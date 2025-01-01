DocumentaçãoSeções
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição de Weibull com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // parâmetro de distribuição (shape)
   const double  b,              // parâmetro de distribuição (scale)
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição de Weibull com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rweibull() no R.

bool  MathRandomWeibull(
   const double  a,              // parâmetro de distribuição (shape)
   const double  b,              // parâmetro de distribuição (scale)
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

a

[in]  Parâmetro de distribuição (scale).

b

[in]  Parâmetro de distribuição (shape).  

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

data_count

[out]  Número de dados necessários.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.