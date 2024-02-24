Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1750

Yeni yorum
[Silindi]  
mytarmailS :

1.spektral analiz

2.adaptif sistemler

3. tahmin

4.Ay

5. ve sinyali yumuşatmak için "DEMA"nın sonundaki iki tik )))

Tamam, sadece kırmızı ve turuncu almayın, mat siyah veya metalik gümüş daha iyidir
 
Maksim Dmitrievski :
Tamam, sadece kırmızı ve turuncu almayın, mat siyah veya metalik gümüş daha iyidir

haha tamam)


işte başka bir arsa, aynı model, tam oos

yazar, inanamıyorum bile, kafamda tek bir düşünce var, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata)) ama nerede ??

[Silindi]  
mytarmailS :

haha tamam)


işte başka bir arsa, aynı model, tam oos

yazar, inanamıyorum bile, kafamda tek bir düşünce var, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata)) ama nerede ??

büyük olasılıkla, hiçbir hata yoktur, üretimde çalıştırabilir ve yeni bir iyi yaşam açabilirsiniz

 
mytarmailS :

haha tamam)


işte başka bir arsa, aynı model, tam oos

yazar, inanamıyorum bile, kafamda tek bir düşünce var, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata)) ama nerede ??

Güzel bir resim, öncekilerden daha iyi))) önceki resimlerde ne değişti?

 
Valeriy Yastremskiy :

Güzel bir resim, öncekilerden daha iyi))) önceki resimlerde ne değişti?

ilave uyarlanabilirlik

 
Maksim Dmitrievski :

büyük olasılıkla, hiçbir hata yoktur, üretimde çalıştırabilir ve yeni bir iyi yaşam açabilirsiniz

Uzun süre yeni güzel bir hayat açarsan o da sana açılmaya başlayacaktır)

[Silindi]  
Aleksey Nikolaev :

Uzun süre yeni güzel bir hayat açarsan o da sana açılmaya başlayacaktır)

doğru)

 
mytarmailS :

ilave uyarlanabilirlik

iyi bir yanlış filtre çıktı))))

 
mytarmailS :

haha tamam)


işte başka bir arsa, aynı model, tam oos

yazar, inanamıyorum bile, kafamda tek bir düşünce var, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata, bir yerde bir hata)) ama nerede ??

Rastgelelik, gözetleme vb. için %100 tekrar kontrol edin.
 
Michael Marchukajtes :
Rastgelelik, gözetleme vb. için %100 tekrar kontrol edin.

Hey, hata bulundu)

matrisleri dönüştürürken 10 yerine 1 idi)

karoch bir gözetleme oldu ....

ne kadar yapabildiğini söyle...

1...174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757...3399
Yeni yorum