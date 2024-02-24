Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1119
Tren = 100k satır. Kalan 8k+(test) üzerinde modeli uygularsınız. Veriler karışmış.
Mantıksal metrik. Kesimi yayınlayın. Tren =... test=...
Çok genel olmayan bir şey genelleme yeteneği yüzde 31'den yüksek değil :-(.
Sihirbaz, OOS'ta ticaret modellerine 50 ilgili kayıt hazırlama ve sonucu gönderme seçeneği vardır. Sana nasıl öğretileceğine dair bir model göndereceğim???? Şu anda!!!!
Sanırım bu yüz satırda bir balık var, çünkü algoritma düşmüyor ama inatla çok sayıda girdi kullanıyor .....
Peki, modellerimi verilerinize göre takas etme seçeneği nedir ????
Sensei, güvenin için teşekkürler, ama hiçbir şeye ihtiyacım yok)))
Yani sadece eğlence için....
Şaşırtıcı bir şekilde... Örneği 40 kayda düşürdüm, sonuç olarak, eğitim sonuçları aynı seviyede kaldı, sizin verilerinizde %30, benim verilerimde %70, bu da benim verilerimin sizinkinden çok daha iyi olduğunu gösteriyor. ????
DateTime neden kesildi ... yine karıştırdı ... bu bir zaman serisi, bir tür banka puanlaması değil ...
))))))))))))))) Mikhail'den bir başka Marlezon bale dizisi)))) Değişkenlik ve kaos dünyasında bu kadar sarsılmaz istikrar adalarının olması güzel)))
Ve bir yıl önce, Mikhail gerçeğe hakim olmaya söz verdi, ama ...
Bu yüzden biraz ustalaştım .... Java böyle bir şey :-)
Hiçbir şeyi kesmedim veya karıştırmadım. Kendime kızdım. Yap.
Sonuç olarak, verileriniz benimkiyle karşılaştırıldığında boktan ve onlarla ticaret yaparsanız, sizin için üzülürüm :-(
Bugün gülmekten yoruldum)))
Olacaktı. Oğlanlara duygusal bir HZ seti fırlattım, bu yüzden insanlar boktan şeker yapmaya çalışıyormuş gibi oturup gülüyorsunuz, silah arkadaşlarıyla iyi değil, ah, ne kadar iyi değil ....
Erkekler değil, erkekler. Siktir, anladın, net değil)))
AAA Toplumumuzda onun için bir şeyler yapıyor musunuz? Harika plan. Neler yapabildiğini ve yapay zekasını kontrol edelim :-)
Durum bu, ancak veri kümenizle ... üzgünüm, ancak birçok kişi size en az binlerce örneğe ihtiyacınız olduğunu söyledi ve piyasa verilerinin gürültüsü göz önüne alındığında, yüz binlerce nokta arzu edilir, ancak ustalaştığınızda Java ve XGB kullanın, örneğin, o zaman geçmişteki azimle kendiniz hala güleceksiniz))
Pekala dostum, sen benim TS 1000 puanımın 50 haftalık bir süre olduğunu anlıyorsun. Örnek olarak, Google'dan bir tür aşırı dev AI değilse, böyle bir segmentte aşırı eğitimli olmayan kaliteli bir model alabileceğinizden emin değilim ....
Hiçbir şeyi kesmedim veya karıştırmadım. Kendime kızdım. Yap.
tacın kendisinin sonuçları nelerdir? biraz ilgi duymak.
Bu yüzden Matthews katsayısı için geliştirilmiş bir metrik buldum, ama burada üflerseniz ve buradan uzaklaşırsanız ne söyleyebilirim. :-(
Bir sınıftan diğerine bir dizi aktarımı ve pipetlerle karşılaştım ... soracak kimse yok :-(