MathMomentsNormal

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution beta

double MathMomentsNormal(

const double mu,

const double sigma,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Paramètres

mu

[in] paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).

sigma

[in] paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).

mean

[out] Variable pour récupérer la valeur moyenne.

variance

[out] Variable pour récupérer la variance.

skewness

[out] Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).

kurtosis

[out] Variable pour récupérer le kurtosis.

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si les moments ont été calculés avec succès, sinon false.