oyuncuların veya arkadaşların yapması gerektiğini ve yapacaklarını varsaydığımız şeylerdir. Ama bazen bir şey yazdığını söylüyorsun ama seni anlıyorlar, beklediğin gibi değil. Tek heceli görevlerde bu kolayca düzeltilebilir. Karmaşık olanlar daha zordur.

Hedef eylem yok, hedef değişken var, bir ve kimseye ihanet değil, özü bu hedefin hatasını en aza indirmek, belirsizlik yok !!!!!!
 
mytarmailS :

Spektral analiz zarar vermez, ancak spektral özün, moleküllerin ve atomların belirli bir frekansta titreştiği, belirli bir frekansta dalgalar yaydığı ve burada spektrografın çalıştığı yerde oynar. İnsanlar topluluğunda dalga teorileri yer alır, bu nedenle spektral analiz uygundur, ancak insan topluluğunda dalga spektral varlıkları yoktur, bu nedenle sistemi dalgalarla tam olarak tanımlamak mümkün olmayacaktır. Bu sadece bir hipotez olmasına rağmen.

Simülasyonu bilmiyordum. Her enstrümanda 70 yıllık bir geçmişimiz var. Varlıkta olan ve birlikte çalışabileceğiniz şey budur.

 
Basit bir algoritma gibi görünüyor, her zaman dilimindeki zikzaklara bakıyoruz ve trend boyutunun ve trend zamanının ortalamasını alıyoruz. Trendlerin büyüklüğünün yayılmadan 2 kat daha büyük olduğuna bakıyoruz, bu da bu TF üzerinde çalışabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca hıza da bakıyoruz, yani. Trendlerin ortalama değerini ortalama süreye böleriz ve en büyük değeri buluruz. Ama bir şey doğru değil .... kahretsin, sadece gerçekten.
 
Valeriy Yastremskiy :

Eylemlerinizi bir makine ile simüle edin...

Eskimo 5 dakika boyunca ortaya çıktı ve m60'ta bir sapma oldu, ya günlük zirveyi kırdıktan sonra satın alırsam?

Tarihte alım satımı bu şekilde simüle edersiniz... Ardından, derin karar kuralları oluşturulur.

 
Valeriy Yastremskiy :
Basit bir algoritma gibi görünüyor, her zaman dilimindeki zikzaklara bakıyoruz ve trend boyutunun ve trend zamanının ortalamasını alıyoruz. Trendlerin büyüklüğünün yayılmadan 2 kat daha büyük olduğuna bakıyoruz, bu da bu TF üzerinde çalışabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca hıza da bakıyoruz, yani. Trendlerin ortalama değerini ortalama süreye böleriz ve en büyük değeri buluruz. Ama bir şey doğru değil .... kahretsin, sadece gerçekten.

sadece değil, oldukça ilkel ve her zaman geç kalıyorsun, araba takas etmek gibi

 
Belki ağzımdan kaçırırım :), domatesleri fırlatma... Bana öyle geliyor ki, Millet Meclisi'nin zaman serisini tam olarak tahmin etme görevini sen koymuşsun. Girişlerde nasıl bir yulaf lapası aldığını hayal edebiliyorum :) Elle ticaret yapan tüccarlar var, bir nevi kârlı. Bardağa bakmak tırtıklı değilse, o zaman, kural olarak, bir kişinin temel ve net kuralları vardır. Örneğin, M5 penceresinde fiyat çok düştüyse satın alacaktır. Aynı zamanda, BP resmine daha geniş bir ölçekte bakacak, diğer ticaret enstrümanlarına pivot göstergeler olarak bakacaktır. Diğeri, kalabalığın duraklarını (koteerin hareketine göre değerlendirerek) çıkarana kadar bekleyecek ve ayrıca istatistiklerine ve gözlemlerine dayanarak bir olasılık tahmini yapacak. Bana öyle geliyor ki, giriş ve çıkış noktalarını (yani bir ticaret sistemi) belirlemek için açık bir mantık mevcut olmalıdır, ancak kazanma olasılığı, net bir giriş ve çıkış kuralına göre aynı örnekler üzerinde eğitilmiş NN tarafından zaten belirlenmiştir ( bir kişinin yaptığı gibi). Girişlerin, elbette, bu cihazın durumuyla birlikte kısa ve öz bir şekilde sağlanması gerekecektir. Örneğin, evet - bu VR, MA-shki'nin spektral ayrışması hakkında sıkıştırılmış bilgi, cihazın genel indekse göre konumu ve dinamikleri (bir grup diğer ilişkili cihazdan hesaplanır), vb. bu tür kalıplar, NS onu, bir kişinin onu nasıl tanımladığını belirleyecektir.
 
mytarmailS :

Spektral analiz


100 yıl zaten buldukları gibi))

İşe yarayabilir:

Kod tabanı, beklenen dalganın trigonometrik fazını (derece olarak) hesaplayan göstergelere sahiptir. MT4 , MT5 .

Sayısallaştırılmış sinüs dalgasının taşınması daha kolaydır (faz seçin)

Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72
  www.mql5.com
Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют  посчитать фазу. Иногда это может быть  полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4). Противофаза так же  рассчитывается в градусах, принимает значения от -360...
 
Valeriy Yastremskiy :

ama insan topluluğunda dalga spektral varlıkları yoktur,

Hala olduğu gibi.

 
folyo şapkanın hayalet varlıklara karşı koruduğunu söylüyorlar
 

ForEx'e odaklanmazsanız... Örneğin, Rus borsaları (MOEX, FORTS), kotasyonlar hakkında daha fazla bilgi sağlar. Bu, tüm işlemlerin bir tablosu olan açık pozisyonların hacimlerinin oranıdır. Bir yıl önce "tüm işlemler" ile ilgilenmeye başladım. Tüm işlemleri tasarruf bakiyesi şeklinde gösteren bir hindi yaptı FR ve SR &quot;tek kağıt&quot; için ticaret dengesi . Bu, ilginç şeyleri gözlemlemeyi mümkün kıldı:

Genellikle tüm işlemler için fiyat artışları ile bakiye artışları arasında önemli farklılıklar vardır (ki bu teoride mantıklı değildir). Dalgalanan bir fiyatta önemli hacim yüklemeleri olduğunda gözlemlenebilir. Sonraki - açgözlülük için intikam! Çünkü Alış pozisyonları Satış anlaşmaları ile kapatılır, o zaman aslında bu görselleştirmeyi engellemez. Burada önemlidir - açık ilginin üstünlüğü. Yani Millet Meclisi'nin girdilerinde bu tür ek bilgiler ona engel olmaz... :)

