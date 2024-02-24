Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1750
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1.spektral analiz
2.adaptif sistemler
3. tahmin
4.Ay
5. ve sinyali yumuşatmak için "DEMA"nın sonundaki iki tik )))
Tamam, sadece kırmızı ve turuncu almayın, mat siyah veya metalik gümüş daha iyidir
haha tamam)
işte başka bir arsa, aynı model, tam oos
yazar, inanamıyorum bile, kafamda tek bir düşünce var, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata)) ama nerede ??
haha tamam)
işte başka bir arsa, aynı model, tam oos
yazar, inanamıyorum bile, kafamda tek bir düşünce var, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata)) ama nerede ??
büyük olasılıkla, hiçbir hata yoktur, üretimde çalıştırabilir ve yeni bir iyi yaşam açabilirsiniz
haha tamam)
işte başka bir arsa, aynı model, tam oos
yazar, inanamıyorum bile, kafamda tek bir düşünce var, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata)) ama nerede ??
Güzel bir resim, öncekilerden daha iyi))) önceki resimlerde ne değişti?
Güzel bir resim, öncekilerden daha iyi))) önceki resimlerde ne değişti?
ilave uyarlanabilirlik
büyük olasılıkla, hiçbir hata yoktur, üretimde çalıştırabilir ve yeni bir iyi yaşam açabilirsiniz
Uzun süre yeni güzel bir hayat açarsan o da sana açılmaya başlayacaktır)
Uzun süre yeni güzel bir hayat açarsan o da sana açılmaya başlayacaktır)
doğru)
ilave uyarlanabilirlik
iyi bir yanlış filtre çıktı))))
haha tamam)
işte başka bir arsa, aynı model, tam oos
yazar, inanamıyorum bile, kafamda tek bir düşünce var, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata)) ama nerede ??
Rastgelelik, gözetleme vb. için %100 tekrar kontrol edin.
Hey, hata bulundu)
matrisleri dönüştürürken 10 yerine 1 idi)
karoch bir gözetleme oldu ....
ne kadar yapabildiğini söyle...