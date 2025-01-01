MathRandomNoncentralT

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución T de Student no central con los parámetros nu y delta. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralT(

const double nu,

const double delta,

int& error_code

);

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución T de Student no central con los parámetros nu y delta. En caso de error, retorna false. Análogo de rt() en R.

bool MathRandomNoncentralT(

const double nu,

const double delta,

const int data_count,

double& result[]

);

Parámetros

nu

[in] Parámetro de distribución (número de grados de libertad).

delta

[in] Parámetro de no-centralidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

data_count

[out] Número de datos necesarios.

result[]

[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.