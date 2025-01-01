DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsWeibull distributionMathRandomWeibull 

MathRandomWeibull

a ve b parametrelerini kullanarak, Weibull dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // dağılım parametresi (şekil)
   const double  b,              // dağılım parametresi (ölçek)
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

a ve b parametrelerini kullanarak, Weibull dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirweibull() fonksiyonunun analoğu

bool  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // dağılım parametresi (şekil)
   const double  b,              // dağılım parametresi (ölçek)
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenlerin dizisi
   );

Parametreler

a

[in]  Dağılım parametresi (ölçek).

b

[in]  Dağılım parametresi (şekil).  

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

data_count

[out]  İstenen veri miktarı.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.