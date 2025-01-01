- MathProbabilityDensityWeibull
- MathCumulativeDistributionWeibull
- MathQuantileWeibull
- MathRandomWeibull
- MathMomentsWeibull
MathRandomWeibull
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону распределения Вейбулла с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathRandomWeibull(
Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону распределения Вейбулла с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог rweibull() в R.
bool MathRandomWeibull(
Параметры
a
[in] Параметр распределения (scale).
b
[in] Параметр распределения (shape).
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
data_count
[out] Количество необходимых данных.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.