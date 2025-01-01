DocumentaciónSecciones
MathRandomWeibull

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución de Weibull con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // parámetro de la distribución (shape)
   const double  b,              // parámetro de la distribución (scale)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas  según la ley de la  distribución de Weibull con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de rnbinom() en R.

bool  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // parámetro de la distribución (shape)
   const double  b,              // parámetro de la distribución (scale)
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

a

[in]  Parámetro de distribución (scale).

b

[in]  Parámetro de distribución (shape).  

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

data_count

[out]  Número de datos necesarios.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.