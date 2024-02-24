Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1761
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fikir geldi, arşivleyici rastgelelik testi olarak kullanılabilir. Rastgele arşivleyici küçülmez.
Teklifi, farklı boyutları, birkaç numuneyi kontrol etmek gerekir. Sıkıştırmanın iyileşip iyileşmediğini görmek için bileşenlere ayırmayı deneyin.flac daha kötü presler, bunun için daha uygun görünse de. flac da yaklaşıklık + gürültü kullandığı için ilginçti.
Hacim oranı açısından, fiyat bir fraktal ile benzerdir.
Hacim oranı açısından, fiyat bir fraktal ile benzerdir.
iyi başlangıç. Fiyat fraktal seçeneklere benziyorsa, kesinlikle desenlerin olduğu yerlerde))) Rastgele ile Pi de doğrudur))))Rastgele seriler ve Pi için sıkıştırma oranının neden en yüksek olduğunu anlamıyorum?
Rastgele seriler ve Pi için sıkıştırma oranının neden en yüksek olduğunu anlamıyorum?
Aksine, en küçük sıkıştırma oranına sahiptirler.
Aksine, en küçük sıkıştırma oranına sahiptirler.
Anladım, derece kafa karıştırıcıydı. kalıpları çıkarmak ve açmak ve orijinal ile farkı görmek için kalır.
Fikir geldi, arşivleyici rastgelelik testi olarak kullanılabilir. Rastgele arşivleyici küçülmez.
Teklifi, farklı boyutları, birkaç numuneyi kontrol etmek gerekir. Sıkıştırmanın iyileşip iyileşmediğini görmek için bileşenlere ayırmayı deneyin.flac daha kötü presler, bunun için daha uygun gibi görünse de. flac da yaklaşıklık + gürültü kullandığı için ilginçti.
Bu fikirle daha önce karşılaşmıştım. Üçüncü taraf kaynaklara bağlantılar yasak olduğu için bir resim ekleyeceğim.
İlginç bir fikir , görüntüleri bir dalga veya daha doğrusu 50 dalga şeklinde sunmaktır.
Her dalga, NS'nin girişine uygulanabilir.
Sadece bir düşünce.
İlginç bir fikir , görüntüleri bir dalga veya daha doğrusu 50 dalga şeklinde sunmaktır.
Her dalga, NS'nin girişine uygulanabilir.
Sadece bir düşünce.
havalı ama anlamsız
havalı ama anlamsız
İlkesi grafiği bir ızgaraya bölmek ve çubukların birikimi hakkında bilgi vermek, aslında kontrast olan deneysel "evrişimsel" tahmincilerim var. Ve şaşırtıcı bir şekilde, bazı yapraklarda desenler işe yarıyor. Bu fikri henüz daha fazla geliştirmedim, ancak veri yapısı ve toplama olasılığına odaklandım. Demek istediğim, temelde benzer bir veri sıkıştırma ilkesi var.
Bu arada, açık bir tarih kümesiyle deneysel olarak çalışma önerisi ilginç. Ancak, tahmin edicileri işaretleme ve kaydetme işlevine sahip açık kaynaklı bir Expert Advisor olmadan bunun nasıl mümkün olduğunu düşünüyorsunuz?
İlkesi, grafiği bir ızgaraya bölmek ve çubukların birikimi hakkında bilgi vermek, aslında kontrast olan deneysel "evrişimsel" öngörücülerim var. Ve şaşırtıcı bir şekilde, bazı yapraklarda desenler işe yarıyor. Bu fikri henüz daha fazla geliştirmedim, ancak veri yapısı ve toplama olasılığına odaklandım. Demek istediğim, temelde benzer bir veri sıkıştırma ilkesi var.
barlar kümesi? Benzer bir şey yaptım, ancak dağıtımlar şeklinde veya daha çok tüccarın dilinde, grafikler yerine hacim profilleri gibi bir şey oluşturdum, ilginç bir şey ... kazmak mantıklı + seviyelerin temsili + uygun algoritmalaştırma
Bu arada, açık bir tarih kümesiyle deneysel olarak çalışma önerisi ilginç. Ancak, tahmin edicileri işaretleme ve kaydetme işlevine sahip açık kaynaklı bir Expert Advisor olmadan bunun nasıl mümkün olduğunu düşünüyorsunuz?
Hepsini bir txt veya csv dosyası biçiminde sunuyorum, burada sütunlar özellikler/öngörüler/işaretler ve sonuncusu hedef
Hedefle ne olması gerektiği ve hangi parametrelerle ve ileriye doğru hemen anlaşıyoruz ...
her katılımcı kendi yazılımında veri kümesini açar ve sınıflandırma hatasını azaltmaya çalışır, eğer başarılı olursa, oluşturduğu özellikleri veri kümesine ekler ve hali hazırda geliştirilmiş veri kümesini halka geri döndürür ve böylece böyle bir sonuç ortaya çıkar. özellikleri oluşturmak ve seçmek için insan genetik algoritması.
Kabul edilebilir bir hataya ulaşıldığında, her şeyi mql koduna aktarmayı düşünmek mümkün olacaktır.
onu nasıl görüyorum
Bence kabul edilebilir bir hata %95 +, maksimum ise %77-83 +-
Ayrıca, "çöp işaretleri" oluşturmamak için, işaretin hatayı en az %1 iyileştirmesi gerektiği gibi kısıtlamalar koyabilirsiniz, örneğin, aksi takdirde 15.000 onay işareti atar ve hatayı %2 oranında iyileştirdim derler. )) Ben bir kahramanım ))
barlar kümesi? Bunun gibi bir şey yaptım ama dağıtımlar şeklinde veya daha çok tüccarın dilinde konuşursak, grafikler yerine hacim profilleri gibi bir şey inşa ettim, ilginç bir şey ... kazmak mantıklı + seviyelerin temsili + uygun algoritmalaştırma
Şimdi 16 4x4 hücrem var, dinamik bir pencere var ve hücrelerin her birinde kaç çubuğun kapandığını sayıyorum - eğer ilkelse.
Hepsini bir txt veya csv dosyası biçiminde sunuyorum, burada sütunlar özellikler/öngörüler/işaretler ve sonuncusu hedef
Hedefle ne olması gerektiği ve hangi parametrelerle ve ileriye doğru hemen anlaşıyoruz ...
Hedef, Uzman Danışman tarafından oluşturulmalıdır, aksi takdirde yeni tahmin edicilerin nasıl elde edileceği açık değildir - hangi verilerden.
Hedefler kümesi daha sonra dikilebilir, bu da tahmin edicilerin tahmin gücünü ortaya çıkarmayı mümkün kılar, çünkü iyi bir tahmin edici farklı hedefler üzerinde başarılı olacaktır.
Araç herkes için aynı olmalıdır - Moex'te vadeli işlemler veya yapıştırma daha iyidir. Si'yi severim.