MathMomentsNormal 

MathMomentsNormal

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution beta

double  MathMomentsNormal(
   const double  mu,             // valeur attendue
   const double  sigma,          // écart quadratique moyen
   double&       mean,           // variable pour la moyenne
   double&       variance,       // variable pour la variance  
   double&       skewness,       // variable pour le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais) 
   double&       kurtosis,       // variable pour le kurtosis
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Paramètres

mu

[in]  paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).

sigma

[in]  paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).

mean

[out]  Variable pour récupérer la valeur moyenne.

variance

[out]  Variable pour récupérer la variance.

skewness

[out]  Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).

kurtosis

[out]  Variable pour récupérer le kurtosis.

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si les moments ont été calculés avec succès, sinon false.