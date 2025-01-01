MathProbabilityDensityNoncentralT

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı t-dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityNoncentralT(

const double x,

const double nu,

const double delta,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı t-dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityNoncentralT(

const double x,

const double nu,

const double delta,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı t-dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidt() fonksiyonunun analoğu

bool MathProbabilityDensityNoncentralT(

const double& x[],

const double nu,

const double delta,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı t-dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu ve delta parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathProbabilityDensityNoncentralT(

const double& x[],

const double nu,

const double delta,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

nu

[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

delta

[in] Merkezdışılık parametresi.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.