- MathProbabilityDensityWeibull
- MathCumulativeDistributionWeibull
- MathQuantileWeibull
- MathRandomWeibull
- MathMomentsWeibull
MathRandomWeibull
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione di Weibull con i parametri A e B. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomWeibull(
Genera variabili pseudocasuali distribuiti secondo la legge di distribuzione di Weibull con i parametri A e B. In caso di errore restituisce false. Analogo di rweibull() in R.
bool MathRandomWeibull(
Parametri
a
[in] Parametro della distribuzione (scala).
b
[in] Parametro della distribuzione (forma).
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.