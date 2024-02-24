Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1755
yerel trendlere ne bakıyorsunuz, zamanla farklılar, nasıl derecelendiriyorsunuz, en azından mantık nasıl? Her şey böyle. 70 ila 20 tik arasındaki tüm sembollerdeki testteki cevap)))) ve eğer kâr satırın% 90'ı ise))))) optimizasyon da işe yarıyor....
Hepsi çok aptalca. Örneğin, rsi göstergesi, belirli bir uzunluktaki kayan bir pencerede polinom regresyonu ile yumuşatılır. İlk değer çıkarılır, yerel eğilim sıfırdan elde edilir. Ardından, anlaşmalar kaba kuvvetle örneklenir. Farklı frekanslarda, farklı dağılımlardan, yeni veriler üzerinde kararlı olan bir değişken seçilir.
bunun gibi
https://www.mql5.com/en/articles/4777
sarhoş musun ))
her şey doğru, inanç ve görev anlayışı çok farklı şeyler. kamuya açıksa, o zaman farklı koşullarda homojen bir görev, artık yok. Teklifiniz çok geniş.
bir şekilde varsaydım .... üzüntü, algoritmalar 20 30 yaşında olmasına rağmen .... cevap, biz ilk değiliz. Algoritmada mevcut filtreye, fırına ortalama alarak... Açıklayamam ama algoritmaların ne kadar eski olduğuna bakınca, sonuçlarının rastgele olduğu ama bir şeylerin doğru olmadığı sonucuna varıyorsunuz. Bugünün analizi, akımın henüz ne olduğunu ve geçmişin süzgecinde nasıl olduğunu bilmiyorum.
Tutku meyvesi, TF'nin bıyığını hesaba katan bir algoritma olarak. ve doğru sonuçlara varın. Geçmiş liderlerin böyle bir fırsatı yoktu.
örnek oldu, bazen yine de satırları düzleştirmen gerekiyor
Ne hayır. Vera mı? Ne saçmalıyorsun? Herkes için tek bir veri kümesinde geniş olan nedir? kaggle nasıl çalışır?
Sizin derdiniz ne? Orada ne işin var?
Karoch. her şey açık, anladım ki yalnızım.
Spektral analiz
100 yıl zaten buldukları gibi))
Bir hedef ve fiyatlar + çeşitli faydalı göstergeler içeren bir veri seti (herkes için aynı) oluşturup buraya gönderirsek, bir test ve eğitim yaparsak ve ayrıca önceden eğitilmiş bir modelin eksiksiz bir OOS kontrolü için "test2" yaparsak.
İnsanlar, sınıflandırmanın kalitesini artırmak için veri setini yükleyecekler, eğer bir şey olursa, o zaman veri setine bir özellik / gösterge şeklinde eklenir.
halk arasında sağlanması zor olan görevin amaçlarının insanlar arasında yeterli düzeyde anlaşılmasını gerektirir. Hedefli eylemler yerine, insanlar hedefsiz eylemler yapacak, soru soracak ve hem zamanınızı hem de zamanınızı boşa harcayacak)))))
Başka hangi hedefli eylemler? Neden bahsediyorsun?
hedef, veri kümesindeki hedef değişkendir! veya sınıf etiketi veya hedef, etiket, sınıf olarak adlandırılmazlar ..... Bu bir tür öznel bir şey değil, açık ve genellikle ikili bir vektördür!
halk arasında sağlanması zor olan görevin amaçlarının insanlar arasında yeterli düzeyde anlaşılmasını gerektirir.
Burada her şey basit ve özlü
Veri setindeki hatayı azaltamıyorsa anlama yoktur, anlama yoksa oturur pi.dit değildir! Ve akıllı insanları ve hatayı azaltmayı başaran akıllıları okur
Her şey açık ve çelişkili değil!
Akıllı insanlar, aynı veri kümesi üzerinde çalıştıkları için sözde bir ekipte çalıştıkları için daha akıllı olurlar.
Aptal insanlar, akıllıların hareketlerini izleyerek daha akıllı olurlar.
Veri kümesi, hedefi daha iyi ve daha iyi tahmin eden yeni özelliklerle büyümüştür.
Herkes kazanır!, ama falan, bunu hala anlamanız gerekiyor, kime değil ((
bu anlaşılabilir bir durumdur, ancak bu bir ortalama veya daha doğrusu inceltme içindir, soru tüm TF'ler için aynı algoritmanın nasıl yapılacağı ve nasıl bir karar verileceğidir. 5 dakika yerine hedef 15 dakika oldu ve sonra saate baktık, sonra saat sona erdi ve bir dakika, sonra beş dakika geri döndük. Trendin minimum yayılması üzerindeki kısıtlama anlaşılabilir, ancak bu sadece başabaş ve kar maksimizasyonu değil. Hangi TF'lerde kârın maksimum olacağı hızlı bir şekilde nasıl hesaplanır / değerlendirilir? Ve aynı zamanda, matematiksel beklenti riskleri sadece başabaş noktasına kadar aşılmayacaktır.
Başka hangi hedefli eylemler? Neden bahsediyorsun?
Hedef eylemler, birlikte bir şey yaptığımızda insanların, oyuncuların veya arkadaşların yapması gerektiğini ve yapacaklarını varsaydığımız şeylerdir. Ama bazen bir şey yazdığını söylüyorsun ama seni anlıyorlar, beklediğin gibi değil. Tek heceli görevlerde bu kolayca düzeltilebilir. Karmaşık olanlar daha zordur.