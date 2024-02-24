Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2265

Rorschach :

Parite ticareti ile aynı saçmalık, güzel bir yayılma arıyorsunuz ve ooos'ta hemen dağılıyor.

ne yapalım?

 
Rorschach :

eva ve şef, 10 gün


Renat Akhtyamov :

yukarıda açıkladılar zaten

MO en havalı olanıdır, test cihazı bunu yapamaz

henüz başka bir açıklama yok
Anlaşılır ve sığdırmak için yazılmış 2600 sayfa
 
Vladimir Baskov'un fotoğrafı.
Beyler, noob'a açıklayın, MO ve forex'in bununla ne ilgisi var, bağlantı nerede?

Renat Akhtyamov :

Ve ondan önce kaçtı. Tarihte 7'den 16'ya bir spread oluşturursanız, 16'dan sonra spread farklılaşacaktır.


 
Rorschach :

TAMAM

Göreceğiz

 
mytarmailS :

Ve bir uygunluk işleviyle sinir ağlarını eğitme deneylerine yavaş yavaş devam ediyorum ....

Ağa maks. Kâr Ağı "en güzel gelir grafiği" konusunda eğitmeye çalıştım

"En güzel gelir grafiği" nedir? Köfte olarak ifade ettim. lineer olarak artan bir çizgi ve verim grafiğinin korelasyonları

20k tren

20k testi

kriter -   "en güzel gelir grafiği" (yukarıda açıklanmıştır) + çift komisyon


nöron zayıf öğrendi, bu kadar büyük bir örnek için çok az nöron

ancak kriter, modeli eşitlikle maks. kâr


 
Rorschach :

Ve ondan önce kaçtı. Tarihte 7'den 16'ya bir spread oluşturursanız, 16'dan sonra spread farklılaşacaktır.


Sayesinde! Kalpten gelen üç gönderiyle akıllıca eğlendirildi!

Özellikle ruha dokundu -

"Ve sonra fantezi biter...

Çürümek. Karanlık. Fabrikaya."

 
mytarmailS :

Öneri - 20k trenini üç bölüme daha ayırın ve

kriter -     "en güzel gelir planı" (yukarıda açıklanmıştır) + çift komisyon - ek + üç sitede de en benzer

onlar. sadece bu da değil, üç sitenin ortalama "güzel"i daha iyi olmalı ve üç sitenin minimum ve maksimum "güzel"i arasındaki fark en aza indirilmelidir.

mytarmailS :

evet, sorun değil, bir trilyon aylık ciro ile Market'e yükleyin

