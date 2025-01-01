- MathProbabilityDensityNoncentralT
- MathCumulativeDistributionNoncentralT
- MathQuantileNoncentralT
- MathRandomNoncentralT
- MathMomentsNoncentralT
MathRandomNoncentralT
nu ve delta parametrelerini kullanarak, merkez-dışı t-dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathRandomNoncentralT(
nu ve delta parametrelerini kullanarak, merkez-dışı t-dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirt() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathRandomNoncentralT(
Parametreler
nu
[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).
delta
[in] Merkezdışılık parametresi.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
data_count
[out] İstenen veri miktarı.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.