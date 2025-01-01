- MathProbabilityDensityWeibull
MathProbabilityDensityWeibull
Bir rassal x değişkeni için Weibull dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityWeibull(
double MathProbabilityDensityWeibull(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için Weibull dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonununun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidweibull() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityWeibull(
bool MathProbabilityDensityWeibull(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
a
[in] Dağılım parametresi (ölçek).
b
[in] Dağılım parametresi (şekil).
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.