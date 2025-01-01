DokümantasyonBölümler
MathMomentsWeibull 

Weibull dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini a ve b parametrelerine göre hesaplar.

double  MathMomentsWeibull(
   const double  a,              // dağılım parametresi (şekil)
   const double  b,              // dağılım parametresi (ölçek)
   double&       mean,           // ortalama değişkeni
   double&       variance,       // varyans değişkeni  
   double&       skewness,       // çarpıklık değişkeni
   double&       kurtosis,       // basıklık değişkeni
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Parametreler

a

[in]  Dağılım parametresi (ölçek).

b

[in]  Dağılım parametresi (şekil).  

mean

[out]  Ortalama değerini alacak değişken.

variance

[out]  Varyans değerini alacak değişken.

skewness

[out]  Çarpıklık değerini alacak değişken.

kurtosis

[out]  Basıklık değerini alacak değişken.

error_code

[out]  hata kodunu alacak değişken.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.