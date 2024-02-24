Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1123
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki konuşalım.....
Yapay zekanızı tek bir nörona indirip yine de verilerimi çalıştırabilir misiniz? Tabii ki Sanych'e saygı duyuyorum, ama ben kendim çıngıraklı istatistiksel analiz yapabilir ve yerel ağları bükebilirdim ... İlginç değil :-(
Hala bir cevap alamadım ve dürüst olmak gerekirse, almıyorum.......
Ve kim ve ne uygun gördüğünüz gibi yapmanıza izin vermiyor? Bir nöronu eğitiyorsunuz, buna yapay zeka diyorsanız, bu tabii ki komik ama işe yarıyorsa neden olmasın. Bu arada, ben de karmaşık çözümlerin büyük bir destekçisi değilim, ama sanırım bir ya da iki nöronla uğraşmakla ilgilenen pek kimse yok. Bu nedenle, meraklılar bir şeyi kontrol etmek için görünmezler.
Bu arada, yaklaşık bir buçuk yıl önce Maxim, Reshetov'un nöronunu zaten büktü ve kâseleri gruplar halinde uçtu. Ama bundan çok önce bir şey gitti. Muhtemelen bunun nedenleri vardır.)
1 nöron sürüklenmiyor, çok fazla nöron yaptı, ancak ağırlık sayısı nedeniyle optimize edici boğulmaya başlıyor ve bulut çok fazla kaynak yiyor
ondan sonra bulanık mantıktan (bulanık çıkarım) sadece 2, hatta bir ağırlığı olan bir nöron yaptım. Bu bulanık nöronların kombinasyonu zaten birçok kez daha hızlı optimize edildi, ancak çok fazla yazı var ve optimize edici esnek değil
öyleyse diğer tarafa git
1'in sürüklemediği ve sürükleyemediği açıktır.
Eh, hepsi olduğu gibi NS'dir ve bulanık bir mantık vardır.
NN'lerim uzun süre eğitildi - toplamda yaklaşık bir gün. Bence sorun yok. Yavaş yazılımlarda (daha doğrusu kabuk) bile hızlı çalışırlar - performansta sorun olmaz.
Diğer yol ne?
Ne yazık ki, ben belagat ve resmi ispat ustası değilim, aslında, bunu resmi olarak nasıl kanıtlayacağımı, sadece kendim için netleştirmek için düşüneceğim, bunu veya bunu tam olarak ne zaman ve kimden öğrendiğimi bile hatırlamıyorum. genel olarak aşikardı, ama eğer sadece "sağduyu" düzeyindeyse, o zaman gelecek (ileri) bizim için mevcut değildir, hiçbir şekilde eğitim aşamasında olmamalıdır, algoritmayı geçmişten öğreniriz, yani, ML'deki test ve optimizasyondaki ileri, geleceği hiç görmemelidir. Pencere filtreleri ile elde edilen örneklerin "bağımsızlığı" hakkında konuşmak, kendi başınıza düşünün, örneğin, her "bağımsız" nokta, özellikler gibi farklı pencerelere sahip bir dizi momentum içerir ve bir momentum olarak geleceğe kaydırılan bir momentum. hedef, ve bir sonraki özelliklerde zaten bir hedef içeriyor)) ) Hayır... bu tekrar gözetlemenin başka bir yoludur.
hayır, ikna olmadı))
Ayrıca, momentum penceresi çok büyükse, o zaman belki bir şekilde ileri geri etkileyeceği konusunda hemfikir olabilirim, gerçi .. hayır
gözetleme hala sadece trende küçük bir hata olarak görünmelidir, ancak testte görünmemelidirormanla ilgili değil - ormanla, genel olarak herhangi bir trende, gözetlemeden bile önemsiz bir hata elde edebilirsiniz. Mümkün olduğunca yeniden eğitmek için yaratılmış gibi :)
Geleceğe göz atarken, kendinizi tekmeliyorsunuz ..... Piyasayı aldatmak isteyenlerin hepsi, oradaki martinler vb. Her şeyden önce, kendilerini aldatırlar, asıl şey onu olabildiğince çabuk anlamaktır. Bu konuda kendim için karar vermeye başladığımda zaten yarım yıl geçti. Kendini kandırdığını ve yine de yapmaya devam ettiğini bilmek için ne kadar aptal olman gerekiyor. Pekala, matino ızgaralı ızgaralardan veya kendilerine ne diyorlarsa ondan bahsediyorum :-)
Sorun nedir ?
fxsaber teması gerçekten harika bir araç, bu yüzden oturup NA / ormanlara vb. ne kadar ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. eğer iyi bir model daha basit yöntemlerle tanımlanabiliyorsa - fxsaber bunu bir kez daha gösterdi ;)
Aslında, hem MO'lu hem de MO'suz her iki yaklaşım da eşittir. MO altında, aslında, olağan stratejinin yanı sıra bazı fikirlere ihtiyaç vardır.
Aslında, hem MO'lu hem de MO'suz her iki yaklaşım da eşittir. MO altında, aslında, olağan stratejinin yanı sıra bazı fikirlere ihtiyaç vardır.
bugün bu konuyu düşündüm ... zaten okumaktan bıktım ... ama kendimi bu şekilde ikna ettim: Mashka için bir TS varsa, o zaman Mashka Ulusal Meclis'in yardımıyla yapılabilir (bu temeldir ....), bu da Mashka'yı yapmak için NS .... teorik eğitimini bitirmeye değer olduğu anlamına gelir.
))))
bugün bu konuyu düşündüm ... zaten okumaktan bıktım ... ama kendimi bu şekilde ikna ettim: Mashka için bir TS varsa, o zaman Mashka Ulusal Meclis'in yardımıyla yapılabilir (bu temeldir ....), bu da Mashka'yı yapmak için NS .... teorik eğitimini bitirmeye değer olduğu anlamına gelir.
))))
Bir nevi bununla başladım. Ulusal Meclis ile, MA'ların ve diğer piyasa saçmalıklarının kesişimini tanımak gibi pratikte kesinlikle işe yaramaz olan ilkel görevleri çözdüm. Ama atı nereye bağlayacağımı anladım.)
bu teşhirciliği göstermek için geriye doğru, bir algo-tüccar ortamında utanmalısın
evet konu daha da geliştirilebilir .. hala nerede var)
ato! IMHO, bu son yıllarda gerçekten yeni bir konu ... tabiri caizse, fxsaber uzay ve zamanı aldı ve birbirine bağladı
;)