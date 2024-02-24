Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1064
Modeller hala berbat olduğundan ^) büyük hatalarla, daha uzun süre çalışan modellere ihtiyacınız varörneğin 2 aylık öğrenme ve 1 haftalık ticaret
Haklı olabilirsiniz, ancak "ALPHA ZERO" algosuna benzer sınırsız rastgele mum simülasyonları yapana kadar tam bir gün için bile çalışan böyle bir modelin RDF tarafından keşfedileceğini sanmıyorum.
Çünkü piyasalar neredeyse her saat değişir ve aniden bir haber olayı meydana gelirse veya piyasa herhangi bir nedenle davranışını değiştirirse bir model korkunç bir şekilde başarısız olur. Ancak milyonlarca mum simülasyonu yaptıysak, muhtemelen sistem piyasa değişikliğinde minimum kayıpla toparlayabilir ve sonrasında kaybı hızla geri alabilir. Bu mümkün görünüyor.
Her şeyin nasıl gittiğini görmek için hem model seçim yönteminizi hem de mum simülasyon yöntemimi deneyeceğim :))
Bu arada 1 günlük antrenman, 5 günlük antrenman vs denedim ertesi gün başarısız oldu :)))))))))))))))
Yani bir model çalışmayabilir..yanılıyor olabilirim...
Ayrıca bir isteğim daha var Maxim...
Makalenizi yayınladığınızda, başkalarının kodu anlaması için hızlı ve kolay olması için mümkün olduğunca kodu yorumlamaya çalışın, böylece daha hızlı ilerleyebiliriz..
Aksi takdirde, kodu anlamam uzun sürecekse, değiştirmem daha da uzun sürecektir.
Bu yüzden, koda mümkün olduğunca çok yorum ve açıklama eklemenizi rica ediyorum. Şimdilik hızlıca anlamaya çalışacağım ve anlamadığım bir şey olup olmadığını soracağım :))
Tamam, şimdi sürekli olarak birçok şeyi değiştiriyorum ve yorum yapmanın bir anlamı yokayrıca çıktıları nasıl değiştireceğinizi de düşünebilirsiniz .. belki ödül işlevi veya başka bir şey yerine farklı ayarlarla zikzak kullanın
Sadece koda hızlı bir bakış attım. Ancak şu ana kadar göstergelerin tam olarak nerede olduğunu veya ticaret girişlerine nasıl karar verdiğini çözemedim. Bu yüzden çıktı ile ne yapacağımdan emin değilim. GDMH kullanarak çıktı mı demek istiyorsun?
Testi çeşitli ayarlarla çalıştırdım, ancak tamamen rastgele işlemler yapıyor gibi görünüyor.
Ayrıca, test aşamasında "Mtrees" metin dosyalarını oluşturmaz. değil mi?
Demek istediğim, verdiğiniz kod tam değil. değil mi? Veya optimizasyon olmadan doğrudan grafiğe eklenirse alım satım yapabilir mi?
Test cihazında ilk çalıştırıldığında "true" seçeneğini seçin
Rastgele ticaret yapacak ve sonra öğrenecek ve modelleri kaydedecek.
2. çalıştırma false seçin. Bu kadar. Ve modelleri yükler ve takas eder +
Daha sonra, EA'da temsilci ekleyebilirsiniz, artık 5 temsilciniz, her temsilci için 100 özellik, 50 ağaç var
Bu fonksiyonda her aracı için 100 kapanış fiyatı ekliyoruz (100 tahmin edici). Ve sonra verileri normalleştirin. Farklı göstergeler ekleyebilirsiniz, örneğin ilk 50 özellik - yakın fiyatlar, sonraki 25 rsi, sonraki 25 adx veya aracı beyan ettiğinizde tahmincilerin sayısını değiştirin
Her anlaşmadan sonra politikaları günceller, yakın ticaret - güncelleme ödülü (TD, geçici fark RL)
Gerçekten basit kütüphane kullanımı
Tren modunda size her yineleme için hataları içeren günlükleri gösterecektir.
ticaret modunda test cihazında trendeki son hataları ve her aracı için test alt kümesini gösterir
100 kapanış fiyatı için sonuç:
Evet, bu hem çok basit hem de sağlam görünüyor.. Deneyelim ve görelim.. Harika iş!!!!!
Peki GDMH'nin kullanımı nerede?
GDMH kodumu yazmayı düşünüyordum. Bana sadece RDF giriş ve çıkışının nerede olduğunu veya GDMH'yi tam olarak nerede uygulamaya çalıştığınızı gösterebilirsiniz, böylece kod parçamı yazmaya çalışacağım ve ardından hem sizin kodunuzu hem de kodumu karşılaştırabilir ve değerlendirebiliriz. .
Burada basit çekirdek CRLAgent::kernelizedMatrix(void) (kütüphanede) kullanıyorum, bu nedenle gdmh için bu işlevi değiştirmem gerekiyor
Tamam, bakalım kendi kodumu yazabilecek miyim...
sadece GDMH mantığıyla ilgiliyse, o zaman GDMH algosunu kolayca MQL5 koduna çevirebilir veya dönüştürebilirim, ancak diğer bazı çekirdek işlevleri veya kitaplıklarıyla ilgisi varsa, çalışmak ve dönüştürmek için zamana ihtiyacım var ...
Başka bir özellik: komitedeki her aracıyı yapılandırabilirsiniz
Doldurma tahminci değerleri burada değiştiğinde:
Ayrıca farklı ajan grupları ekleyebilirsiniz.
Sadece gmdh mantığını dönüştürebilirseniz - bu çok yardımcı olacaktır, o zaman kitaplığım için değiştirebilirim