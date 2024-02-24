Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1124
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve yine de, ilerideki kişinin trenin arkasında olması ne fark eder? Örnekler örtüşmüyorsa. Bunlar sadece hiçbir şekilde bağlantılı olmayan nokta kümeleridir (peki, belki tahmin gecikmesi nedeniyle küçük bir derinliğe bağlı olabilir)ona sorabilirsin :) @fxsaber veya buradan davetiye nasıl yapılır
@ istemi çalışmadı. Neyle ilgili olduğunu anlamadım. Mesajlar silinmiş görünüyor.
@ istemi çalışmadı. Neyle ilgili olduğunu anlamadım. Mesajlar silinmiş görünüyor.
Hadi bu akşamı dehanıza adayalım :)
ekran görüntüsünde olduğu gibi trenin arkasında ileri atamazsın diye yazmıştı.. ama sonra bunun mantıksız olduğuna karar verdik.
Mesajlar silinmiş görünüyor.
ne yazık ki, bu konuda birileri bu tarz mesaj yazmayı aldı ve herkes birlikte aldı ... yazdı, okudu, sildi .... aptal, ama nedense hepimiz yapıyoruz)))
ekran görüntüsünde olduğu gibi trenin arkasında ileri atamazsın diye yazmıştı.. ama sonra bunun mantıksız olduğuna karar verdik.
Belki son konuşmadan biraz konu dışı, çantamla beraberim))
İşte süreç:
İade İşlemleri
Böyle bir süreçle çalışmak mümkün mü?
PS eklemeye karar verdim:
İstatistikleri ve dağılımı döndürür:
)))))) Hem boğaların hem de ayıların çoğunluğunun yanı sıra hatayı yalnızca lern'de optimize eden ve daha sonra küçüklerini bir argüman olarak geriye dönük olarak gösterenler konusunda haklısınız. Size bahsettiğiniz "kazançlı ticaret" diliyorum. PAMM'iniz var mı? Veya kiralık bir arabadan alınan "başarılı bir ticaret" kursu mu?
Bir kez daha tekrarlıyorum - geri test, danışmanın rastgeleliği hakkındaki ifadenizin yanlış olduğu argümanı olarak gösteriliyor, çünkü küstah bir okul çocuğu için bile, bir sorunun amaçlı bir çözümünün rastgele bir şekilde imkansız olduğu açıktır, örneğin, bir testçide bir danışmanın karlı ticareti.
Davanızı savunmak istiyorsanız boş trollük yapmak yerine kanıtlarınızı örneklerle sunun.
Ve "başarılı ticaret" özelliği, algoritmik bir tüccar için profesyonel bir baş ağrısı gibidir.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)
toksik , 2018.10.20 11:39
Pekala, şu anda kendi yararım veya eğlencem için belirli insanlarla kişisel olarak iletişim kuruyorum, ancak potansiyel rakiplere toplu olarak öğretmeyeceğim, bu yüzden kendimi siliyorum, başka kim yapıyor da yapmıyorum bil ve nedenini tahmin etme.
AaaaaHAHA))))))) Kendini beğenmiş bir okul çocuğu için Cts'de bile eğitim örneğine uymanın TEMEL olduğu açıkça görülüyor, yani bu HİÇ BİR ARGUMAN DEĞİL, İDİYOTİKLİK.
Eğitim numunesi için herhangi bir ayarlamaya (optimize etmeye) gerek yoktur, normal numunenin tren, doğrulama ve teste bölünmesine göre. Trende öğreniyoruz ANCAK doğrulamadaki hatayı optimize ediyoruz, çünkü hatayı AYNI VERİLERDE optimize etmek tamamen eleştirilir, bu ... iyi, belki bazı akademik deneyler için ve sonra tüm bunlar TEST'te çalıştırılır. sonucu al.
şok oldum ... okul çocukları bile değil ve embesillerden başka bir şey değil, bir örnek üzerinde fare gibi bir şeyi optimize ediyorlar ve bir argüman olarak "sonucu" gösteriyorlar, bu bir pipet, bir rezalet.
Bu neden gerekli? Bir hafta boyunca numune boyutu hakkında genellikle sessizim, bu yüzden muhtemelen pazara yakın temsilcimiz ileriyi göstermiyor, bu falan... ne diyebilirim))) kahkahalar ve günahlar
Umarım benim hakkımda konuşmadığınız yakın pazardan bahsediyorsunuzdur ???? çünkü ben de 4 haftadır antrenman yapıyorum ama uzun zamandır bir robotla ticaret yapıyorum ve bana bu kadar küstah bir şekilde hitap edemezsiniz. ben bir uygulayıcıyım...
Kase ve kilo verme eğitimi olan bir siteniz yok ve geriye doğru dolandırıcılarla tartışmıyorsunuz, hayır, bu sizinle ilgili değil.
Vay ... sadece rahatladım. Bugün Graalepikharstvo'da bir özür için vaat edilen videoyu tekrar hatırladım. Elimde yadsınamaz bir koz olunca hepsini yazacağım sanırım... :-)
AaaaaHAHA))))))) Kendini beğenmiş bir okul çocuğu için Cts'de bile eğitim örneğine uymanın TEMEL olduğu tam olarak budur, yani bu HİÇ BİR ARGUMAN DEĞİL, İDİYOTİKLİK DEĞİLDİR.
Eğitim numunesi için herhangi bir ayarlamaya (optimize etmeye) gerek yoktur, normal numunenin tren, doğrulama ve teste bölünmesine göre. Trende öğreniyoruz ANCAK doğrulamadaki hatayı optimize ediyoruz, çünkü AYNI VERİLER üzerindeki hatayı optimize etmek tamamen eleştirilir, bu ... iyi, belki bazı akademik deneyler için ve sonra tüm bunlar TEST'te çalıştırılır. sonucu al.
şok oldum ... okul çocukları bile değil ve embesillerden başka bir şey değil, bir örnek üzerinde fare gibi bir şeyi optimize ediyorlar ve bir argüman olarak "sonucu" gösteriyorlar, bu bir pipet, bir rezalet.
Bu neden gerekli? Bir hafta boyunca numune boyutu hakkında genellikle sessizim, bu yüzden muhtemelen yakın pazar temsilcimiz ileri göstermiyor , bu falan ... ne diyebilirim))) kahkahalar ve günah
Yine yanlış bir açıklama yazdınız - ilk etapta ileri testi gösterdim ve bazılarının aksine gönderilerimi ovmuyorum.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338
Ayrıca hesaba yatırım şifresini de verdim ama işte yeni bir ekran:
Garip bir şekilde, ama kâr büyümeye devam ediyor ve bunu açıklayacak bir şeyiniz yoksa, o zaman hiç yazmamak daha iyi, sorduğum soruyu kaldırıyorum, başkalarını güldürüyorum.