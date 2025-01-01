- MathProbabilityDensityWeibull
- MathCumulativeDistributionWeibull
- MathQuantileWeibull
- MathRandomWeibull
- MathMomentsWeibull
MathRandomWeibull
Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution de Weibull avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathRandomWeibull(
Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution de Weibull avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rweibull() dans R.
bool MathRandomWeibull(
Paramètres
a
[in] Paramètre de la distribution (échelle).
b
[in] Paramètre de la distribution (forme).
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.