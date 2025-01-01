- MathProbabilityDensityNoncentralT
- MathCumulativeDistributionNoncentralT
- MathQuantileNoncentralT
- MathRandomNoncentralT
- MathMomentsNoncentralT
MathRandomNoncentralT
Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution t non-centrale avec les paramètres nu et delta. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathRandomNoncentralT(
Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution t non-centrale avec les paramètres nu et delta. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rt() dans R.
bool MathRandomNoncentralT(
Paramètres
nu
[in] Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
delta
[in] Paramètre de noncentralité.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.