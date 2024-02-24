Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1124

Maksim Dmitrievski :

ve yine de, ilerideki kişinin trenin arkasında olması ne fark eder? Örnekler örtüşmüyorsa. Bunlar sadece hiçbir şekilde bağlantılı olmayan nokta kümeleridir (peki, belki tahmin gecikmesi nedeniyle küçük bir derinliğe bağlı olabilir)

ona sorabilirsin :) @fxsaber veya buradan davetiye nasıl yapılır

@ istemi çalışmadı. Neyle ilgili olduğunu anlamadım.

fxsaber :

Neyle ilgili olduğunu anlamadım.

Hadi bu akşamı dehanıza adayalım :)

ekran görüntüsünde olduğu gibi trenin arkasında ileri atamazsın diye yazmıştı.. ama sonra bunun mantıksız olduğuna karar verdik.

 
fxsaber :

ne yazık ki, bu konuda birileri bu tarz mesaj yazmayı aldı ve herkes birlikte aldı ... yazdı, okudu, sildi .... aptal, ama nedense hepimiz yapıyoruz)))

 
Maksim Dmitrievski :

ekran görüntüsünde olduğu gibi trenin arkasında ileri atamazsın diye yazmıştı.. ama sonra bunun mantıksız olduğuna karar verdik.

  1. Bir parça kotir aldım ve üzerinde küçük optimizasyonlar yaptım.
  2. Sonra bir öncekiyle kesişmeyen başka bir taş aldı ve n1'den en iyi pası attı.
  3. Öyle oldu ki n2 aralığı n1'den önce geliyor. Her durumda, bu tanım gereği OOS'tur.
Dürüst olmak gerekirse, TS'yi yayınlamak istemedim ... Açıklamada herkesin sonucu tekrarlayabileceğini söylüyor. Yani hiçbir şey OOS'un daha önce değil, sonra yapılmasını engellemez. Diğer sembollerde aynı ayarlarla tekrar çalıştırın ve SB fiyatlarını optimize etmenin sonucuna bakın.
 
teşekkürler
 

Belki son konuşmadan biraz konu dışı, çantamla beraberim))

İşte süreç:

İade İşlemleri

Böyle bir süreçle çalışmak mümkün mü?


PS eklemeye karar verdim:

İstatistikleri ve dağılımı döndürür:

Ortalama -0.009291
standart sapma 0.006621116269177
Moda -0.63
Medyan -0.02
ilk çeyrek -0.48
üçüncü çeyrek 0.46
Dağılım 0.438391806499655
standart sapma 0.662111626917739
AŞIRI 124.153537683068
asimetri -3.44981839625978
Menzil 31.54
Asgari -20,5
Maksimum 11.04
toplam -92.91
Miktar 10000
Dosyalar:
R.zip  22 kb
 
toksik :

)))))) Hem boğaların hem de ayıların çoğunluğunun yanı sıra hatayı yalnızca lern'de optimize eden ve daha sonra küçüklerini bir argüman olarak geriye dönük olarak gösterenler konusunda haklısınız. Size bahsettiğiniz "kazançlı ticaret" diliyorum. PAMM'iniz var mı? Veya kiralık bir arabadan alınan "başarılı bir ticaret" kursu mu?

Bir kez daha tekrarlıyorum - geri test, danışmanın rastgeleliği hakkındaki ifadenizin yanlış olduğu argümanı olarak gösteriliyor, çünkü küstah bir okul çocuğu için bile, bir sorunun amaçlı bir çözümünün rastgele bir şekilde imkansız olduğu açıktır, örneğin, bir testçide bir danışmanın karlı ticareti.

Davanızı savunmak istiyorsanız boş trollük yapmak yerine kanıtlarınızı örneklerle sunun.

Ve "başarılı ticaret" özelliği, algoritmik bir tüccar için profesyonel bir baş ağrısı gibidir.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)

toksik , 2018.10.20 11:39

Pekala, şu anda kendi yararım veya eğlencem için belirli insanlarla kişisel olarak iletişim kuruyorum, ancak potansiyel rakiplere toplu olarak öğretmeyeceğim, bu yüzden kendimi siliyorum, başka kim yapıyor da yapmıyorum bil ve nedenini tahmin etme.


ve rakiplerinin önüne geçmemek için yanaklarını şişiren ve direkleri ovuşturan, bence herkes için açık :)
 
toksik :


AaaaaHAHA))))))) Kendini beğenmiş bir okul çocuğu için Cts'de bile eğitim örneğine uymanın TEMEL olduğu açıkça görülüyor, yani bu HİÇ BİR ARGUMAN DEĞİL, İDİYOTİKLİK.

Eğitim numunesi için herhangi bir ayarlamaya (optimize etmeye) gerek yoktur, normal numunenin tren, doğrulama ve teste bölünmesine göre. Trende öğreniyoruz ANCAK doğrulamadaki hatayı optimize ediyoruz, çünkü hatayı AYNI VERİLERDE optimize etmek tamamen eleştirilir, bu ... iyi, belki bazı akademik deneyler için ve sonra tüm bunlar TEST'te çalıştırılır. sonucu al.

şok oldum ... okul çocukları bile değil ve embesillerden başka bir şey değil, bir örnek üzerinde fare gibi bir şeyi optimize ediyorlar ve bir argüman olarak "sonucu" gösteriyorlar, bu bir pipet, bir rezalet.

Bu neden gerekli? Bir hafta boyunca numune boyutu hakkında genellikle sessizim, bu yüzden muhtemelen pazara yakın temsilcimiz ileriyi göstermiyor, bu falan... ne diyebilirim))) kahkahalar ve günahlar

Umarım benim hakkımda konuşmadığınız yakın pazardan bahsediyorsunuzdur ???? çünkü ben de 4 haftadır antrenman yapıyorum ama uzun zamandır bir robotla ticaret yapıyorum ve bana bu kadar küstah bir şekilde hitap edemezsiniz. ben bir uygulayıcıyım...

 
toksik :

Kase ve kilo verme eğitimi olan bir siteniz yok ve geriye doğru dolandırıcılarla tartışmıyorsunuz, hayır, bu sizinle ilgili değil.

Vay ... sadece rahatladım. Bugün Graalepikharstvo'da bir özür için vaat edilen videoyu tekrar hatırladım. Elimde yadsınamaz bir koz olunca hepsini yazacağım sanırım... :-)

 
toksik :


AaaaaHAHA))))))) Kendini beğenmiş bir okul çocuğu için Cts'de bile eğitim örneğine uymanın TEMEL olduğu tam olarak budur, yani bu HİÇ BİR ARGUMAN DEĞİL, İDİYOTİKLİK DEĞİLDİR.

Eğitim numunesi için herhangi bir ayarlamaya (optimize etmeye) gerek yoktur, normal numunenin tren, doğrulama ve teste bölünmesine göre. Trende öğreniyoruz ANCAK doğrulamadaki hatayı optimize ediyoruz, çünkü AYNI VERİLER üzerindeki hatayı optimize etmek tamamen eleştirilir, bu ... iyi, belki bazı akademik deneyler için ve sonra tüm bunlar TEST'te çalıştırılır. sonucu al.

şok oldum ... okul çocukları bile değil ve embesillerden başka bir şey değil, bir örnek üzerinde fare gibi bir şeyi optimize ediyorlar ve bir argüman olarak "sonucu" gösteriyorlar, bu bir pipet, bir rezalet.

Bu neden gerekli? Bir hafta boyunca numune boyutu hakkında genellikle sessizim, bu yüzden muhtemelen yakın pazar temsilcimiz ileri göstermiyor , bu falan ... ne diyebilirim))) kahkahalar ve günah

Yine yanlış bir açıklama yazdınız - ilk etapta ileri testi gösterdim ve bazılarının aksine gönderilerimi ovmuyorum.

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338

Ayrıca hesaba yatırım şifresini de verdim ama işte yeni bir ekran:


Garip bir şekilde, ama kâr büyümeye devam ediyor ve bunu açıklayacak bir şeyiniz yoksa, o zaman hiç yazmamak daha iyi, sorduğum soruyu kaldırıyorum, başkalarını güldürüyorum.

