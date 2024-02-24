Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1754
Sınıflandırmaya gidelim, metriklerle açık, her zaman biriyle karşılaştırabilirsiniz ve bu kolaydır.
İlginç bir fikrim vardı, çok faydalı bir meydan okuma
Bir hedef ve fiyatlar + çeşitli faydalı göstergeler içeren bir veri seti (herkes için aynı) oluşturup buraya gönderirsek, bir test ve eğitim yaparsak ve ayrıca önceden eğitilmiş bir modelin eksiksiz bir OOS kontrolü için "test2" yaparsak.
İnsanlar, sınıflandırmanın kalitesini artırmak için veri setini yükleyecekler, eğer bir şey olursa, o zaman veri setine bir özellik / gösterge şeklinde eklenir.
Sonuç:
1) Veri seti gelişiyor, içindeki özellikler gelişiyor
2) Modeller daha iyi hale geliyor
3) Özellikler ve AMO ile çalışma anlayışını geliştirir
4) Uzak ama ekip çalışmasına rağmen
5) Herkes için fayda, her şey gelişiyor, sonunda bir birleşme olacak ve bir srach değil, başkasından daha iyisini yapmaya teşvik olarak bir meydan okuma olacak
herkes için tek bir hedefe sahip tek bir veri kümesi
sadece çözer!
O zaman konuşmalar herkes kendi hakkında değil, hepsi birini geliştirmek için olacak ve herkes bir projede olduğu ve herkes kendi başına olmadığı için herkes arasında daha fazla anlayış olacak.
sosyalizm iyidir, ancak kalabalık ortak bir anlayışa sahip olmadığında, tek bir inanç kurtarmaz
HERKES kendine ait bir şeye inansın, çünkü inancınıza göre ve amellerinize göre ödüllendirileceksiniz.
sarhoş musun ))
aynı olacak, ancak soldan sağa
Test parçalarının konumuna karşı önyargılı bir tavrınız var. Çok daha önemlisi, çevre koruma konusunda aracın özelliklerinin korunmasıdır.Öndeki FOS, zamana bağlı uzun vadeli trend analizi ile TS'de bir anlam ifade ediyor. yoksa fark yok
Test parçalarının konumuna karşı önyargılı bir tavrınız var. Çok daha önemlisi, çevre koruma konusunda aracın özelliklerinin korunmasıdır.Öndeki FOS, zamana bağlı uzun vadeli trend analizi ile TS'de bir anlam ifade ediyor. yoksa fark yok
Pekala, birdenbire değil.
Bana gelebilirsin.
senin hakkında - burada bulunanların hepsi)
genel olarak, bu kusurlu bir yaklaşımdır, yanlışlıkla herhangi bir parçaya sığdırabilirsiniz - hatta önde veya arkada
Üçgenlerin yüksekliğini, bulunan deseni koruma olasılığı olarak alırsak, Maxim'in yaklaşımı daha mantıklıdır.
yerel trendlere ne bakıyorsunuz, zamanla farklılar, nasıl derecelendiriyorsunuz, en azından mantık nasıl? Her şey böyle. 70 ila 20 tik arasındaki tüm sembollerdeki testteki cevap)))) ve eğer kâr satırın% 90'ı ise))))) optimizasyon da işe yarıyor....