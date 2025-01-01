MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計ワイブル分布MathRandomWeibull
MathRandomWeibull
a 및 b 매개변수를 사용하여 Weilbull 분포 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
double MathRandomWeibull(
a 및 b 매개변수를 사용하여 Weilbull 분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rweibull()의 아날로그.
bool MathRandomWeibull(
매개변수
a
[in] 분포의 매개변수 (스케일).
b
[in] 분포의 매개변수 (형상).
error_code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
data_count
[out] 필요한 데이터의 양.
result[]
[out] 의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.