- MathProbabilityDensityNoncentralT
- MathCumulativeDistributionNoncentralT
- MathQuantileNoncentralT
- MathRandomNoncentralT
- MathMomentsNoncentralT
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону нецентрального T-распределения Стьюдента с параметрами nu и delta. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathRandomNoncentralT(
Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону нецентрального T-распределения Стьюдента с параметрами nu и delta. В случае ошибки возвращает false. Аналог rt() в R.
|
bool MathRandomNoncentralT(
Параметры
nu
[in] Параметр распределения (число степеней свободы).
delta
[in] Параметр нецентральности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
data_count
[out] Количество необходимых данных.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.