Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаНецентральное T-распределениеMathRandomNoncentralT 

MathRandomNoncentralT

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону нецентрального T-распределения Стьюдента с параметрами nu и delta. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomNoncentralT(
   const double  nu,             // параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  delta,          // параметр нецентральности
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону нецентрального T-распределения Стьюдента с параметрами nu и delta. В случае ошибки возвращает false. Аналог rt() в R.

bool  MathRandomNoncentralT(
   const double  nu,             // параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  delta,          // параметр нецентральности
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

nu

[in] Параметр распределения (число степеней свободы).

delta

[in]  Параметр нецентральности.

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.