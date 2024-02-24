Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1752

mytarmailS :

))))

Gözetleme yok, çok düzelt

ekonometri + Orman :)


 
Sihirbaz düz)))) orman nedir?
Valeriy Yastremskiy :
Sihirbaz düz)))) orman nedir?

rastgele orman

Çıkana kadar çok fırsat istiyorum
 
Max, kurtar ve seni koru Tanrım!

Ceplerinizi nakitle doldurun ve çöpe gidin. Amin.

)))

 
Fazla güzel. Özellikle son bir buçuk aydır piyasanın ne kadar farklı olduğunu düşünürsek. Ya yukarı ya da aşağı eğilmek zorundaydı.

 
Harika, yazarın uygulaması Fortran'daydı))) kaç işaret vardı (hangisi))))?
yerel regresyonlar, artışlar. İşaretleri kendisi seçer, 250'den 10-15'ini bırakır

uh, minibüs üzerinden daha fazla saat numarası hot
[Silindi]  
evet, çirkinlik .. birkaç anlaşma

 
Neden bu kadar çok anlaşma? Beslemek için komisyoncu?
Önemli olan nicelik değil, niteliktir.
Parti yönetimini sıkın ve eğri daha neşeli olacaktır.

