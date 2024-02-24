Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1756
bu anlaşılabilir, ancak bu bir ortalama veya daha doğrusu inceltme içindir, soru tüm TF için aynı algoritmanın nasıl yapılacağıdır.
Bu oldukça karmaşık bir soru, kendim sürekli düşünüyorum, sadece doğru yönün spektral analiz olduğunu söyleyebilirim.
nasıl karar verilir. 5 dakika yerine hedef 15 dakika oldu ve sonra saate baktık, sonra saat bitti ve bir dakikalığına geri döndük.
Burada doğru cevabın bir simülasyon olduğunu düşünüyorum, kimse nasıl doğru yapılacağını bilmiyor, bu yüzden tüm eylemleri simüle etmeniz ve ortaya çıkan istatistikleri almanız gerekiyor.
Ayrıca, pazarın özelliklerine bağlı olarak uyarlanabilirlik hemen mevcut olmalı, karar verme parametrelerini değiştirmek gerekir.
Hedef eylemler, birlikte bir şey yaptığımızda insanların, oyuncuların veya arkadaşların yapması gerektiğini ve yapacaklarını varsaydığımız şeylerdir. Ama bazen bir şey yazdığını söylüyorsun ama seni anlıyorlar, beklediğin gibi değil. Tek heceli görevlerde bu kolayca düzeltilebilir. Karmaşık olanlar daha zordur.
Spektral analiz zarar vermez, ancak spektral özün, moleküllerin ve atomların belirli bir frekansta titreştiği, belirli bir frekansta dalgalar yaydığı ve burada spektrografın çalıştığı yerde oynar. İnsanlar topluluğunda dalga teorileri yer alır, bu nedenle spektral analiz uygundur, ancak insan topluluğunda dalga spektral varlıkları yoktur, bu nedenle sistemi dalgalarla tam olarak tanımlamak mümkün olmayacaktır. Bu sadece bir hipotez olmasına rağmen.
Simülasyonu bilmiyordum. Her enstrümanda 70 yıllık bir geçmişimiz var. Varlıkta olan ve birlikte çalışabileceğiniz şey budur.
Eylemlerinizi bir makine ile simüle edin...
Eskimo 5 dakika boyunca ortaya çıktı ve m60'ta bir sapma oldu, ya günlük zirveyi kırdıktan sonra satın alırsam?
Tarihte alım satımı bu şekilde simüle edersiniz... Ardından, derin karar kuralları oluşturulur.
Basit bir algoritma gibi görünüyor, her zaman dilimindeki zikzaklara bakıyoruz ve trend boyutunun ve trend zamanının ortalamasını alıyoruz. Trendlerin büyüklüğünün yayılmadan 2 kat daha büyük olduğuna bakıyoruz, bu da bu TF üzerinde çalışabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca hıza da bakıyoruz, yani. Trendlerin ortalama değerini ortalama süreye böleriz ve en büyük değeri buluruz. Ama bir şey doğru değil .... kahretsin, sadece gerçekten.
sadece değil, oldukça ilkel ve her zaman geç kalıyorsun, araba takas etmek gibi
Spektral analiz
100 yıl zaten buldukları gibi))
İşe yarayabilir:
Kod tabanı, beklenen dalganın trigonometrik fazını (derece olarak) hesaplayan göstergelere sahiptir. MT4 , MT5 .
Sayısallaştırılmış sinüs dalgasının taşınması daha kolaydır (faz seçin)
ama insan topluluğunda dalga spektral varlıkları yoktur,
Hala olduğu gibi.
ForEx'e odaklanmazsanız... Örneğin, Rus borsaları (MOEX, FORTS), kotasyonlar hakkında daha fazla bilgi sağlar. Bu, tüm işlemlerin bir tablosu olan açık pozisyonların hacimlerinin oranıdır. Bir yıl önce "tüm işlemler" ile ilgilenmeye başladım. Tüm işlemleri tasarruf bakiyesi şeklinde gösteren bir hindi yaptı . Bu, ilginç şeyleri gözlemlemeyi mümkün kıldı:
Genellikle tüm işlemler için fiyat artışları ile bakiye artışları arasında önemli farklılıklar vardır (ki bu teoride mantıklı değildir). Dalgalanan bir fiyatta önemli hacim yüklemeleri olduğunda gözlemlenebilir. Sonraki - açgözlülük için intikam! Çünkü Alış pozisyonları Satış anlaşmaları ile kapatılır, o zaman aslında bu görselleştirmeyi engellemez. Burada önemlidir - açık ilginin üstünlüğü. Yani Millet Meclisi'nin girdilerinde bu tür ek bilgiler ona engel olmaz... :)