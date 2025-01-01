DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikWeibull-VerteilungMathRandomWeibull 

MathRandomWeibull

Die Funktion erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Weibull-Verteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // Parameter der Verteilung (shape)
   const double  b,              // Paramerter der Verteilung (scale)
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Weibull-Verteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rweibull() in R.

bool  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // Parameter der Verteilung (shape)
   const double  b,              // Paramerter der Verteilung (scale)
   const int     data_count,     // Anzahl der benötigten Daten
   double&       result[]        // Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen
   );

Parameter

a

[in]  Parameter der Verteilung (scale).

b

[in]  Parameter der Verteilung (shape).  

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

data_count

[out]  Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.