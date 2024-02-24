Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2265
Parite ticareti ile aynı saçmalık, güzel bir yayılma arıyorsunuz ve ooos'ta hemen dağılıyor.
ne yapalım?
eva ve şef, 10 gün
yukarıda açıkladılar zaten
MO en havalı olanıdır, test cihazı bunu yapamaz
Beyler, noob'a açıklayın, MO ve forex'in bununla ne ilgisi var, bağlantı nerede?
MO en havalı olanıdır, test cihazı bunu yapamaz
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori, uygulama, ticaret ve daha fazlası
mytarmailS , 2020.12.24 11:08
Test cihazında araç parametrelerinin otomatik seçimi, bu zaten ilkel makine öğrenimi
eva ve şef, 10 gün
Ve ondan önce kaçtı. Tarihte 7'den 16'ya bir spread oluşturursanız, 16'dan sonra spread farklılaşacaktır.
TAMAM
Göreceğiz
Ve bir uygunluk işleviyle sinir ağlarını eğitme deneylerine yavaş yavaş devam ediyorum ....
Ağa maks. Kâr Ağı "en güzel gelir grafiği" konusunda eğitmeye çalıştım
"En güzel gelir grafiği" nedir? Köfte olarak ifade ettim. lineer olarak artan bir çizgi ve verim grafiğinin korelasyonları
20k tren
20k testi
kriter - "en güzel gelir grafiği" (yukarıda açıklanmıştır) + çift komisyon
nöron zayıf öğrendi, bu kadar büyük bir örnek için çok az nöron
ancak kriter, modeli eşitlikle maks. kâr
Sayesinde! Kalpten gelen üç gönderiyle akıllıca eğlendirildi!
Özellikle ruha dokundu -
"Ve sonra fantezi biter...
Çürümek. Karanlık. Fabrikaya."
Öneri - 20k trenini üç bölüme daha ayırın ve
kriter - "en güzel gelir planı" (yukarıda açıklanmıştır) + çift komisyon - ek + üç sitede de en benzer
onlar. sadece bu da değil, üç sitenin ortalama "güzel"i daha iyi olmalı ve üç sitenin minimum ve maksimum "güzel"i arasındaki fark en aza indirilmelidir.
