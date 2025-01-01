ДокументацияРазделы
MathRandomWeibull 

MathRandomWeibull

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону распределения Вейбулла с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // параметр распределения (shape)
   const double  b,              // параметр распределения (scale)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные  по закону  распределения Вейбулла с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог rweibull() в R.

bool  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // параметр распределения (shape)
   const double  b,              // параметр распределения (scale)
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

a

[in]  Параметр распределения (scale).

b

[in]  Параметр распределения (shape).  

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.