Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der nichtzentralen Studentschen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathRandomNoncentralT(
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der nichtzentralen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rt() in R.
bool MathRandomNoncentralT(
Parameter
nu
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
delta
[in] Parameter der Nichtzentralität.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.