- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathMomentsNormal
Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione beta
|
double MathMomentsNormal(
Parametri
mu
[in] parametro della media della distribuzione (valore atteso).
sigma
[in] parametro sigma della distribuzione (deviazione radice-quadrata-media).
mean
[out] Variabile per ottenere il valore medio.
variance
[out] variabile per ottenere la varianza.
skewness
[out] variabile per ottenere l' asimmetria.
kurtosis
[out] Variabile per ottenere la curtosi.
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
Valore di ritorno
Restituisce true se i momenti sono stati calcolati con successo, altrimenti false.