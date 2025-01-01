- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathMomentsNormal
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution beta
double MathMomentsNormal(
Paramètres
mu
[in] paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).
sigma
[in] paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).
mean
[out] Variable pour récupérer la valeur moyenne.
variance
[out] Variable pour récupérer la variance.
skewness
[out] Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).
kurtosis
[out] Variable pour récupérer le kurtosis.
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
Valeur de Retour
Retourne true si les moments ont été calculés avec succès, sinon false.