MathRandomWeibull

Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione di Weibull con i parametri A e B. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // primo parametro della distribuzione (forma)
   const double  b,              // primo parametro della distribuzione (scala)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuiti secondo la legge di distribuzione di Weibull con i parametri A e B. In caso di errore restituisce false. Analogo di rweibull() in R.

bool  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // primo parametro della distribuzione (forma)
   const double  b,              // primo parametro della distribuzione (scala)
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori delle variabili pseudocasuali
   );

Parametri

a

[in]  Parametro della distribuzione (scala).

b

[in] Parametro della distribuzione (forma).  

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

data_count

[out]  Ammontare dei dati richiesti.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.